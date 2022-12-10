التقارير

ألمانيا من إنتاج وبيع الأسلحة الكيماوية إلى الدفاع عن حقوق الإنسان


د.محمد العبادي ||

 

 استدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير الألماني هانز أودو موتسيل لأربع مرات على خلفية تدخل المسؤولين الألمان في الشؤون الداخلية لإيران ،ومحور  التدخلات الألمانية السافرة هو الدفاع عن حقوق الإنسان !!!

وقد تم إبلاغ السفير الألماني باحتجاج إيران واستنكارها الشديد .

لا أدري كيف يبني الألمان مواقفهم ضد النظام الإيراني؟! هل يبنون مواقفهم في ضوء مايصلهم من تقارير ومعلومات من منظمة مجاهدي خلق ( منافقي خلق )،ومن الأحزاب الكردية الإنفصالية؟ أم يأخذون معلوماتهم من مواقع التواصل الإجتماعي ( السوشيال ميديا)؟

قرأنا وسمعنا بأنّ المواقف الصحيحة تستقي أصول معلوماتها من القنوات الرسمية مثل مايصل من صفوة المعلومات التي يعكسها السفير عن ذلك البلد ، أو  الإستماع إلى تقييم الأجهزة الأمنية ورؤيتها للموضوع في حده الأدنى والأقصى ،أو ماتقوله التقارير الإعلامية الموثوقة ،والتداول مع الخارج ،والتشاور مع الداخل ،وبعد ذلك يتبلور الموقف الرسمي وفقاً لمبادئ القانون الدولي والعلاقات الدولية في إحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

الموقف الألماني من الأحداث التي هدأت فورتها لم يكن بناءً وانحاز إلى أعمال الشغب والتخريب تحت ذريعة الدفاع عن حقوق الإنسان والمرأة .

ربما نصدق ( حكاية حقوق الإنسان ) لو إنطلقت من بلد لم تكن له سوابق في قتل الإنسان ،نصدق حكاية حقوق الإنسان لو نطق بها الشعب الفلسطيني ،أو الشعب اليمني، أو اللبناني أو السوري أو العراقي أو الأفغاني ،لكن ان يدعي الدفاع عن حقوق الإنسان أولئك الذين نهبوا ثروات الشعوب ومزقوا أراضيها وقتلوا أبنائها فتلك بلية بينة.

ألمانيا أول بلد ابتدع  الأسلحة الكيماوية واستخدمها في الحرب العالمية الأولى وقد كان من ضحايا هذا السلاح( ٢٦٠) ألف من المدنيين ناهيك عن الضحايا العسكريين .

إنّ برامج الأسلحة الكيماوية في العراق قد شارك في إنشائها الشركات الغربية الهولندية والفرنسية والبريطانية والألمانية ،لكن نسبة ألمانيا في تلك البرامج حوالي ٨٠% ،وأهم الشركات الألمانية هي (كارل كلوب) ،و( بيلوت بلانت) .

من آثار الأسلحة الكيماوية هي ( وجود  ٦٠  ألف في إيران حالياً؛ معاق بالأسلحة الكيميائية ،بينهم١٢٠٠ إمرأة).

هذا فضلاً عن الذين قتلوا على الفور من استخدام الأسلحة الكيماوية في أثناء الحرب .

أليس هذه الإصابات هي انتهاك لحقوق الإنسان وخرق لبروتوكول جنيف ١٩٢٥م الذي يمنع من استخدام هذه الأسلحة الفتاكة؟!

ألمانيا غير مؤهلة أخلاقياً ان تتحدث عن حقوق الإنسان ،وقد زودت نظام صدام السابق بالأسلحة الكيماوية المختلفة والتي استخدمها على المدنيين في العراق ( حلبچه) وفي ايران( سردشت) وغيرهما من المدن وقد ذهب نتيجة اسلحتها الكيميائية عشرات الألوف ولازال بعضهم راقداً في المستشفيات يتلقى العلاج بشكل يومي .

قبل أيام استنفرت ألمانيا ( ثلاثة آلاف ) من قواتها الأمنية لإلقاء القبض على (٢٥)شخصاً بحجة تدبير إنقلاب ضد الدولة ،ولو وزعنا وقسمنا هذا العدد الأمني الكبير على ( ٢٥) فرداً لوجدنا أنها جعلت (١٢٠) عنصراً لكل فرد في استعراض للقوة وقبضتها  الحديدية، مع العلم أنهم لم يمارسوا أعمال التخريب ،فلماذا تستنكر ذلك من إيران عندما يهاجم ويقتل قواتها المشاغبون ؟!

إنها الإنتقائية والإزدواجية في تطبيق المعايير  عند الغربيين،حيث إنهم يدورون مدار مصالحهم وحقوق الإنسان يستخدمونها كعصا لضرب الدول المستقلة .

 

ـــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ألمانيا من إنتاج وبيع الأسلحة الكيماوية إلى الدفاع عن حقوق الإنسان
العراق بحاجة ماسة لمنظومة مترو
"شراكة دفاعيّة كاملة" بين موسكو وطهران تشعل غضب واشنطن.
( 24) كاتبا ومحلا سياسيا واكاديميا يدلون بارائهم حول الاتفاقية الصينية ومشاركة العراق بقمم السعودية
الرياض والعرب مع بكين في معادلة قلب الطاولة..تحليل وتفكيك
فرضيات لمعارك البحار والمحيطات المقبلة/17/ جبهة الخليج/ سوريا
لو كان عبدالناصر ما يزالَ حياً هل كانَ طَبَّعَ مع إسرائيل ونصبَ العَداء لإيران؟...
محاولة الانقلاب الفاشلة في المانيا..من هم ‎مواطنو الرايخ ؟
أسباب سياسية وأخرى متعلقة بالفساد وراء ارتفاع قيمة الدولار امام الدينار
وقفة قصيرة مع زيارة الرئيس الإيراني لجامعة طهران
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1538.46
الجنيه المصري 59.45
تومان ايراني 0.04
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
محمد : مجرم وسفاح ابو رغيف كان يساوم الابرياء وقام بقتل وتعذيب العراقيين ويحب ان يحاكم علنيا أمام الرأي ...
الموضوع :
سياسي مستقل: أبو رغيف وجميع المسؤولين بالحكومة السابقة سيتم فتح ملفاتهم
Mazin Tuma : بارك الله فيك, نحتاج الكثير من هذه الجهود لاسيما لبناتنا في المهجر ...
الموضوع :
نحو نظرية نسوية عربية وإسلامية/1
العراقي : وما الغريب في ذلك هذا البعثي الذي كان يتباهى ببعثيته وهو طالب في كلية القانون . اعرفه ...
الموضوع :
فضيحة جديدة بطلها هذه المرة رائد جوحي .... استلام رشوة من شركة اسياسيل 100 مليون دولار
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنتم بارك الله بكم ...
الموضوع :
العمامة المقاتلة
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنتم بارك الله بكم كثيرا ...
الموضوع :
المرأة بين مجتمعين؛ الارذل والافضل..!
زهراء الحسيني : اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم اللهم اقضي حاجتي وفرج همي ياكريم يارب ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
SAHIB H A lkhattat : ما هو الجديد في هذا البلد المسكين العراق ما معنى وكيل في الداءره الفلانيه هل هذا عنوان ...
الموضوع :
محكمة الكرخ تصدر مذكرة قبض بحق "ضياء الموسوي"
زيد قاسم جعفر : السلام السيد ابراهيم المجاب ابن السيد محمد العابد ابن الإمام موسى ابن جعفر الكاظم عليه السلام ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
wuyhhpok334 : الولايات المتحدة الامريكية اعلنتها صراحة بأنها لن تتعامل مع من وصفتهم (بوزراء تابعين لميلشيات ارهابية في الحكومة ...
الموضوع :
الفتح: من لا يدعم السوداني يمثل آفة الفساد
فاعل خير : السلام عليكم نرجو من الهيئة كشف ملفات الفساد في دائرة صحة الانبار والرشاوي وعلى التعينات واكو قسم ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
فيسبوك