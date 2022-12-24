التقارير

الحرب الأمريكية الناعمة برامج التبادل الثقافي أنموذجاً


متابعة ـ عبد الرحمن المالكي ||

 

♦️برنامج الزائر الدولي القيادي (IVLP )

 

هو برنامج تبادل ثقافي ترعاه وزارة الخارجية

الأمريكية، شارك فيه أكثر من 300 ألف خريج من جميع أنحاء العالم.

البرنامج انطلق إبان الحرب الباردة، وكان يركّز على الاتحاد السوفيتي، ضمن ما أسموه برنامج «التبادل الثقافي»، وأخذ بعد ذلك بُعداً رسمياً كأحد أهم الأدوات للسياسة الأجنبية الأمريكية أثناء حكم الرئيس الأمريكي آيزنهاور. البرنامج تابع لوزارة الخارجية الأمريكية،وهو أحد برامج الدبلوماسية الناعمة التي تعمل عليها أمريكا.

✍️نبذة عن البرنامج

بدأ برنامج الزائر الدولي عام 1940 بهدف ((بناء تفاهم تبادلي أو تعاوني بين الولايات المتحدة الأمريكية، والدول الأخرى من خلال زيارات للمتخصصين معدة بحرص تبعا لتخصص الزائرين واهتماماتهم))، ففي كل عام يلتقي حوالي 4500 مشترك من جميع أنحاء العالم ((يتم اختيارهم بواسطة سفارات الولايات المتحدة الأمريكية المنتشرة بجميع الدول)) للسفر إلى الولايات المتحدة وذلك للقاء أمثالهم من المتخصصين.

🔴 بمعنى أن السفارة الأمريكية هي التي تختار الشخص لا أن يذهب الشخص ليقدم طلبه للسفارة ويتم قبوله وهنا ضع أكثر من علامة استفهام؟؟؟!!!

🔴 راعي البرنامج والتمويل: مكتب الشؤون التعليمية والثقافية بوزارة الخارجية الأمريكية Department of State, Bureau of Educational and Cultural affairs

·        هدف البرنامج

1- إعطاء فهم أكثر لدور وعمل المكتبات وأخصائي المعلومات في مجتمع الولايات المتحدة الأمريكية.

2- التعريف بالمكتبات الأمريكية ونظم إدارة المعلومات.

3- عرض التنوع في خدمات المكتبات والتعرف على التكنولوجيا، واستخداماتها في نظم المكتبات، بما يتضمن الخدمات الرقمية وعلى الخط المباشر.

4- التبادل الثقافي بين المواطنين (وهذه النقطة هي الهدف الأساس)

🟢 باختصار : هدف البرنامج

١- كسر الحواجز الاجتماعية والدينية والثقافية وو..الخ

٢- التوريط

🔴 الفئة العمرية المُستهدفة: الفرد الحاصل على شهادة البكالوريوس/ شهادة جامعية لمدة أربع سنوات أو ما يعادلها على الأقل.

🔴 مدة البرنامج: أربعة أسابيع

✍️ملاحظة: هل تعلم أنّ إحدى النساء الخمسة المسؤولات في تغريدة السفيرة الاميركية هي المسؤولة عن كتابة البيانات التي تصدر عن وزارة الخارجية العراقية؟!!!

 

ــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
اسباب استمرار العمليات الإرهابية وخسارة بعض المنتسبين في كركوك وديالى...
ما هي اهمية اجتماع "بغداد 2" في الاردن؟!
الحرب الأمريكية الناعمة برامج التبادل الثقافي أنموذجاً
من خطاب نتنياهو الى خطاب زيلينسكي.. الكونغرس الأمريكي يصفق للكذب
وزارة التربية ومواقع التواصل الاجتماعي
هل مشكلة اربيل مع بغداد فقط ؟!
الغزو الغربي الليبرالي الثقافي للغة العربية (آيقونة - Icon) نموذجًا
كيف أحبط المهدي، مخطط الانجليز والامريكان والسعودية والكيان، في ايران..!
طالبان الوهابية تمنع الفتيات من الدراسة من منطلق ديني  
مشكلة المحاضرين والحلول الترقيعية..
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1562.5
الجنيه المصري 59.31
تومان ايراني 0.04
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
محمد : مجرم وسفاح ابو رغيف كان يساوم الابرياء وقام بقتل وتعذيب العراقيين ويحب ان يحاكم علنيا أمام الرأي ...
الموضوع :
سياسي مستقل: أبو رغيف وجميع المسؤولين بالحكومة السابقة سيتم فتح ملفاتهم
Mazin Tuma : بارك الله فيك, نحتاج الكثير من هذه الجهود لاسيما لبناتنا في المهجر ...
الموضوع :
نحو نظرية نسوية عربية وإسلامية/1
العراقي : وما الغريب في ذلك هذا البعثي الذي كان يتباهى ببعثيته وهو طالب في كلية القانون . اعرفه ...
الموضوع :
فضيحة جديدة بطلها هذه المرة رائد جوحي .... استلام رشوة من شركة اسياسيل 100 مليون دولار
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنتم بارك الله بكم ...
الموضوع :
العمامة المقاتلة
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنتم بارك الله بكم كثيرا ...
الموضوع :
المرأة بين مجتمعين؛ الارذل والافضل..!
زهراء الحسيني : اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم اللهم اقضي حاجتي وفرج همي ياكريم يارب ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
SAHIB H A lkhattat : ما هو الجديد في هذا البلد المسكين العراق ما معنى وكيل في الداءره الفلانيه هل هذا عنوان ...
الموضوع :
محكمة الكرخ تصدر مذكرة قبض بحق "ضياء الموسوي"
زيد قاسم جعفر : السلام السيد ابراهيم المجاب ابن السيد محمد العابد ابن الإمام موسى ابن جعفر الكاظم عليه السلام ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
wuyhhpok334 : الولايات المتحدة الامريكية اعلنتها صراحة بأنها لن تتعامل مع من وصفتهم (بوزراء تابعين لميلشيات ارهابية في الحكومة ...
الموضوع :
الفتح: من لا يدعم السوداني يمثل آفة الفساد
فاعل خير : السلام عليكم نرجو من الهيئة كشف ملفات الفساد في دائرة صحة الانبار والرشاوي وعلى التعينات واكو قسم ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
فيسبوك