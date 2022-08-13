نشر جرائم القتل بوسائل الاتصال..اخطار وفوائد..!

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نعيم الهاشمي الخفاجي || نشر جرائم قتل ضحايا من مجرمين في الوسائط الإعلامية التلفزيونية أو في مواقع الانترنت المتعددة لها فوائد ولها اضرار خطيرة تهدد امن المجتمعات، الفوائد تكشف حقيقة وجود ناس أشرار يستهدفون الضحايا لأسباب متعددة منها لأسباب قومية ومذهبية ودينية وعرفية، ومنها لأسباب إشباع غريزة حيوانية مثل عمليات خطف واغتصاب أطفال أو شباب في دول الشرق الأوسط المصابة بعقد الكبت الجنسي تنتهي عمليات الخطف في اغتصاب الضحية ومن ثم قتله لطمر آثار الجريمة. نشرت ابحاث أجراها علماء نفس أمريكان في تزايد عمليات الانتحار بعد عرض افلام انتحار أشخاص وخاصة إذا كانوا مشهورين، أتذكر في نهاية سبعينيات القرن الماضي الإذاعة المصرية أعلنت وفاة المطرب المصري عبدالحليم حافظ احد العراقيين مغرم في اغاني عبدالحليم حافظ حال سماعه الخبر قام في قتل نفسه حزنا على عبدالحليم حافظ، تتكرر هذه المواقف بإستمرار. تم عرض مسلسل تركي يحمل اسم ريا، وتم اظهار أمرأة تستدرج فتيات يتم قتلهن ودفنهن داخل حديقة المنزل في عام ٢٠١٠ بعد عام عرضت قناة العراقية في برنامج بقبضة العدالة إرهابي مهمش بعثي طائفي من شركاؤنا بالوطن يقتل ضحاياه من الشيعة ويدفنهم في حديقة بيته المنزلية. لذلك نشر مقاطع الفيديو حول وقوع جرائم، وخاصة جرائم القتل الحديثة أو وقوع جرائم قتل جنائية في بلد يعاني صراع قومي ومذهبي مثل العراق تجد قناة المهمش سعد البزاز تغطي الخبر بشكل واسع للكسب السياسي ولاي هم البزاز تكرار وقوع جرائم جنائية اهم شيء عنده التدليس والكذب والغاية الحصول على مكتسبات سياسية، جرائم القتل وخاصة تستغل لأسباب مذهبية تكون مادّة مغرية للمنصات الإعلامية لجلب المتابعين، البزاز لاي همه تأثر بعض المرضى النفسيين وبعض المراهقين الذين يعانون من عقد نفسية ولديهم استعداد لعمل أعمال العنف من أجل التباهي بالقوة والشهرة أو للإرهاب واخافة مكون معين لأسباب مذهبية وقومية ……الخ. بل العصابات البعثية الوهابية كانت تتقصد نشر مقاطع لعمليات الذبح والسبي للمواطنين الشيعة والمسيح والايزيدية بمناطق الغالبيات البعثية السنية لأجبار المواطنين الشيعة لترك منازلهم وهذا حدث في الانبار وتكريت والعلم وبيجي والشرقاط …..الخ. صحيفة التليغراف البريطانية نشرت تقريراً عمّا قام به الأسترالي برينتون تارانت، الذي قتل 51 شخصاً داخل مسجدين في نيوزيلندا، تحت سبب لعدم نشر اخبارا لجريمة في الصحف العالمية، تم نشر التقرير وكان المجرم يحمل فوق رأسه «كاميرا» تبثّ جريمته لمتابعيه على الهواء مباشرة، مستخدماً حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي. الأسترالي برينتون تارانت، حسب تقرير نشرته صحيفة خليجية قال ضمن كلامه إلى معد التقرير الصحفي أنه بعد فتح النار على المصلين في مسجد في كرايستشيرش بنيوزيلندا، سنة 2019، قال إن الكاميرا التي كانت مثبّتة في رأسه لتبثّ الجريمة مباشرة للعالم كانت «أقوى أسلحته»، طبقاً لنقل الصحيفة البريطانية، غايته اخافة المسلمين، ولا بختلف اي عاقل أن جرائم العصابات الوهابية في عمليات القتل والدهس والذبح بالسواطير واحتجاز المتبضعين أو استعمال أحزمة ناسفة في مدن القارة الأوروبية وامريكا كانت السبب الرئيسي للكراهية التي تعرض لها المسلمون في نيوزلندا وغيرها من دول الاتحاد الأوروبي والعالم، شاهدنا عمليات إطلاق نار استهدفت مسلمين ليس لهم ناقة ولا جمل وتم قتلهم بسبب جرائم التيارات الوهابية البويضة. مؤخراً قام شاب مصري سلفي وهابي يحمل ثقافة سعودية دينية متطرف بقتل زميلته الطالبة، في مدينة الزقازيق المصرية، بسبب رفضها ورفض أسرتها من الزواج منه، جراء سلوكياته الوهابية المتطرفة. نشرت صحيفة سعودية تقرير بالقول إن قاتل الطالبة سلمى بهجت كان قد صور مقطع الفيديو بعنوان يحمل آية قرآنية من سورة النحل «أتى أمر الله فلا تستعجلوه»، على حسابه في «واتساب»، نشر مقاطع الفيديو قيل تنفيذه الجريمة وبعد تنفيذ الجريمة، قبل تنفيذ الجريمة كان يتوعد ضحيته قبل قتلها، وايضا بعد قتلها، سبقتها قضية قيام شاب مصري وهابي في قتل الشهيدة نيرة أشرف في محافظة المنصورة، كان يتوعد الضحية التي كانت زميلته بالجامعة بسبب عدم ارتدائها الحجاب وقام بذبحها بالشارع تقربا إلى الله عز وجل بمشهد دموي ومخيف، هذا الذباح الوهابي المجرم أيضا استخدم منصات التواصل الاجتماعي لتهديد الضحية وتوعدها، ونال من خلالها بعد ذلك دعماً من حسابات لأشخاص من التيارات الوهابية نظموا حملات لدفع كفالة لإخراجه من السجن وتبرئته، مشعان الجبوري وكذلك قناة الرافدين للهالك حارث الضاري علموا الإرهابيين طرق صناعة العبوات وكيفية التكلم مع القوات الامنية عند عملية اعتقالهم وضرورة القول أنهم تعرضوا للاغتصاب من القوات الامنية وهم يعلمون اذا تم إجراء فحص لفلول البعث وهابي الفحص يؤيد وجود علاقات جنسية لان غالبية فلول البعث وهابي هم من الشاذين جنسيا، نقل لي الصديق اللواء احمد الخزعلي قائد فرقة في ديالى يقول اشتكيت مع ارهابيين وقدمت شهداء وقتلت عدد منهم واسرت الباقين، تبين مقربين على طارق الهاشمي وهم على صلة في صالح المطلك وخلف العليان، تعرضت للضغط لكي اطلق سراحهم، رفضت ذلك، جاتني دورية عسكرية أمريكية حال وصول الجنود الامريكان بدأ صراخ أحفاد صبحة طلفاح بالقول إلى الضابط الأمريكي مستر الجنود اغتصبونا، والله على ما اقول شهيد، لواء احمد الخزعلي لازال حي يرزق، وسائل الإعلام سلاح ذو حدين يمكن استخدام وسائل الاتصالات لنشر المعرفة ويمكن تستعمل لنشر الكراهية والقتل والإرهاب. نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي كاتب وصحفي عراقي مستقل. 13/8/2022