استهداف لبنان والعراق ضمن الصراعات الدولية

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نعيم الهاشمي الخفاجي || الصراعات الدولية مابين الدول الخمسة الكبرى يلقي بظلاله على الدول بالشرق الأوسط ضمن مناطق النفوذ لتلك الدول المتصارعة، لبنان من رسمت حدوده وشرعت له دستور هي فرنسا، هناك علاقات وثيقة مابين ساسة المكونات اللبنانية مع فرنسا وخاصة ساسة المكون المسيحي الفرنسي من المراونة، الأحداث الحالية بالشرق الأوسط يشهد لبنان والعراق صراعات دولية، بالوضع اللبناني ميشال عون صديق للمقاومة بذلك تزجد هناك ضغوطاً حقيقية أوروبية وأمريكية على الجنرال ميشال عون لكي يترك سدة الرئاسة في الموعد المحدد وفق الدستور اللبناني، وتناقلت الكثير من المواقع الإخبارية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعث برسالة إلى الجنرال عون حثه بتسليم السلطة بالوقت المحدد، والرسالة لاتخلو من التهديد والوعيد بتعرض عون إلى من فرنسا والاتحاد الأوروبي، المتمثلة بفرض عقوبات منع دخول ومصادرة أموال وربما إسقاط جنسية وخاصة عون نفسه لديه جنسية فرنسية، لكن هذه التهديدات لاتؤثر على مواقف عون الرافضة للهيمنة، تهديدات ماكرون إلى عون تدخل ضمن تصارع قوى العالم الكبرى في الشرق الأوسط، عون صاحب رأي ثابت في دعم القوى المقاومة، الجنرال عون قاد الجيش اللبناني بعد انتخاب الرئيس اللبناني الياس هراوي ودخل في صراع مرير مع القوى الكتائبية وبتلك الحقبة كان العالم معسكر شرقي وغربي وحدث بوقته انهيار المعسكر الشرقي، ومن سوء حظ عون انه تحالف مع صدام الجرذ عندما كانت جيوش العالم تتجمع لمحاربة صدام وطرده من الكويت النتيجة ضمن صفقة مشاركة القوات السورية لتحرير الكويت سلم قادة الناتو لبنان وعون إلى سوريا وانتهت الحالة بسيطرة الجيش السوري على قصر بعبدا ولجوء الجنرال عون للسفارة الفرنسية بوقتها وبعد انهيار المعسكر السوفياتي وتبدل ميزان القوى عاد عون ووقف مع القوى المقاومة والرافضة للهيمنة والانبطاح …..الخ مواقفه وطنية تنازل عن حقه الشخصي أمام مشروع رفض الانبطاح . موقع لبنان بجوار إسرائيل جعل لبنان هدف للناتو في العمل على تقويض لبنان وتاجيج الصراعات لضرب المقاومة اللبنانية. القوى المعادية إلى المقاومة في لبنان هي نفس القوى التي قاتلت الوجود الفلسطيني واستمدت الدعم الصهيوني واشعلوا حرب أهلية في لبنان لطرد عرفات والقوات الفلسطينية المسلحة تحت مسمى هيبة الدولة اللبنانية ونفس المشهد ونفس الشعارات ونفس الأشخاص موجودون الان بالصراع الحالي. الوضع العراقي أيضا بات ساحة للصراعات الدولية للقوى العظمى بأدوات عراقية، الكل يعتف ويتغنى بحبه إلى العراق وشعبه، وهناك الحقيقة الخونة بساحتنا العراقية هما صنفان، الصنف الأول هو خائن متعاون يستعمل الإرهاب والقتل والتفخيخ والكذب والتدليس لتحقيق اهدافه، وصنف غبي جاهل همج رعاع يخربون بيوتهم بأيديهم بدون أن يعون أنهم يقدمون خدمة مجانية إلى أعدائهم بسبب خلافاتهم البينية والشخصية الغير مبررة التي تضعفهم وتشتت قواهم. المتابع للماكنة الإعلامية المضللة لفيالق الاعلامين لفلول البعث وهابي والمدربون تدريبا جيدا في اتباع أساليب التضليل تجدهم يتبعون أساليب عديدة منها،‌‎الاستهزاء… بالعقول بالناس بالمعتقدات بالبساطة بالنوايا، هذه الأساليب الرخيصة لاتجعل هؤلاء الحثالات من صنف الحذقين والاذكياء، او من اصحاب الاستنارة، الاستهزاء بالناس بات من اسوء المشاكل البشرية، حتى بات هناك الكثير من السذج يقيسون النبوغ من خلال إلقاء الخطابات الرنانة والشهرة. ان رقي وواقعية الافكار دليل النجاح وللاسف غالبية مقدمي برامج قنوات فلول البعث وهابي ومحلليهم ومستكتبيهم هم من ذو الفكر الشحيح والبائس من صنف البهائم البشرية الحيوانية الناطقة. احد ارذل البعثيين يدعي انه مع العراق وفي أي اتجاه يبحر، حيث كتب ( ‏باختصار اكشف الكم عن هويتي انا وي العراق وين يبحر ابحر وياه لا وي ذاك ولا وي هذا وحق فواده ام هاشم …). عنوان كبير لكنه يسقط بالمواقف وتنكشف حقيقة الطائفية والشوفينية لدى حثالات البعث وهابي، لكن لا نلومهم من حقهم يقولون مايشاؤون بظل مانراه من تخبط وثرثرة وصراعات لدى ساسة المكون الشيعي العراقي المتخاصمين بكل شيء، وحتى عنوان كلامه هذا الطائفي يقصد مزار شيعي في الناصرية في قضاء الشطرة. ‌‎(فوادة أم هاشم) هي (علوية) لها مزار في جنوب الناصرية..كل الناس هناك يجلونها وبحترموها كعبدة صالحة من الأولياء الصالحين، لكن هذا الرذيل ولأسباب مذهبية يحاول الاستهزاء بها،اقول لفلول البعث ‌‎انتم لسانكم و أقلامكم وقلوبكم كلها ضد العراق، ‌‎الافعال ابلغ من الاقوال ارنا هويتك بفعلك ولا تزايد علينا بقولك وما أكثر المتقولين وما أقل وأندر الفاعلين، أقول إلى هذا المنافق ‌‎أين يبحر الريال السعودي والدولار الأمريكي تبحر وراءه زحفا مثل زحف القردة، اقولها بمرارة ‌‎لا والله لم تعد هناك ثقة لا بمحلل سياسي ولا بمقدم برامج سياسية حتى لو حمل صك الغفران فبوصلتهما مع القنوات التي يعملون فيها، فإن تحولوا لقناة أخرى تبدلت وجهة البوصلة لجهة أخرى. العراقي الحقيقي النزيه الشريف لامكان له بالقنوات العراقية الحكومية والحزبية، ولا يمكن للقلة الشريفة التي تفهم مايدور بالعراق أن يثقون بالإعلام الحزبي والحكومي الفاشل. مايحدث في لبنان والعراق فهو لاحكومة تعبر عن حقيقة نتيجة الانتخابات بالعراق، لا رئاسة في لبنان، حتى لو وقعت حرب بين إسرائ..يل والمقاومة ، لن تمنع العملاء والخونة من الحثالات الدينية والمذهبية التي حرقت لبنان في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي من اشتعال حرب أهلية طائفية جديدة في لبنان ضد المقاومة اللبنانية وبفضلها ضمن لبنان سيادته على حقوله النفطية والغازية في مياهه الإقليمية، . فمهما ناضل وقاتل المقاومين في لبنان لن تجعل الحثالات الخائنة من مشعلي الحروب خدمة لأعداء العرب. نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي كاتب وصحفي عراقي مستقل. 2/9/2022