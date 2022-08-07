التقارير

الكرادة والفطرة الحسينية..مع الشيخ خيري هادي الأسدي(1960- 1983)

82 2022-08-07

د.أمل الأسدي ||   هنـــاك  في الكرادة،حيث عبق الكرم  وعباءة العقيدة التي تركها الأجدادُ  للقادمين من أولادهم،هناك نشأ الشيخ خيري هادي  الأسدي،سليل ذاك البيت الذي يذوب في حب  الحسين!! ابن  التنور الذي لاينطفئ والرغيف الساخن  والمضيف الضاحك دائما في وجوه الوافدين، وُلد الشيخ الأسدي  عام 1960م  وركضت الأيام سريعا،وكأنّ الأمر لحظات تُقلَّب  فيها الصور!! فما بين صورته بجنب جده،الی صورته في  حضرة "سيد ادريس(ع) " الی صورته وهو شابٌّ وسيم، وقور،هادئ؛ ولأنه كان ذكيا وكان من بيئة أهلته للعلم والذوبان في العقيدة؛اتجه للدراسة الحوزوية  رغم صغر سنه!! كان الشيخ خيري الأسدي أحد طلبة الشيخ عارف البصري(رحمه الله) وقد عُرف بحذاقته وتفوقه،فأصبح خطيبا مفوها وكان يلقي المحاضرات في  جامع الإيمان وحسينية الزوية وحسينية ألبو شجاع،وقام بتأليف كتيب صغير عنوانه"نهج العدالة" وقد اجتمعت حوله  مجموعة من الشباب الواعي التواق إلی العلم والمعرفة،ولكن البعــث الطائـفي  كان  يعادي العلم والفكر والإنسانية، كان يتفنن في إخماد فرحة الأهل بأولادهم، كان يلاحق  كل جذوة وكل أثر!!  وبينما كان رجال العلم والمحبة يقيمون محفلا بمناسبة ذكری المولد النبوي الشريف، كان أزلام البعث يتربصون بهم،ويتابعونهم، ولم تمض إلا أيام  قلائل وتم اعتقال الشيخ خيري الأسدي،في يوم  من أيام الله(يوم الجمعة) عام 1981م ، فغابت البسمة عن منزلهم،وماتت السكينة،واشتعلت نيران الانتظار واللهفة، واستيقظ الخوف والرعب والخشية علی إخوته!! صباحاتٌ كثيرةٌ مرت علی أمه  وهي تنتظر عودته،وليال  طويلة مرت علی والده وهو يحلم برؤيته!! حتی عام 1983م  إذ أبلغوا  أهله بأنه تم إعدامه ودفنه!!  أعدموه وغيّبوه ولم يكفّوا عن أسرته؛بل استمروا في ملاحقتهم،فنالوا مزيدا من الظلم،مزيدا من القهر والحزن،مزيدا من الآهات!! رحل الشيخ خيري الأسدي ولما يزل حاضرا،رحل وسقط الصنم وكُشفت الحقائق وتعرت الوجوه!! رحل والأنفاس تتسارع راكضة علّها تجد شيئا من أثره!! رحل ...وعلی الرغم  من قسوة الفراق، لم تصدق أمه أنه  لن يعود!! إذ بقيت  تنتظره حتی جاء أجلها  عام 2007م وهي  تردد: ابني ما مات ابني بعده عايش وهسة يجي!! فالسلام علی  الأرواح التي ذابت في عشق الحسين(ع)، ونهج الحسين(ع)، ونهضة الحسين(ع)... السلام علی كلماتكَ التي سطّرتها عن يقين يا شيخ الشباب: ـ سأظل أقول"حسين"ولن أندم ويبقى"الحسين"في قلبي والله أعلم لو كان قلبي يدرك حبي"للحسين"لتحطم أحببته بروحي ودمي فهل يوجد في الدنيا من "الحسين"أعظم؟ أقولها بكل اقنتاع"حسين" هذا صوتي، في حياتي وموتي: حسين،حسين، حسين...
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الكرادة والفطرة الحسينية..مع الشيخ خيري هادي الأسدي(1960- 1983)
العراق: هل الطريق سالكة نحو انتخابات مبكرة اخرى؟
مفاعل نووي جديد في اصفهان .. ايران تنتقل من التخصيب لدورة الوقود
هل يسعى الصدر لإطالة عمر حكومة الكاظمي؟
مواقف القادة والكُتل من المطلب الوحيد الأخير للسيد مقتدى الصدر
أضواءٌ على الانتخاباتِ الإسرائيليةِ الخامسة/ يأسٌ شعبيٌ وسُعارٌ حزبيٌ (2)
انقسام داخل المشيخات العربية حول تطبيع العلاقات مع "إسرائيل" / 1ـ البحرين
تطورات الملف النووي الإيراني
الواشنطن بوست : أزمة العراق تضطرب مع إغلاق البرلمان من قبل المحتجين
أميركا تُضعِف شعوب الأرض وتَتَسلَّىَ بهِم وتُشعل النيران في كُل بِقاعها،
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1492.54
الجنيه المصري 76.75
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 403.23
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.86
التعليقات
Mustafa : الى رحمة الله ربي يعوضه الجنة ويصبر اهله وينتقم من القتلة المجرمين ...
الموضوع :
تشييع المستشار في الداخلية اللواء سحبان الوائلي
حوبة : ونسمي نفسنا دولة !! ومن نذكركم انراعي الدبلوماسية ونختار عباراتنا بدقة لان ندري همجيتهم وين اتوصل !!!!! ...
الموضوع :
هكذا اصبح البرلمان العراقي بعد دخول اتباع التيار الصدري ( تقرير مصور )
مواطن : هو هذا مربط الفرس مشتت بي مكر البكر وشر صدام ...
الموضوع :
حركة حقوق: الكاظمي يخطط لتغييرات سياسية وأمنية بالتواطؤ مع الامريكان
eetbgfdf : الكاظمي شخص منافق وهو احد وكلاء ال سعود الارهابيين في العراق يهدف لتحقيق مآرب ال سعود في ...
الموضوع :
النائب عن صادقون علي الجمالي : الكاظمي مرفوض جملةَ وتفصيلاً ولن يتم التجديد له
ليا ديب : هذه القصيدة روووووعة عنجد كتيرر حلوة ...
الموضوع :
قصيدة من وحي كربلاء
رأي : قلم رصين ... يدعو للاصلاح والتنقيح وان علا موج الجهلة ...
الموضوع :
الدين الاجتماعي
ابو اية : إبداع مستمر العزيزة موفقة يااصيلة ياانيقه استمري رعاك الله ...
الموضوع :
شَـراراتُ الفِتَــنْ ..!
bwdtyhgg76 : ان اراد ساسة السنة والاكراد البرزانيين ابتزاز قادة الشيعة في تشكيل الحكومة وعرقلتها من اجل الحصول على ...
الموضوع :
الإطار التنسيقي يطالب حكومة تصريف الاعمال بإلغاء الاوامر الادارية والتعيينات الجديدة
حمزه المحمداوي : الكلاديو ...
الموضوع :
منظمة (الغلاديو) السرية تم تفعيلها في العراق..!
ابو حيدر العراقي - هولندا : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال بيت محمد علي وفاطمة والحسن والحسين . ربما ...
الموضوع :
بالفيديو ... في حديث شيق الاستاذ في الحوزة العلمية بالنجف الاشرف الشيخ احمد الجعفري لا تنساقوا وراء القائد الجاهل
فيسبوك