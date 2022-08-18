التقارير

جريمة حريق كنيسة ابو سفين في مصر..


 نعيم الهاشمي الخفاجي ||

 

شاهد العالم مشاهد الحريق الذي شب  في كنيسة أبو سيفين أثناء تأدية الحاضرين شعائرهم الدينية، من خلال وسائل الإعلام المختلفة، الحريق وقع في وقت وجود حشود من المواطنين داخل الكنيسة مما تسبب في زيادة عدد الضحايا، قتلى وجرحى، الحريق شب داخل الكنيسة ولم تكن أبواب طوارىء لإنقاذ المواطنين.

ماحدث مأساة محزنة ومؤلمة تلزم كل شخص لديه ضمير إنساني يتعاطف مع الضحايا، الدولة المصرية أعلنت تعاطفها مع أسر الضحايا، بيان السلطات المصرية المحلية أكدت  أن الحريق نتج عن ماس كهربائي وليس بفعل فاعل.

اعتدنا بالدول العربية عندما تقع حوادث سواء طبيعية أو ارهابية لم يتم نشر التفاصيل بشكل جيد، من حق الكثير من المتابعين والناشطين المسيحيين المصريين ان تبادر إلى أذهانهم أن ما حدث ربما عملية إرهابية وسبق للتنظيمات الاخوانية الوهابية فجرت كنائس مصريين مسيحيين وقتلت منهم مئات الضحايا، سبق للجماعات الاخوانية الوهابية تورطت في تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية في يناير (كانون الثاني) 2011 بعد دخول  السنة الجديدة بـ20 دقيقة حسب التوقيت الميلادي تم استهداف الكنيسة، الهجوم الإرهابي نتج عنه 21 قتيلاً ونحو 97 مصاباً، حينها القوى المعارضة لنظام حسني مبارك من الاخوان وبعد دخول مواقع التواصل الاجتماعي وجهوا الاتهام إلى  نظام حسني مبارك، للتغطية على منفذ الجريمة، وهناك من صدق ان نظام حسني مبارك من نفذ الجريمة، وثبت فيما بعد  أن الهجوم كان عن طريق عنصر إرهابي ينتمي لفصيل قاعدي هو «جيش الإسلام» الفلسطيني، وتم العثور على جثة الانتحاري، والمثير للسخرية  أن أنصار التنظيمات الإرهابية شاهدوا العمليات الانتحارية في «تنظيم القاعدة» في عمل غزوات وتفجيرات مماثلة لكنائس مسيحية في العراق وباكستان ، في الختام اعتدنا بالدول العربية على مشاهد احتراق الدور والأبنية و قطارات نقل الركاب والموانئ بسبب الإهمال وعدم توفر أبنية جيدة ووسائل للدفاع المدني والإنقاذ.

 

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

17/8/2022

ــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
جريمة حريق كنيسة ابو سفين في مصر..
العراق أمام خيارات.. والحوار أقصر الطرق
المفاجئة الكبرى ..!
قتل رشدي بنظر الإعلام الوهابي
صحيفة عبرية: 80% من السعوديين يرفضون التطبيع..!
المقاومة الجهادية المسلحة فقط ستحرر كل فلسطين
⚠️ العدو الصهيوني مرتاب من رد إيران على الاقتراح الأوروبي: واشنطن خدرتنا
صراع الفرقاء في العراق بين اسوأ الخيارات وافضلها
{ 5} مليارات إنسان يواجهون الموت في حالة اندلاع حرب نووية
آخر تطورات الملف النووي الايراني
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1470.59
الجنيه المصري 76.1
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 387.6
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.82
التعليقات
Mustafa : الى رحمة الله ربي يعوضه الجنة ويصبر اهله وينتقم من القتلة المجرمين ...
الموضوع :
تشييع المستشار في الداخلية اللواء سحبان الوائلي
حوبة : ونسمي نفسنا دولة !! ومن نذكركم انراعي الدبلوماسية ونختار عباراتنا بدقة لان ندري همجيتهم وين اتوصل !!!!! ...
الموضوع :
هكذا اصبح البرلمان العراقي بعد دخول اتباع التيار الصدري ( تقرير مصور )
مواطن : هو هذا مربط الفرس مشتت بي مكر البكر وشر صدام ...
الموضوع :
حركة حقوق: الكاظمي يخطط لتغييرات سياسية وأمنية بالتواطؤ مع الامريكان
eetbgfdf : الكاظمي شخص منافق وهو احد وكلاء ال سعود الارهابيين في العراق يهدف لتحقيق مآرب ال سعود في ...
الموضوع :
النائب عن صادقون علي الجمالي : الكاظمي مرفوض جملةَ وتفصيلاً ولن يتم التجديد له
ليا ديب : هذه القصيدة روووووعة عنجد كتيرر حلوة ...
الموضوع :
قصيدة من وحي كربلاء
رأي : قلم رصين ... يدعو للاصلاح والتنقيح وان علا موج الجهلة ...
الموضوع :
الدين الاجتماعي
ابو اية : إبداع مستمر العزيزة موفقة يااصيلة ياانيقه استمري رعاك الله ...
الموضوع :
شَـراراتُ الفِتَــنْ ..!
bwdtyhgg76 : ان اراد ساسة السنة والاكراد البرزانيين ابتزاز قادة الشيعة في تشكيل الحكومة وعرقلتها من اجل الحصول على ...
الموضوع :
الإطار التنسيقي يطالب حكومة تصريف الاعمال بإلغاء الاوامر الادارية والتعيينات الجديدة
حمزه المحمداوي : الكلاديو ...
الموضوع :
منظمة (الغلاديو) السرية تم تفعيلها في العراق..!
ابو حيدر العراقي - هولندا : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال بيت محمد علي وفاطمة والحسن والحسين . ربما ...
الموضوع :
بالفيديو ... في حديث شيق الاستاذ في الحوزة العلمية بالنجف الاشرف الشيخ احمد الجعفري لا تنساقوا وراء القائد الجاهل
فيسبوك