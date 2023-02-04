حرب اوكرانيا؛ مَن يستنزف مَن..!

د. إسماعيل النجار ||

· مَن يستنزف مَن في هذه الحرب روسيا أم الولايات المتحدة الأميركية وأوروپا،

حربٌ طاحنة حصدت الحجر والبشر لَم تُبقي ولَم تُذِر،

عشرات الآف القتلى والجرحى ودمارُ مُدُنٍ بكاملها جميعها نتاج حصَّادَة الموت الأميركية البريطانية على روسيا بوجهٍ صهيوعنصري أوكراني،

واشنطن تستنزف الإقتصاد الروسي والأَوروپي وتستنزف البشرية في روسيا ومثلها في أوكرانيا بينما هيَ لم تخسر جندي واحد في ميدان المعركة ولم يُدَمَر لها جسر في بلادها،

أميركا الماسونية هذه شيطان الكرة الأرضية الأكبر تحاول جاهدة إستمرار إشتعال الحرب بين البلدين الجارين التاريخيَتين لكي تجعل إقتصاد روسيا يعاني لعشرات السنوات القادمة، ولكي تمنعها من ممارسة أي دور عالمي كدولة عُظمَىَ، ولكي تبقى هي الدولة الوحيدة المُهَيمِنَة على إقتصاد وقرارات العالم بأسرِه،

أوروبا بالكامل عاجزة عن معاندة أميركا أو مواجهتها بالرغم من التكلفه الباهظه التي تحملتها لنتائج هذه الحرب التي زادت عن أل70مليار دولار أميركي 50مليار يورو،

أميركا قدَّمَت مساعدات عسكرية ومادية لأوكرانيا لكنها لم تسمح المساس بمخزونها الإستراتيجي من الصواريخ المتطورة والعتاد العسكري الألكتروني،

الخط الساخن يعمل ٢٤ ساعه باليوم بين موسكو وواشنطن لدرء الأخطار الكارثية المتوقعه وتجنبها وخصوصاً نشوب أي حرب نوويه بين البلدين، زرعَ طمأنينة في قلب واشنطن بعدم نشوب نزاع نووي مع روسيا الأمر الذي دفعها للضغط على أوروبا من أجل إستمرار الحرب واستنزاف روسيا،

الإصرار الأميركي سيطيل الحرب وستكبر الكارثة لكن القيصر الروسي لن يسمح بتمديدها أكثر من الوقت المسموح به روسياً لذلك دعا الإحتياط وجمعَ ما يقارب ال 500 ألف جندي ليكون العدد كافي ومكتمل لهجوم واسع النطاق على الأراضي الأوكرانية من ثلاث جهات ربما يبدأ خلال أسابيع قليلة ينهي مهزلة الإستمرار في الحرب والإصرار على إستنزاف وهزيمة الأمبراطورية البيضاء.

بيروت في...

4/2/2023

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