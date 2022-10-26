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لماذا تبديل رئيس حكومة في بريطانيا أمر طبيعي..؟!


 نعيم الهاشمي الخفاجي ||

 

أنا شخصيا بسبب اضطهاد نظام صدام الجرذ الهالك وصلت وبقدرة قادر كلاجىء إلى مملكة الدنمارك بعد ان رفضت الدول العربية السماح لي أن أقيم في بلدانهم، لأسباب مذهبية مقيتة، ورأيت سقوط حكومات وحلت محلها حكومات وتم استبدال الحكومات من خلال الصناديق الانتخابية، لذلك عملية إسقاط جونسون وحلول تراس ولم تحكم سوى فترة قصيرة حيث تم عزلها واحلال شخص من أصول هندية محلها برئاسة الوزراء في بريطانيا، تبديل رؤساء الحكومات في العالم الغربي أمر طبيعي وعادي، لأن رؤساء الوزراء لم يكونوا حاكمين وفق ارائهم وإنما هناك مؤسسات ودساتير حاكمة، ورئيس الوزراء مقيد وفق سلطة الدستور والقانون، لذلك الاطاحة في رئيسةَ الوزراء البريطانية، لم تكن  ملامحُ عاصفة أو انقلاب عسكري،  تولي ريشي سوناك لم يغير  المشهدُ السياسي السابق في بريطانيا، الشيء الجديد بشرة رئيس الحكومة سمراء هندية  فهو من أبوين هنديين هاجرا في الستينات، سبقه في ترأس الحكومة جونسون وإن كان ذا بشرة بيضاء انكيليزية فهو مطعم بأصل تركي مسلم سبق أن هاجر جده إلى أمه إلى بريطانيا وأصبح مسيحي، العالم تغير سابقا لايمكن إلى اي شخصية ليست من العرق الانكليزي أن يكون رئيس للحكومة البريطانية، سبق بريطانيا الولايات المتحدة الأمريكية أن انتخبت باراك حسين أوباما رئيس إلى الولايات المتحدة من أصل أفريقي إلى أب مسلم.

سابقا كان من يتولى منصب رئاسة الوزراء إلا انجليزي أصلي إلا اثنان من اسكوتلندا، موافقة  حزب المحافظين على تكليف سوناك شيء طبيعي من يحكم بريطانيا مؤسسات والدولة العميقة وليس شخص رئيس الوزراء، في البلدان العربية المتخلفة تتجلى العنصرية والطائفية بكل ألوانها بحيث لا يتم السماح إلى ابن البلد العربي الأصلي تبؤ مناصب كمدير بنك أو عميد جامعة أو تدريسي بجامعة لأسباب مذهبية مثل ماهو واقع في الشرقية الأحساء بالسعودية حيث يتم منع المواطن السعودي الشيعي العمل بدوائر الدولة والتطوع بالجيش والشرطة كضباط.

العقليات الأوروبية تستثمر الثروات لخدمة أبناء شعوبها، بريطانيا اكتشفت حقول بترول وقامت في استخراج البترول وبيعه وابقت جزء قليل يكفي إلى خمسة سنوات للحالات الطارئة، لدى بريطانيا حقول غازية في بحر الشمال تكفي نصف احتياجات البلد، امريكا مصدر اول بالعالم للغاز والبترول، الأزمة الأوكرانية سرعت العالم الغربي في الاتجاه نحو الطاقة البديلة المستدامة، من خلال الاعتماد على الطاقة الشمسية، قبل عقد من الزمان بدأت الكثير من الجامعات وخاصة الجامعات المفتوحة في استخدام الإنترنت بالدراسة، جاءت جائحة كورونا لتسريع استخدام الإنترنت في التدريس بطريقة غير حضورية، وباتت غالبية الجامعات العالمية تدرس جزء من مناهج التدريس من خلال الإنترنت بطريقة غير حضورية، أزمة أوكرانيا سوف تعجل عملية الاعتماد على الطاقة البديلة ورأينا ذلك في الدنمارك، انتشار سريع الطاقة البديلة هذه الحقيقة التي نحن نشاهدها في أم عيوننا.

 

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

26/10/2022

 

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