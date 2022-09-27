هل بدأ بوتين الحرب الحقيقية على الناتو فأصبَحَ العالم على كف شيطان؟.

د.إسماعيل النجار ||

حقيقة لا بُد من قولها أن الحرب العالمية الأولى والثانية كانت أسبابها أبسط مما يتصور الجميع،

لكن في القرن الواحد والعشرين بوجود أسلحة دمار شامل تمتلكها روسيا والولايات المتحدة الأميركية والصين والهند وباكستان وكوريا الشمالية وفرنسا وبريطانيا وإسرائيل على ما يبدو أن الأمور أصبحت أكثر تعقيداً وتجنب إشتعالها من أولىَ أولويات هذه الدوَل، لأنها إن بدأت ستنهي وجود الجنس البشري على وجه الأرض بشكلٍ تام،

ولا يمكن أن تكون حرباً نووية محدودة لخطورتها وخوف جميع الأطراف مِن مَن يمتلكونها من بعضهم البعض،

فلاديمير بوتين...

القيصر الروسي الشَرِس يعرف نقاط ضعف الدول المهيمنة على القرار العالمي ومن هذه النقطه إستَمَدَّ قوتهُ، فوضع الزر الأحمر أمامه على الطاولة وبدءَ عملياته العسكرية في إقليم الدونباس،

التحوُل الذي حصل على أرض المعركة في شرق أوكرانيا وتراجع القوات الروسية إلى الخلف لعشرات الكيلومترات نتيحة الدعم الأميركي والأوروبي للقوات الأوكرانية المهاجمة، حَفَّذَ الرئيس بوتين للإنتقال إلى مرحلة ثانية في هذه الحرب حيث دعا في خطاب إلى الأُمَّة الروسية إلى إعلان التعبئة الجزئية لثلاث مائة ألف مقاتل من أجل شن هجوم واسع النطاق على القوات النازية التي تحتل أراضي الدونباس، ومن أجل تجنب أي تدخل عسكري مباشر من حلف الناتو لمساندة قوات "زيلينسكي" وضعت وزارة الدفاع الروسية وبأمر من القيصر السلاح ألنووي على الطاولة كرسالة تحذير إلى الغرب من مَغَبَّة الإقدام على إرتكاب أي خطأ قد يفضي إلى نزاع نووي مباشر بين الدوَل العُظمَىَ يُدَمِّر العالم ويوصل الكرة الأرضية ومَن عليها إلى الفناء،

في خطوة أخرىَ كثَّفَت وسائل الإعلام الروسية والجيوش الألكترونية هجومها على الغرب وبدأت ببث تقارير عسكرية خطيرة تتحدث عن قدرات روسيا النووية ومدى فعالية صواريخها الجبارة،

في تقرير بثهُ التلفزيون الروسي الرسمي تحدثَ عن غواصة (يوم القيامة) التي تحمل صواريخ بالستية نووية تحمل إسم الغواصة نفسها تستطيع تدمير دولة كبيرة كفرنسا ونصف بلجيكا مباشرةً في لحظات،

وفي تقريرٍ آخر تحدثَ عن صاروخ سارمات "الشيطان" وصواريخ أخرى تقتنيها روسيا وتعتبر أقوى بكثير مِن مَا تمتلكهُ الولايات المتحدة الأميركية،

بالإضافة إلى ذلك تحدثت كبيرة الداعمين للرئيس الروسي " الإعلامية القديرة أولكا سكابيڨا" بأن الحرب في أوكرانيا قد إنتهت وأن الحرب الحقيقية قد إبتدأت وأن حرباً عالمية ثالثة ستشتعل نتيحة دعم اميركا وأوروبا لأوكرانيا بأكثر أنواع الأسلحة تطوراً وفتكاً ومنها سلاح مُحَرَّم دولياً!

مما يعني أن الصراع أصبح دولياً، وأصبحت روسيا مضطرَّة لتوسيع دائرة الحرب وانتزاع سلاح أوكرانيا وإبعاد الخطر عن أراضيها،

وأضافت نحنُ مضطرون لإنتزاع سلاح الناتو الذي يهدد روسيا وإبعاد الخطر عنها،

المُشَرِع الروسي أوليك "ماتبيشيف" خلال حديث مع (أولكا) على تلفزيون روسيا الرسمي الناطق بإسم الحكومة وجَّهَ إنذاراً لبولندا التي تساند زيلينسكي بأن تدخلها في الحرب الدائرة سيجعل حدودها بِلا قيمة،

علماً أن أي هجوم روسي على بولندا سيجُر العالم إلى صراع نووي لأن المادة الخامسة من نظام الحلف ينص على أن أي هجوم على أيٍ من أعضاء الحلف يعتبر هجوماً على الناتو بكامله،

ولا أحد ينكر بأن الحرب الروسية على أوكرانيا تعتبر ضد قواعد وركائز حلف الناتو أي البنية التحية التي يتم تدميرها من قِبَل الجيش الأحمر بالكامل،

وهناك جواب على سؤال يطرح نفسه ما إذا كانت روسيا قادرة على شن هكذا هجوم على الناتو بأكمله،

فأن الإعلام الرسمي الروسي قال أن النهاية ستكون بضربة نووية،

مارغريتا سيمونيا رئيسة قنوات RT الروسية بدورها قالت أن الأمر سينتهي بضربة نووية،

فهل ستبدأ حرب نووية ثالثة كما يُرَوِّج لها التلفزيون الروسي الرسمي أم أنها مجرد تهديدات لن يتم تنفيذها؟.

بيروت في....

27/9/2022

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