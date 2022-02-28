ذكرى اعتقال أسرة آل الحكيم

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متابعة ـ علي عبد سلمان || في مثل هذه الليلة المشؤمة ٢٦ من شهر رجب في سنة ١٤٠٣ هـ الموافق ١٠ /٥ سنة ١٩٨٣م قام نظام البعث المقبور باكبر عملية اعتقالٍ لأسرة آل الحكيم بدون أي جرمٍ او جريمةٍ قامت بها الأسرة ولم يراع بذلك شيبةً او طفلاً فقد اعتقلوا سبعين فرداً منهم بصورةٍ همجيةٍ وكان المعتقلون في تلك الليلة هم: 1. سماحة آية الله المظلوم السيد يوسف نجل الإمام السيد محسن الحكيم (قدس سره) 2. سماحة آية الله الشهيد المعتقل لمرتين السيد محمد رضا نجل الإمام السيد محسن الحكيم (قدس سره) 3. سماحة آية الله الشهيد السيد عبد الصاحب نجل الإمام السيد محسن الحكيم (قدس سره) 4. حجة الإسلام والمسلمين الشهيد السيد علاء الدين نجل الإمام السيد محسن الحكيم (قدس سره) 5. حجة الإسلام والمسلمين الشهيد السيد محمد حسين نجل الإمام السيد محسن الحكيم (قدس سره) 6. حجة الإسلام والمسلمين الشهيد الدكتور السيد عبد الهادي نجل الإمام السيد محسن الحكيم (قدس سره) 7. حجة الإسلام والمسلمين الشهيد السيد كمال الدين السيد يوسف الحكيم (قدس سره) 8. حجة الإسلام والمسلمين الشهيد السيد عبد الوهاب السيد يوسف الحكيم (قدس سره) 9. حجة الإسلام السيد أمين السيد يوسف الحكيم 10. سماحة آية الله السيد صادق السيد يوسف الحكيم 11. فضيلة الوجيه الشهيد السيد أحمد السيد محمد رضا الحكيم (رحمه الله) 12. فضيلة الدكتور السيد محمد علي السيد محمد رضا الحكيم 13. حجة الإسلام السيد رضا السيد كاظم الحكيم 14. حجة الإسلام والمسلمين السيد جعفر السيد عبد الصاحب الحكيم 15. حجة الإسلام والمسلمين السيد حسين السيد علاء الدين الحكيم 16. حجة الإسلام السيد هادي السيد محمد حسين الحكيم 17. حجة الإسلام والمسلمين الشهيد السيد حسن السيد عبد الهادي الحكيم (رحمه الله) 18. الشهيد الفاضل السيد حسين السيد عبد الهادي الحكيم (رحمه الله) 19. الفاضل السيد علي السيد عبد الهادي الحكيم 20. الشهيد السيد ضياء الدين السيد كمال الدين الحكيم (رحمه الله) 21. الشهيد السيد بهاء الدين السيد كمال الدين الحكيم (رحمه الله) 22. سماحة آية الله المرحوم السيد محمد علي السيد أحمد الحكيم (قدس سره) 23. سماحة آية الله العظمى المرجع الديني الكبير فقيه أهل البيت المرحوم السيد محمد سعيد السيد محمد علي الحكيم (قدس سره) 24. حجة الإسلام والمسلمين السيد محمد تقي السيد محمد علي الحكيم 25. سماحة آية الله المرحوم السيد عبد الرزاق السيد محمد علي الحكيم (قدس سره) 26. حجة الإسلام والمسلمين الشهيد السيد محمد حسن السيد محمد علي الحكيم (قدس سره) 27. حجة الإسلام والمسلمين السيد محمد صالح السيد محمد علي الحكيم 28. حجة الإسلام والمسلمين السيد رياض السيد محمد سعيد الحكيم 29. حجة الإسلام والمسلمين السيد محمد حسين السيد محمد سعيد الحكيم 30. حجة الإسلام والمسلمين السيد علاء الدين السيد محمد سعيد الحكيم 31. حجة الإسلام والمسلمين السيد عز الدين السيد محمد سعيد الحكيم 32. السيد محمد جعفر السيد محمد تقي الحكيم 33. السيد أحمد السيد محمد تقي الحكيم 34. حجة الإسلام والمسلمين السيد هاشم السيد محمد تقي الحكيم 35. حجة السلام المرحوم السيد نور الدين السيد عبد الرزاق الحكيم (رحمه الله) 36. حجة الإسلام والمسلمين المرحوم السيد ميثم السيد عبد الرزاق الحكيم (رحمه الله) 37. سماحة آية الله الغريب المرحوم السيد محمد حسين السيد سعيد الحكيم (قدس سره) 38. سماحة آية الله المرحوم السيد محمد تقي السيد سعيد الحكيم (قدس سره) 39. الوجيه الفاضل الشهيد المعتقل مرتين السيد علي السيد سعيد الحكيم (رحمه الله) 40. حجة الإسلام والمسلمين الشهيد السيد محمد رضا السيد محمد حسين الحكيم (قدس سره) 41. الأستاذ الفاضل الشهيد السيد محمد السيد محمد حسين الحكيم (رحمه الله) 42. حجة الإسلام والمسلمين الشهيد السيد عبد الصاحب السيد محمد حسين الحكيم (رحمه الله) 43. الوجيه السيد عز الدين السيد محمد حسين الحكيم 44. الأستاذ الدكتور السيد عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم 45. الوجيه السيد أياد السيد علي السيد سعيد الحكيم 46. السيد حسين السيد علي السيد سعيد الحكيم 47. السيد جواد السيد محمد رضا السيد سعيد الحكيم 48. سماحة آية الله الشهيد السيد مجيد السيد محمود الحكيم (قدس سره) 49. الوجيه الفاضل المرحوم السيد جواد السيد محمود الحكيم (رحمه الله) 50. حجة الإسلام والمسلمين السيد محمود السيد مجيد الحكيم 51. الشهيد السيد محمد علي السيد جواد الحكيم (رحمه الله) 52. الوجيه السيد محمد حسين السيد جواد الحكيم 53. الوجيه السيد محمد رضا السيد جواد الحكيم 54. السيد هادي السيد جواد الحكيم 55. سماحة آية الله المرحوم الوالد السيد محمد حسين السيد محمد صادق الحكيم (قدس سره) 56. سماحة آية الله العم السيد محمد جعفر السيد محمد صادق الحكيم 57. سماحة آية الله العم السيد محمد باقر السيد محمد صادق الحكيم 58. حجة الإسلام والمسلمين العم السيد علي الرضا السيد محمد صادق الحكيم 59. كاتب هذه الأسطر (علي) نجل المرحوم آية الله السيد محمد حسين الحكيم 60. الوجيه الفاضل السيد عبد الزهراء السيد عبد الكريم الحكيم 61. حجة الإسلام والمسلمين السيد مجيد السيد عبد الكريم الحكيم 62. الوجيه المرحوم السيد فاضل السيد شاكر الحكيم (رحمه الله) 63. السيد أحمد السيد جاسم الحكيم 64. السيد محمد حسين السيد جاسم الحكيم 65. الشهيد السيد غياث السيد جاسم الحكيم (رحمه الله) 66. المرحوم خادم الروضة العلوية السيد رزاق السيد جواد الحكيم (رحمه الله) 67. السيد زهير السيد رزاق الحكيم 68. الفاضل السيد مهدي السيد رزاق الحكيم 69. السيد حسن السيد رزاق الحكيم 70. زوجة السيد مجيد السيد عبد الكريم الحكيم