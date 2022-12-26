من فاوض طالبان خان نساء افغانستان..!

نعيم الهاشمي الخفاجي ||

العالم وبالذات العالم الرأسمالي تحكمه المصالح، ومن يضع الخطوط العامة لصانع القرار السياسي مراكز دراسات استراتيجية، لذلك قضية احتلال أفغانستان ومن بعدها العراق ليس لإقامة أنظمة ديمقراطية، وإنما لتنفيذ خطط بمشاريع آنية ومستقبلية، بايدن عندما سلم طالبان أفغانستان، لم يسلمها بليلة واحدة، أو بقرار مفاجئ، إنما قضية التسليم استمرت سنوات من مفاوضات رعتها الدول الخليجية الوهابية التي نشرت الوهابية في باكستان وأفغانستان بحرب الناتو ضد السوفيت، من مول ونفذ تلك الحرب الدول الخليجية، تم التسويق لكذبة أن السوفيت احتلوا أفغانستان وهم بطريقهم إلى المياه الدافئة في الخليج، أصاب حكام الخليج اسهال شديد، في اليوم التالي بدأت فتاوى الجهاد والأموال تدفع، ومؤسسات وهابية تنشر الفكر الوهابي وتجند عشرات آلاف الشباب بحجة الجهاد لتحرير أفغانستان المسلمة.

تركي الفيصل مدير المخابرات السعودية هو من أشرف على صناعة حركة طالبان للسيطرة على أفغانستان والقضاء على أمراء الحرب أمثال حكمتيار واحمد مسعود شاه، بعد احتلال صدام للكويت حدث خلاف بين قادة الإخوان المتوهبين والسعودية، لأن غالبية قادة الإخوان لديهم علاقات صداقة مع صدام الجرذ الهالك، ولاننسى زيارة زعيم جبهة الإنقاذ الاخوانية الجزائرية إلى صدام علي بلحاج وأشار عليه في وضع عبارة الله أكبر على العلم العراقي واسمى صدام الجرذ في عبدالله المؤمن، المواطن السعودي الشيخ أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة كان من زعماء الإخوان الروحيين، الزعيم الروحي أسامة بن لادن اختلف مع آل سعود ورفض قدوم قوات صليبية للخليج حسب بياناته، السعودية بدأت تعد العدة للانتقام من حركة الإخوان، دعمت تأسيس حركة طالبان والانتقام من حكمت يارد واحمد مسعود شاه، دعمت أوساط جزائرية وهابية لتدمير الجزائر، تركي الفيصل أعترف عبر قناة ام بي سي أنه هو من دعم أسامة بن لادن في مجاهدة السوفيت، وأن تركي الفيصل هوأيضا من دعم حركة طالبان عندما كان سفيرافي باكستان، لنعيد الذاكرة لتلك الحقبة، عندما سيطرت طالبان على كابول العالم كله رفض الاعتراف بحكومة طالبان ماعدا السعودية وقطر والإمارات اعترفوا بحكومة طالبان وأرسلوا سفراء، وبقي السفراء موجودين في كابل إلى يوم وقوع أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام ٢٠٠١،.

بعد قرار إدارة بوش بغزو أفغانستان وإسقاط نظام صدام الجرذ وبسبب تداعي الوضع العراقي وصراع المحاور، تم إقناع الأمريكان بإعادة تأهيل طالبان من خلال تيار وهابي مدخلي يطيع ولي الأمر وبدأت الاتصالات بعد عام ٢٠٠٦ وفي عام ٢٠١٠ كان بايدن نائباً للرئيس جورج بوش الابن ذهب في مهمة لأفغانستان، وقد نقل المبعوث الأميركي لأفغانستان ريتشارد هولبروك في مذكراته المشاحنة الكلامية بينه وبين بايدن، بسبب قول بايدن أننا نريد الانسحاب من أفغانستان، المبعوث الأمريكي اعترض على طلب بايدن في الانسحاب بشكل سريع، قائلا إلى بايدن بأن لدى الولايات المتحدة الأميركية مسؤولية في حماية الشعب الأفغاني من نظام طالبان، كان رد بايدن، «اللعنة على ذلك، ليس علينا أن نقلق من ذلك، فعلها نيكسون وكيسنجر في فيتنام ولم يحدث لهما شيء».

المستر هولبروك المبعوث الامريكي ذكر أيضا بمذكراته أن بايدن استشاط غصباً عندما ذكّره بحقوق المرأة الأفغانية التي ستتلاشى تحت حكم طالبان، حيث قال له نائب الرئيس: «لن أرسل ابني هنا لأحمي حقوق هذه النسوة الأفغانيات، لم نأتِ هنا لهذا السبب».

في قرار انسحاب أمريكا من أفغانستان وفي خطاب الانسحاب قال الرئيس بايدن لم نذهب إلى أفغانستان إلى نشر الديمقراطية، كلام بقمة الصراحة والوضوح، والصدق، انا احترمت المستر بايدن فهو قال الحقيقة، لذلك أنا شخصيا بعد ان رأيت تسليم الشعب الافغاني إلى طالبان وترك أسلحة كثيرة إلى طالبان أيقنت بصدق قول المستر بايدن أننا لم نذهب لنشر الديمقراطية، وفعلا ما رأيناه بالعراق من تدخل بشؤون الحكومات ومنعهم من التعاقد حتى مع شركة سيمنز الألمانية لإنهاء قضية الكهرباء بالعراق دليل لصدق كلام بايدن أنهم لم يأتوننا لنشر الديمقراطية.

لم يعطوا وقت لتحالف الشمال وقت ليقاوم حركة طالبان، الانسحاب تم بعد مفاوضات استمرت سنوات في قطر ما بين طالبان وأمريكا، تم الاتفاق على تسليم أفغانستان إلى طالبان، لذلك عودة طالبان للحكم تعني عودة ممارسات طالبان في اتباع أساليب ظلامية مع الشعب الأفغاني.

لقد قال بايدن في أول خطاب بعد الانسحاب إن عصر التدخلات العسكرية انتهى وحان وقت الدبلوماسية، لكن قول عصر الدبلوماسية يعني مع طالبان المتطرفة وليس مع الدول المحترمة التي نرفض سياسة التركيع والانبطاح والتي ترفض التكفير والتفخيخ والسبي والقتل والتهجير، والشيء المثير للاهتمام تم قتل الظواهري في كابل من خلال طائرة مسيرة امريكية، تسليم طالبان الحكم يعني أن الجميع يدرك أن المجتمع الأفغاني، والنساء الأفغانيات تحديداً، يكونون الضحية

الأكبر لهذا الخروج والاتفاق مع هذه الحركة الظلامية. أمريكا من خلال المسيّرات تستطيع اغتيال الشخصيات المتطرفة التي تريد تصفيتها، ولكن ستكون عاجزة عن القضاء على القوانين والتشريعات التي تفرضها طالبان على المجتمع.

الذي سلم أفغانستان لحكم اسوا مجموعة ظلامية وهابية متطرفة غير مهتم بمنع طالبان للفتيات بالدراسة في الجامعات او العمل في دوائر الدولة والمؤسسات الغير حكومية التابعة الى الامم المتحدة، نعم عاد الشعب الافغاني من جديد الى الحقبة المظلمة لمرحلة طالبان الأولى الملطخة بالدم ومشاهد الرجم والإعدامات وقطع الأيدي والرؤوس، لننظر لعمليات الاعدام في السعودية منبع الوهابية أيضا يقطعون رؤوس الضحايا ويقطع ويقطعون أيدي الآخرين، ثبت كذب الدول الخليجية التي رعت مفاوضات طالبان مع أمريكا، عندما أعطوا تعهد أن طالبان الجديدة ليست طالبان السابقة.

ما يحدث للنساء الأفغانيات عمل محزن ومأساة حقيقية تكشف نفاق وكذب من رفع شعار تحرير افغانستان وإيجاد حياة كريمة للشعب الافغاني، ماحدث في افغانستان حدث بالعراق عام ٢٠١٤ حيث مولت ودعمت دول الخليج عصابات داعش وكادت تنهي آمال الشعب العراقي، مؤامرة داعش كانت انقلاب محكم ودقيق وضربة مميتة، لكن من افشل هذه المؤامرة القذرة التي تمت ما بين فلول البعث وداعش ودعم الحضن الوهابي العرباني الطائفي وبضوء أخضر غربي هي المرجعية العليا من خلال فتوى الجهاد الكفائي التي قلبت الهزيمة إلى نصر، العالم المنافق لايهمه سعادة الشعب العراقي وسعادة النساء الأفغانيات، رأينا ورأى العالم هروب مئات آلاف الأفغان الى مطار كابول وكيف تعلق الناس الفارين في إطارات الطائرات، ورأينا سقوط رياضي افغاني تعلق في إطار طائرة وسقط شهيدا بسبب نفاق من ادعى انه جاء الى افغانستان محررا وليس محتلا، رأينا مقاطع فيديو لنساء افغانيات حرمتها مؤخراً جماعة طالبان الوهابية من حق التعليم الجامعي قالت أحداهن «أنا محطمة بالكامل، لقد خسرت كل أحلامي وانتهت حياتي للأبد».

كلام محزن ومؤلم، ولكنه للأسف يكشف حقيقة نفاق دول الاستعمار الرأسمالي المتوحش، في الختام اتعجب عندما ارى خلافات ساسة أحزاب المكون الشيعي العراقي، او خلافات الساسة الأكراد فيما بينهم أو مع فئات حزبية شيعية عراقية، يفترض يستفيدون من ماحدث في افغانستان والعمل على توحيد الرؤى والاعتماد على النفس وحل المشاكل الداخلية والحذر كل الحذر من القوى الكبرى الطامعة في العراق وعدم الثقة بهم مطلقا، ماحدث في افغانستان كان جريمة بحق الانسانية ويكشف كذب مشاريع نشر الديمقراطية.

في الختام من الأمور المستحبة بشكل مؤكد نشر بعض فتاوى زعماء الهابية

‏يقول ابن قيم الجوزية، إن سماع الغناء والمعازف أعظم من فتنة النوح ،فما ظهرت المعازف واللهو في قوم واشتغلوا بها إلا سلط الله عليهم العدو وبلوا بالقحط والجدب وولاة السوء.

مدارج السالكين(1/496)

اقول إلى ابن القيم تعال وابصر أوروبا تعيش في أفضل سعادة، تعال وانظر إلى شعوب الصين وروسيا فهم في أفضل حال.

المفكر المصري سامح عسكر يقول، ‏الوهابية في بلادنا هي أصل الشرور

لن تعيش بدون معارك وإشعال الكراهية في كل مكان، أعينهم لا تعرف معنى الجمال بل الحرائق ونعيق البوم، لذا فمقاومتهم تبدأ من نشر معاني الخير والإيثار والحب للجميع دون استثناء

احذروا من تعليمهم الأطفال، فكل مدرسة وهابية للأطفال مشروع حرب في المستقبل.

ساعد الله الشعب الأفغاني بظل سيطرة حركة طالبان الوهابية سوف تنتقم منهم في اسم الحب والبغض لله عز وجل، مدارس أفغانستان سوف تخرج أجيال ظلامية متخلفة تعشق الإرهاب، وأن من سلم أفغانستان إلى طالبان فاقد للضمير الإنساني.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

26/12/2022

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