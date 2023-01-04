محاربة الارهاب ليس في الاحتفالات الماجنة..!

نعيم الهاشمي الخفاجي ||

‏البيئة العربية تفتقر للمحللين الشرفاء، خلال متابعتي للقنوات الفضائية العربية والصحف وجدت أن غالبية المحللين يتعمدون الكذب والتضليل، لذلك المحلل السياسي الحقيقي أصبح أشبه في عملة نادرة جدا وتكاد تكون معدومة،لأن المحلل يجب ان يكون نتاج بيئة مجتمعية واعية ويكون مطلعا على كتب علم الاجتماع بكل فروعها ومن ضمن الفروع علم الاجتماع السياسي، وأن يكون المحلل بعيدا من دوائر صنع القرار العربية السياسية الفاشلة المحيطة بالحواشي من حريم السلطان، لهذا غالبية المحللين هم من خدم الحاكم ونتاج بيئة جاهلة ساذجة لذلك لا يحللون لأنه ليس لديهم اصلاً مادة حقيقية للتحليل، بل هم ثلة من المرتزقة، يكتبون لأجل الكسب المادي، مضاف لذلك ‌‎البيئة العربية فاشلة تنتج طبقات سياسية وثقافية فاشلة.

دول الخليج الوهابية اشترت الغالبية الساحقة من الكتاب والصحفيين العرب من حثالات كانوا يدعون أنهم اتباع وأنصار للنظرية الاشتراكية، وللاسف تجدهم الان قد تنكروا إلى ايدولوجياتهم التي كانوا ولازالوا يتمشتدقون بها ويتهمون كل شخص لايسير معهم بالرجعية والتخلف، نعم أصبح الكثير من هؤلاء اليتامى الآن عبيد للدولار والريال السعودي والاماراتي والقطري وللدينار الكويتي، وكذلك انضم الكثير من أنصار التيار القومي العربي لدول الخليج الوهابية لأسباب مذهبية أمثال المرتزق الطائفي عبدالكريم المخلافي ومن لف لفه من الحثالات الطائفية التي كانت متسترة خلف شعارات الوحدة الوطنية والقومية العربية.

احتفالات رأس السنة أقيمت بكل البلدان، أنا شخصيا عندما كنت بالعراق كنا نحتفل برأس السنة أكثر من احتفالي برأس السنة بعد وصولي إلى الدنمارك قبل ٢٩ سنة، نحن الآن نحتفل من خلال نشارك الجيران والاصدقاء في احتفالاتهم لكن ضمن حدود مهذبة ومؤدبة، العالم دفع ولازال يدفع يوميا مئات الضحايا بسبب الانتحاريين من اتباع الفكر الوهابي السعودي الذي نشرته أموال البترول بكل اصقاع العالم، ماشاء الله مفخخات الوهابية اليوم وصلت إلى نيجيريا، انتحاري هاجم عجلة يقلها أربعة ضباط في ولاية تقع بشرق نيجيريا وتم قتلهم بطريقة بشعة، تفحمت جثثهم، السعودية لازالت تعيش في عقلية العصور الوسطى، بالعراق ومصر تم مشاهدة دور السينما قبل أكثر من مائة عام، بينما السعودية قبل سنتين وافق ولي العهد على فتح دور سينما، وهناك حقيقة في معظم دول العالم تم تقليص عدد دور السينما بسبب دخول تطبيقات البرامج الحديثة في وسائل الاتصالات الحديثة، أصبح في استطاعة اي شخص دفع مبلغ خمسة دولارات تستطيع مشاهدة الأفلام الحديثة من خلال شاشة التلفاز في البيت، أو الشقة التي يسكن بها الشخص الذي يرغب بمشاهدة الأفلام الحديثة بدون أن يذهب إلى دور السينما، شيء طبيعي عندما نشاهد حفلات رأس السنة الميلادية في مدن السعودية وأن نصدق ذلك عندما نرى حشود تختفل، السبب شعب كان ولازال يعيش في كبت جنسي، اذا يمشي رجل مع زوجته في مكة أو المدينة ورغم حشود الحجاج القادمين من كل دول العالم، تجد السعوديين أن شاهدوا رجل مع زوجته وهي ترتدي الحجاب الإسلامي وليس الحجاب الوهابي تسمع فقط مصطلح استغفر الله، هذا الاستغفار من المطاوعة الاراذل، وللاسف تجد أنظار الرجال والشباب السعوديين للنساء الحاجات أو المعتمرات بنظرات تعجب، ورحم الله المذيع حسين جوبين كان يعمل في إذاعة طهران القسم العربي قبل سقوط نظام الشاه، سأل المذيع حسين جولين رجل دين لقبه الخاقاني، بالقول سيدنا ماهو حكم اذا مراة شبه عارية مرت بالشارع وبقي الشباب ينظرون اليها، قال له لحمة أمام هر جائع، بالسعودية المشكلة شعب يعاني من كبت جنسي، أكيد نشاهد حشود مليونية في الاحتفال في أعياد رأس السنة، المطلوب من النظام السعودي ليس إحضار تحالف من 12 مطرباً ومطربة من جنسيات عربية مختلفة، إلى السعودية، من أطلق تسمية التحالف على مجاميع المطربين والمطربات الإعلام السعودي وليس أنا، إحضار هذا التحالف الغنائي الضخم قاموا في أشغال ليل مدينة الرياض بالغناء والفرح والأضواء والأزياء، خرج الكثير من المكبوتين جنسيا للتنفيس عن كبتهم الجنسي، الإصلاح ليس في تنظيم الاحتفالات الغنائية، الانفتاح الحقيقي يكمن بنقطة مهمة على النظام الحاكم بالسعودية يصدر أوامر إلى مفتي السعودية للطلب منه ومن المؤسسة الدينية الوهابية في حذف فتاوى التكفير والكراهية، الإصلاح والاعتدال ليس في إقامة الاحتفالات الماجنة، الإصلاح يتم من خلال حذف فتاوى التكفير لتخليص البشرية من هجمات القطعان الوهابية المفخخة، شيء جميل يتم السماح للمواطنين في الترفيه عن انفسهم، وياليت النظام السعودي يسمح بتشكيل الأحزاب السياسية أسوة بجيران السعودية مثل اليمن ومصر والعراق وايران، والاردن، الاحتفالات بالسعودية بدعم حكومي لخداع العالم أن العائلة المالكة السعودية تسير وفق برنامج اصلاحي، لازالت السعودية والإمارات وقطر تنشر الفكر الوهابي من خلال فتح

مساجد وتدريس أئمة للوهابية، لم نشاهد السعودية وقطر والإمارات دعمت فتح مساجد الى المذاهب السنية مثل الاحناف والمالكية والشافعية، الدعم مختصر على نشر أفكار وعقائد ابن تيمية وابن عبدالوهاب، ذات مرة محمد بن سلمان قال لمحطة تلفزيونية امريكية «لن نبقى أسرى عام 1979»، وهو يقصد الثورة الإسلامية الايرانية، وهذا الكلام غير صحيح، الفكر الوهابي تم نشره في أول يوم من تأسيس الدولة السعودية الوهابية الحالية في عام ١٩٣٠ ومن خلال رشيد رضا الريالات السعودية وهبت حركة الإخوان في مصر في عام ١٩٣٤ من خلال توهيب حسن البنا ومن ثم سيد قطب، قضايا جرائم الوهابية في استعمال العنف والقتل بدأت مع نشر الوهابية، رئيس وزراء مصر الجنزوري في عهد الملك فاروق قتله ارهابي وهابي،مدحه يوسف القرضاوي بقصيدة، سبق لي أن نشرتها في مقالات سابقة، جريمة مدرسة المدفعية في سوريا نفذها عناصر اخوانية متوهبة تم قتل الطلاب في الكلية العسكرية لكونهم شيعة سوريين، جهيمان العتيبي شخصية وهابية حاول إسقاط النظام وتم قتله داخل الحرم المكي.

احد المستكتبين المرتزقة تطرق إلى مهرجان الضاحية في إمارة دبي كيف أقيمت احتفالات غنائية وقارن هذا الطاىفي النتن في كذبة سماها ضاحية دمشق، هناك حقيقة تم إبادة واستىصال الأقلية الشيعية في قرى إدلب وشمال حلب وقرى حماة وحمص ونواحي وقرى شيعية في دور الزور، اضطر من نجا من القتل الهروب للسكن في ضاحية السيدة زينب بدمشق، هذا المستكتب النتن منزعج في وجود شيعة مهجرين تم قتل أولادهم ورجالهم يسكنون في،ضاحية السيدة زينب في دمشق، حسب رأيه المواطن السوري الشيعي لازم يقتل ولايحق له العيش في حي في دمشق، أي عقلية طائفية متحجرة يحملها هذا الصنف السيء والنتن.

من المؤسف قنوات أحزاب شيعة العراق عجزوا أن يتصدون للإرهاب الوهابي من خلال فتح حوار علني من خلال قنوات الأحزاب السياسية الشيعية وقناة العراقية الرسمية، غالبية الانتحاريين الذين فجروا أنفسهم بالعراق لديهم اعتقاد أن الشيعة كفرة، اعتقادهم ترسخ من خلال كتب معروفة إلى إحسان إلهي ظهير والى محمود الالوسي، المطلوب يتم تخصيص حلقة لمناقشة كتب إحسان إلهي ظهير من قبل علماء شيعة وعلماء سنة معتدلين لتفنيد الأكاذيب، حتى يتم حرمان الوهابية من خداع الشباب السنة البسطاء في خداعهم والقول لهم ان الشيعة كفرة، هذا الرأي طرحته على قنوات فضائية شيعية في سنوات الإرهاب، وصلت إلى شخصية كنت ولازلت احترمه لشجاعته، وصل رأي مناقشة هذه الكتب، دخل على الخط المستشار الاعلامي لهذه الشخصية المحترمة والمجاهدة، كتب لي راح نخصص لقطات خمس دقائق لتفنيد هذه الشبهات، قلت لنفسي مازال دخل هذا المستشار الاعلامي فقد فشلت المحاولة والنتيجة لاتخصيص ساعات لمناقشة كتب التكفير التي وزعتها السعودية إلى إحسان إلهي ظهير ومن لف لفه ولا خصصوا ولادقيقة واحدة للرد على الشبهات الوهابية التكفيرية بحق الشيعة.

قنوات الشيعة مخصصة إلى الأدعية والزيارات ومحاضرات عامة وللاسف يتجاهلون اهم قضية وهي عمل حوار علني لمناقشة الكتب التي صدرت من مؤلفين وهابية كفروا الشيعة، يجب مناقشة هذه الكتب بالعلن وإحضار علماء سنة شرفاء للرد على هذه الاكاذيب، وخلق بيئة عراقية شيعية وسنية ترفض التكفير والكراهية وتؤسس أرضية للعيش المشترك وبناء أسس وطنية رصينة تجمع الشيعي والسني كإخوة وشركاء بالوطن، انا شخصيا قرأت كتب إحسان إلهي ظهير والآلوسي والخطيب والغريب ووو…..الخ كل ماكتبوه أكاذيب بإستطاعة اي شخص مثقف يرد عليهم، وانا شخصيا رديت وفندت أكاذيبهم، إذن لماذا صمت القنوات الشيعية العراقية بعدم الرد، هل هو خوف، ماقرأته بالله العلي العظيم شبهات ليس لها حجج بليغة تلزم الطرف الشيعي الخوف وعدم الرد، عندنا الحاج وعد اللامي مثقف رد على التكفيريين في مواقع الإنترنت الحوارية وعراهم، وهرب منه عثمان الخميس والعرعور ومن لف لفهم، في الختام نتوجه بخطابنا إلى الله عز وجل، يا أيها الخالق العظيم نحن لانملك سوى قول الكلمة لكن من يملك الآليات والقنوات الفضائية هم من عبادك المؤمنين ويدعون أنهم اوليائك الصالحين ومن حزبك المفلحون لكن أيها الرب العظيم أن غالبيتهم ليسوا مثل ماهم يعتقدون فضل الكثير منهم مصالحهم الشخصية وانشغلوا في الخلافات الجانبية الدنيوية الضيقة، أيها الخالق العظيم رغم أنني لست من الأحزاب الإسلامية التي تدعي أنهم يريدون إقامة أحكامك وتطبيق شريعتك، لكنني اتعاطف واحزن على حال عامة الناس، ساسة الأحزاب التي ترفع شعار محاربة الاستعمار كان يفترض بهم التعاون والاتحاد وانت قلت في كتابك القرآن الكريم{ فَرَّقُواْ ۚ وَٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِۦٓ إِخْوَٰنًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍۢ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَٰتِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ}.

يا إلهي إليك المشتكى، مانراه أيها الخالق العظيم هؤلاء قوم قلوبهم متنافرة رغم أن الأعداء يستهدفوهم جميعا، حتى نحن الغير متدينيين حزبيا اسلاميا يطالنا نار الأعداء وايضا يتم قطع رقابنا وسلخ جلودنا وفق شريعة ابن تيمية ومشيل عفلق الماسوني مؤسس حزب البعث الظلامي والذي هلك وبقي فكره الماسوني يفتك بنا ليومنا هذا.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

4/1/2023

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