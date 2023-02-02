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التقارير

ثلاث ملفات تحملها بلاسخارت لاجتماع مجلس الأمن عن الأوضاع في العراق

83 2023-02-02

يوسف الراشد ||

 

اليوم الخميس سيعقد مجلس الامن جلسة خاصة لمناقشة الاوضاع السياسية والاوضاع العامة في العراق وكالعادة فان جنين بلاسخارت ممثلة الامم المتحدة في العراق ستنقل الصورة الغامقة والقاتمة والسودائية والغير مستقرة والغير مشرقة عن الاوضاع في العراق متناسية الصورة المشرقة التي قدمها العراق في خليجي 25 واستقرار الاوضاع وتلاحم وتكاتبف ابناء العراق التي ابهرت العالم .

وقد اعلنت بلاسخارت انها متوجهه لاجتماع الامم المتحدة وهي تحمل في جعبتها ثلاثة ملفات ستطرحها في باحة الاجتماع وسيكون بث الجلسة بث مباشر ومتاح لجميع انحاء العالم وان اولى هذه الملفات هو عن الازمة السياسية الحالية بين بغداد واقليم كردستان عقب قرار المحكمة الاتحادية .

وتجاوز الاقليم على دستورية وصلاحية المحكمة وتوصيفها باوصاف غير لائقة وتعنت الاكراد وعدم تسليمهم ايراردات النفط المصدر بدون علم وموافقة المركز او الايرادات الاخرى مثل المنافذ الحدودية والمطارات وتعمد الاقليم في تهريب العملة للخارج .

اما الملف الثاني هو ارتفاع سعر صرف الدولار وتاثير على الاقتصاد العراقي وتاثيرة على المواطنين اصحاب الدخل المحدود وعدم سيطرة الحكومة علية رغم الاجراءات المتخذة فانه في تصاعد مستمر وهذا ما يقلق الراي العام ويجعل الاوضاع غير مستقرة في العراق .

 اما الملف الثالث الذي ستطرحه بلاسخارت هو الخلافات التي تسود البلاد وعدم وجود لغة حوار في البلاد والمنازعات العشائرية وخاصة في المحافظات الجنوبية والمناوشات المسلحة بين العشائر وعدم قدرة الطبقة السياسية احتواء الازمة والسيطرة عليها .

ومع كل جلسة للامم المتحدة فان جنين بلاسخارت تقوم بدور القيمومة على العراق فهي واسيادها غير راضين على  النظام السياسي ومنظومة الحكم في العراق ويعملون على خلق الازمات واسقاط هذه التجربة وتوسيع الفجوه بين المركز والاقليم وتشجيع والتستر على الفساد المستشري وحماية الفاسدين وجعل البلاد تعيش في دوامة مستمرة .

من واجب جنين بلاسخارت ان تساند هذه الحكومة التي مازالت فتية ولم يمضي عليها الاثلاثة اشهر وان تعطيها الفرصة وتنقل الصورة المشرقة عن العراق وطيبة شعب العراق فهذي بطولة الخليجي التي لم يمضي على انتهؤها الاعدة ايام كيف نقل العالم الصور المشرقة والطيبة وحسن الضيافة والاستقبال واستتباب الامن وتلاحم ابناء الشعب مع الاجهزة الامنية ومع الحكومة  .

اما اجراءات الحكومة في رفع مستوى المعيشة للطبقات الفقيرة والحملة التي تقودها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للمناطق الفقيرة واصحاب الدخل المحدود ناهيك عن الجهد الهندسي والخدمي في المناطق الاكثر فقرا كلها من اجل رفع المستوى المعاشي لابناء الشعب هذا هو المفروض ان تنقلة ممثلة الامم المتحدة للعالم لاان تنقل الصور الماساوية عن العراق لاجعله تحت رحمة امريكا وعملاؤها .

 

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