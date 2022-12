الحرب الأمريكية الناعمة برامج التبادل الثقافي أنموذجاً

متابعة ـ عبد الرحمن المالكي ||

♦️برنامج الزائر الدولي القيادي (IVLP )

هو برنامج تبادل ثقافي ترعاه وزارة الخارجية

الأمريكية، شارك فيه أكثر من 300 ألف خريج من جميع أنحاء العالم.

البرنامج انطلق إبان الحرب الباردة، وكان يركّز على الاتحاد السوفيتي، ضمن ما أسموه برنامج «التبادل الثقافي»، وأخذ بعد ذلك بُعداً رسمياً كأحد أهم الأدوات للسياسة الأجنبية الأمريكية أثناء حكم الرئيس الأمريكي آيزنهاور. البرنامج تابع لوزارة الخارجية الأمريكية،وهو أحد برامج الدبلوماسية الناعمة التي تعمل عليها أمريكا.

✍️نبذة عن البرنامج

بدأ برنامج الزائر الدولي عام 1940 بهدف ((بناء تفاهم تبادلي أو تعاوني بين الولايات المتحدة الأمريكية، والدول الأخرى من خلال زيارات للمتخصصين معدة بحرص تبعا لتخصص الزائرين واهتماماتهم))، ففي كل عام يلتقي حوالي 4500 مشترك من جميع أنحاء العالم ((يتم اختيارهم بواسطة سفارات الولايات المتحدة الأمريكية المنتشرة بجميع الدول)) للسفر إلى الولايات المتحدة وذلك للقاء أمثالهم من المتخصصين.

🔴 بمعنى أن السفارة الأمريكية هي التي تختار الشخص لا أن يذهب الشخص ليقدم طلبه للسفارة ويتم قبوله وهنا ضع أكثر من علامة استفهام؟؟؟!!!

🔴 راعي البرنامج والتمويل: مكتب الشؤون التعليمية والثقافية بوزارة الخارجية الأمريكية Department of State, Bureau of Educational and Cultural affairs

· هدف البرنامج

1- إعطاء فهم أكثر لدور وعمل المكتبات وأخصائي المعلومات في مجتمع الولايات المتحدة الأمريكية.

2- التعريف بالمكتبات الأمريكية ونظم إدارة المعلومات.

3- عرض التنوع في خدمات المكتبات والتعرف على التكنولوجيا، واستخداماتها في نظم المكتبات، بما يتضمن الخدمات الرقمية وعلى الخط المباشر.

4- التبادل الثقافي بين المواطنين (وهذه النقطة هي الهدف الأساس)

🟢 باختصار : هدف البرنامج

١- كسر الحواجز الاجتماعية والدينية والثقافية وو..الخ

٢- التوريط

🔴 الفئة العمرية المُستهدفة: الفرد الحاصل على شهادة البكالوريوس/ شهادة جامعية لمدة أربع سنوات أو ما يعادلها على الأقل.

🔴 مدة البرنامج: أربعة أسابيع

✍️ملاحظة: هل تعلم أنّ إحدى النساء الخمسة المسؤولات في تغريدة السفيرة الاميركية هي المسؤولة عن كتابة البيانات التي تصدر عن وزارة الخارجية العراقية؟!!!

