التقارير

أوكرانيا ساحة مفتوحة للاعبين الكبار والكباش الروسي الأميركي قد يُنذِر بحرب مباشرة مع الناتو،


د. إسماعيل النجار ||

 

لن تنتهي فصول المسرحية النازيصهيونية التي يلعب بطولتها فلوديمير زيلينسكي على المسرح الأوكراني بتمويلٍ وسيناريو أميركي،

مؤامرة قَذِرَة ذَهَبَ ضحيتها عشرات الآلاف من المواطنين الأوكران الآمنين من كِلا الإنتمائين الروسي والأصولي على أرض القمح والذُرَة والمعادن،

الولايات المتحدة الأميركية المُسَبِبَة للصراع والتي تضع كل ثقلها في دعم حكومة زيلينسكي في الحرب الدائرة إلى جانب ألمانيا ودُوَل الناتو، غير آبهة لمصير العالم والبشرية في حال إندلعت مواجهات مباشرة بينها وبين الجيش الأحمر والتي قد تفضي إلى ضربات نووية متبادلة لن تتوآنى روسيا من القيام بها في حال شعرت في إقتراب أي خطر قد يُهدِّد سلامة أمنها القومي،

الرئيس فلاديمير بوتين قَرَّرَ دخول الحرب ولن يسمح للناتو بأن ينتصر عليه،

والأخير يحاول هزيمة بوتين من دون الوصول إلى كسرِهِ بشكلٍ نهائي لأن ذلك دونهُ وبقاء وجود البشرية على قيد الحياة،

الدعم العسكري الأميركي مستمر لأوكرانيا، والرئيس الأميركي يريد إستثمار الحرب لصالحه في الإنتخابات النصفية الأميركية، وخلال مقابلة له على قناة cnn الأميركية بدآ جو بايدن متجاهلاً الحرب والدمار وما يعانيه المدنيون الأوكران، ومتحمس للحديث مع بوتين فقط بقضية المواطنة الأميركية "بريتني غرينز" المعتقلة في روسيا بجرم الإتجار بالمخدرات! مما يَدُل على درجة إهتمام الرئيس الأميركي بالإنتخابات الداخلية لبلاده وإستهتاره ولا مبالآته بدماء الشعوب التي تُهدَر خارجها رغم وصول العالم إلى حافة حرب كونية.

القيصر الروسي بدورهِ أعلن عدم استعداده لقاء الرئيس الأميركي جو بايدن على هامش قمة العشرين لعدم توفر أرضيه للتفاوض بينهما لم تؤمنها الإدارة الأميركية،واعتبرت موسكو دعوة زيلينسكي إلى قمة العشرين إستفزازاً كبيراً كون بلاده ليست عضواً فيها،

بكُل الأحوال كافة دُوَل العالم تصطَف على جانبي الكرة الأرضية بين مؤيدٍ لروسيا ومعادٍ لها وأن فَرك اليدين من جهة أحِبَة واشنطن وإسرائيل مستمر لا يتوقف لأن الجميع منهم يؤمن بأن روسيا لن تُهزَم وبوتين سيعلن النصر عاجلاً أم آجلاً،

وحده ولي العهد السعودي محمد بن سلمان شَرِبَ حليب السباع الذي أمَدَّهُ بهِ الرئيس السابق دونالد ترامب وأعلنَ تمردهُ على إدارة بايدن مبدياً تحدياً واضحاً لجميع قراراته ليسَ إيماناً منه بضعف موقف الولايات المتحدة الأميركية، إنما قناعته الكبيرة بفوز حليفه ترامب في الإنتخابات القادمة،

إذاً عالم يغرق وعالم ينهض، غرب يتَغَيَّب رويداً رويداً وشرق يُطِلُ علينا بهدوء رغم أزيز الرصاص ودوي المدافع،

بينما يموت الشعب الأوكراني ويُشَرَّد كرمَىَ لعيون الإنتخابات الأميركية، والأوروبيون الذين بدأوا يواجهون أزمات كبيرة منها الطوابير الطويلة على محطات الوقود والإقتتال بين المواطنين، وتقنين الكهرباء، ينتظرهم شتاءٌ طويل وبردٌ قارس ربما سيكون السبب لركوع أوروبا أمام القيصر الأحمر، وأنسحاب دُوَل أوروبية كثيرة من الإتحاد على مقولة كل مِن يدبر حاله،

 

اللهم إضرب الظالمين بالظالمين.

 

بيروت في....

            15/10/2022

 

ــــــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
أوكرانيا ساحة مفتوحة للاعبين الكبار والكباش الروسي الأميركي قد يُنذِر بحرب مباشرة مع الناتو،
بعد مخاضات عسيرة وطويلة: رشيد رئيسا للعراق والسوداني لرئاسة الحكومة
تحذير روسي من اللعب بالنار.. "النتيجة" حرب عالمية ثالثة 
ادارة الدولة يجتاز مطب رئيس "قصر السلام".. رشيد يظفر بالمنصب وصالح يعاين الاضرار
حكومة الكاظمي تستخدم حيل "اللحظات الأخيرة".. وجلسة الحسم تكشف حقيقة "المبخوت"
بعثر أوراق ملف "تحلية المياه".. الكاظمي يوجه رصاصة قاتلة في جسد البصرة
من هو مراد ولفريد هوفمان؟!
"اسرائيل" تلفظ انفاسها الاخيرة
قائد الثورة: علاج العداء هو الصمود
وكالة NSA الأمريكية: أكبر هاكر في العالم!!
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1428.57
الجنيه المصري 74.29
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
عبدالرحمن الجزائري : السلام عليكم ردي على الاخ كريم العلي انت تفضلت وقلت ان الحكومات التي قامت بإسم الإسلام كانت ...
الموضوع :
هذه بضاعتي يا سيد أبو رغيف
ابو هدى الساعدي : السلام عليكم ...سالت سماحة المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله ..بشكل عام .....لماذا ينحرف رجل ...
الموضوع :
فاضل المالكي .. يكشف عورته
سليم : سلام علیکم وفقکم الله لمراضیه کل محاظرات الشيخ جلال لانها على تويتر تصلنا على شكل مربع خالي ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الصحابة وما أُثير في وسائل الإعلام في شأن الحاج باسم الكربلائي
رأي : مشكلتنا في هذا العصر والتي امتدت جذورها من بعد وفاة الرسول ص هي اتساع رقعة القداسة للغير ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الصحابة وما أُثير في وسائل الإعلام في شأن الحاج باسم الكربلائي
1حمد ناجي عبد اللطيف : ان أسوء ما مر به العراق هي فترة البعث المجرم وافتتح صفحاته الدموية والمقابر الجماعية عند مجيئهم ...
الموضوع :
اطلالة على كتاب (كنت بعثياً)
Ali : بعد احتجاز ابني في مركز شرطة الجعيفر في الكرخ .بسبب مشاجرة طلب مدير المركز رشوة لغلق القضية.وحينما ...
الموضوع :
وزارة الداخلية تخصص خط ساخن وعناوين بريد الكترونية للابلاغ عن مخالفات منتسبي وضباط الشرطة
يوسف الغانم : اقدم شكوى على شركة كورك حيث ارسلت لي الشركة رسالة بأنه تم تحويل خطي إلى خط بزنز ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
ابو حسنين : الى جهنم وبئس المصير وهذا المجرم هو من اباح دماء المسلمين في العراق وسوريه وليبيا وتونس واليمن ...
الموضوع :
الاعلان عن وفاة يوسف القرضاوي
يونس سالم : إن الخطوات العملية التي أسس لها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلمو في بناءالدولة وتأسيس الدواوين ...
الموضوع :
الاخطاء الشائعة
ابو سجاد : موضوع راقي ومفيد خالي من الحشو..ومفيد تحية للكاتب ...
الموضوع :
كيف بدات فكرة اقامة المقتل الحسيني ؟!
فيسبوك