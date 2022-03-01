عاجل : المحكمة الاتحادية تقرر عدم صحة قرار فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية
التقارير

الصين تَتَموضَع بين تأييد روسيا اللفظي والحياد الجِدِّي.


  د. اسماعيل النجار ||   هيَ نفسها مواقف الدُوَل العُظمَى، عندما يتعلق الأمر بمصالحها القومية، والصين واحدة من هذه الدُوَل التي تُقَدِّم مصالحها على تحالفاتها.  في بداية الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، وخلال مكالمة هاتفية بين الرئيسين الصيني والروسي، أعلنت بكين تفَهُمها للهواجس الروسية، وأيَّدَت حقها الطبيعي بحماية أمنها القومي، بإبعاد حلف الناتو عن حدودها.  لكن في المقابل، هيَ لَم تُحَرُّك ساكناً تجاه الحرب التي اندلعت بين البلدين الجارين،ولم تعرِض أيّ وساطة بينهما، حتى بعدأن أعلنت أميركاأنها لن تشارك في الحرب ضد روسيا، وأنها ستكتفي بالدعاء لأوكرانيا لكي تخرج سالمة من بين أنياب الدب الروسي. على مقلبٍ آخر خَرَجت بكين بسفنها الحربية ومدمراتها تعرض عضلاتها، مقابل سواحل تايوان الِانفصالية، وقامت بعرضٍ جويٍّ خرقت به أجواء الدولة اللقيطة، من دون أن نسمع أيَّ ردِّ فعل أمريكيٍّ أو أوروبّيٍّ على ذلك، لِانشغالهما فيما يجري على الأرض الأوكرانية. السياسةُالصينية المُتَّبَعةُ، منذتأسيسها ولغاية اليوم،مبنيَة على مبدأ: أنا قبل أيّ أحد، وعلى حساب كل أحد. كيفَ لا وهي التي انكَوَت بنار الِاحتلال الياباني والبريطاني لها،لسنوات طويلة قبل انكِسار الأولى وإنسحاب الثانية، لذلك أصبحت إستراتيجيتها تقضي، بِاحتلال أسواق العالم تجارياً، وطمس معالم اقتصاديات كل الدُوَل وإضعافها، كما فعلت الولايات المتحدة الأميركية مع اليابان. من هنا نستطيع القَول: إنَّ وقوف الصين في مكانين مختلفين، من الأزمة الروسية الأوكرانية، يؤكد أنها اختارت مصلحتها العُليا،وتراقب نتائج المعركة عن كثَب، لكي تبني، بالنسبة لتايوان، على الشيء مقتضاه،خصوصاً و أنّ أمريكا وأوروبا قد انكشفت عوراتهم وضعفهم، من خلال القضية الأوكرانية، وتأكدّ، بما لا يترك مجال اًللشك أنّ واشنطن تلعب بأمن كافة الشعوب والبلدان، وأنّها غير مستعدة للقتال نيابَةًعنهم، وأن قدراتها النووية وقوتها العسكرية التقليدية هي لحماية نفسها داخل أراضيها ليسَ إلَّا. بكل الأحوال بوتين لن يتراجع عن مطالبهِ، وبعد إعلان النصرعلى أوكرانيا،  سترتفع حِدَّةالنبرةالصينيةبوجه تايوان وسيكون لها مع الدولة الِانفصالية حديثٌ آخر. لكن، ماذا لو كانَ موقف روسيا مع الصين مشابهاً لموقفها الآن إزاء الحرب في أوكرانيا، وماذا لو فُرِضَت عقوبات قاسية على بكين من قِبَل أمريكا وأوروبا، خصوصاً وأنّ الصين، بعدد سكانها الذي يزيد عن المليار ونصف المليار نسمة،وبِاقتصادها الكبير والقويّ جداً، لا تمتلك القوة العسكرية ذاتها التي بحوزة روسيا، نووية كانت أم تقليدية؟ الأمور هذه الأيام رهن التطورات الجارية والنتائج المنتظرَة، والآتي قريب.   بيروت في...             1/3/2022
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الصين تَتَموضَع بين تأييد روسيا اللفظي والحياد الجِدِّي.
أصوات إسرائيلية تدعو لتعلم «درس أوكرانيا»: «الغرب لا يحمي حلفاءه»
ذكرى اعتقال أسرة آل الحكيم
خطير جدا، هل ينقذ بوتين نفسه بقتل الملايين
الشعوب العربية والإسلامية وسلاح مقاطعة المنتجات الأمريكية..الأهمية والنتائج!!
بين فلاديمير وفلوديمير وجو..!
مرسوم جمهوري "غامض" يضعف حظوظ صالح بالولاية الثانية.. هل خرق الدستور؟
ماذا لو كان العراق بدل اوكرانيا ؟!
هل تقاتل اوكرانيا بقرون من طين !؟
تركيا واسرائيل تستعيران مِنْ لبنان سياسة "النأي بالنفس" حيال الحرب الروسيّة -الاوكرانيّة 
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1612.9
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
بياض الثلج : السلام عليك يا مولاي ياموسى الكاظم عليه السلام اقضي حاجة كل محتاج ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الملا الشيباني : نسأل الله لكم التوفيق ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد علي : احسنتم التفاته رائعه ومقال رأئع جزام الله عن الحسين خيرا ...
الموضوع :
الفساد يتمدد نحو زائري الحسين..!
عمار الموسوي : عظم الله اجرك يارسول الله وأهل بيته الطيبين الطاهرين بمصاب الإمام الكاظم عليه السلام وعجل لوليك الفرج ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
Mansour : اعتقد ان العالم يشهد ولادة نظام دولي جديد، لان ولادة اي نظام دولي لا تتم الا بعد ...
الموضوع :
روسيا و امريكا : نحو دبلوماسية الخطوط الحمراء وليس الحرب .
حاج حيدر : السلام عليكم متى تكونوا شجعان وتعلنون عن الاسماء الى متى يبقى الخنوع الخوف راكبكم ...
الموضوع :
الفتح يتهم أطرافا سياسية بالسعي لإشعال فتنة طائفية
ابو حسنين : اعتقد بان الصدر وقع بجنون العظمه بعد نصب نفسه الاه على تياره (هرملته) يريد يستعبد الشعب ويسحق ...
الموضوع :
وزير المالية يوجه رسالة الى الحكومة بعد طلب استدعائه تحت قبة البرلمان: أين كرامتي!
حسبي الله ونعم الوكيل : مأساة ليس فقط في طريقة استدعاه لكن لو وقفت لمدة الساعة التي حددتها صف لي لطفا شكل ...
الموضوع :
وزير المالية يوجه رسالة الى الحكومة بعد طلب استدعائه تحت قبة البرلمان: أين كرامتي!
مواطنة : احسنتم وعظم الله اجوركم لكن لي مداخلة حول عنوان المقال شخصية المراة الاسلامية القيادية ان القيادة لاتختص ...
الموضوع :
شخصيّة المرأة الإسلاميّة القيادية
مواطنة : اولا شكرا للكاتب على الاشارة للموضوع لتوعية الاهل والحقيقة الصارخة التي لابد ان نعيها ان المدرسة مكان ...
الموضوع :
خطر المثلية يدق ابواب مدارس البنات..!
فيسبوك