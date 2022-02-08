الصحة (١١) أمراض القلب والأوعية الدموية...

د.مسعود ناجي إدريس ||

على الرغم من أن أمراض القلب والأوعية الدموية قد تكون ناجمة عن عوامل خلقية ( أمراض القلب الخلقية) أو إلى عوامل معدية وأمراض جهازية وراثية ، فإن السبب الأكثر أهمية هو تصلب الشرايين ، وهو مرض يمكن الوقاية منه في معظم الحالات. تصلب الشرايين مرض يحدث في الشرايين التي تغذي القلب ويسبب مشاكل في القلب ، وكذلك في الشرايين العامة والكلية ، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم ، أو في الشرايين الدماغية ، ويؤدي إلى أمراض الدماغ. العوامل الأساسية في تطور أمراض القلب والأوعية الدموية:

•انتشار التدخين في العائلة

•ارتفاع ضغط الدم ،

•ارتفاع نسبة الدهون في الدم

•السكري

• زيادة الوزن

• نمط حياة غير مستقر

• الشيخوخة

• الإجهاد والعدوانية.

من الواضح أنه في معظم الحالات المذكورة أعلاه ، يمكننا الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية بالوقاية في الوقت المناسب.

على سبيل المثال ، يمكن أن يقلل الإقلاع عن التدخين والتحكم في وزنك ودهون الدم واسترخاء حياتك والتحكم في ضغط الدم بانتظام وتقييم نظامك الغذائي والنصائح الصحية الأخرى من تقليل حدوث أمراض القلب والأوعية الدموية بشكل كبير. نسمي الحالات التسع المذكورة أعلاه عوامل الخطر. وكلما زاد العدد زادت فرصة الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وخاصة في التغذية ، ويجب أن نكون حذرين بشأن أمرين مهمين هما الإفراط في تناول الطعام وزيادة تناول الدهون وتجنب هذين الأمرين بشدة...