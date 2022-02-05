لنتعرف  اكثر على إيران..!

د.مسعود ناجي إدريس ||

بين معارض ومناهض للجمهورية الإسلامية الإيرانية نقاشات لا تستند على مصادر موثوقة فكل رأي يستند على الميول الفكرية لكن هنا سنتحدث عن هذا البلد على أساس مصادر حقيقية لا مجرد تحريف ونشرح ما وصلت إليه الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

لذلك دعونا نلق نظرة على إيران وما هي عليه اليوم:

▪️إيران؛ من بين الدول الأكثر أمانًا في العالم (حسب تصنيف معاهدتين بريطانيتين شهيرتين يُطلق عليهما "International SOS" و "Risk Control")

▪️إيران، المركز الطبي للشرق الأوسط

▪️إيران؛ دولة غير مدرجة في قائمة الخمسين دولة الأكثر عرضة للسرطان في العالم (وفقًا لقائمة نشرتها المؤسسة الدولية لأبحاث السرطان)

▪️إيران ؛ لديها ثاني أقوى جيش إلكتروني في العالم (وفقًا لمجلة The Economist)

▪️إيران رابع دولة في العالم في مجال علوم النانو

▪️إيران ؛ لديها ثالث أفضل مركز لزراعة الأعضاء في العالم (مستشفى نمازي شيراز)

▪️إيران ؛ أسرع دولة في العالم من حيث نمو الابتكار

▪️إيران ؛ ثالث أكثر دول العالم تقدمًا في مجال معرفة الخلايا الجذعية

▪️إيران هي الدولة السادسة التي تطلق مخلوقات حية إلى الفضاء

▪️إيران ، مُصممة ومصنعة لأقوى سلاح قناص في العالم (باهر)

▪️إيران ؛ ثاني دولة في العالم تصنع "طائرة شمسية استراتيجية عالية الارتفاع " بعد أمريكا

▪️إيران ؛ أكبر منتجة للميثانول في العالم

▪️إيران ضمن الدول المصنعة للطائرات المقاتلة القليلة في العالم (Kosar Jet) (جت کوثر)

▪️إيران ؛ خامس أكبر منتج للورق الحجري في العالم

▪️إيران ؛ المُصنعة الوحيدة لأنجي بارس (علاج جروح السكري) وإيمود (مكافحة الإيدز) في العالم

▪️إيران ؛ واحدة من الدول المصنعة القليلة للجراحات الكهربائية عالية التردد في العالم

▪️إيران ؛ في المرتبة 37 من بين 227 دولة وهي أكبر المصدرين في العالم (وفقًا لإدارة الشؤون الاقتصادية في وكالة المخابرات المركزية).

▪️إيران ؛ ثاني أكبر مصنعة لمسرعات العلاج الإشعاعي الخطية في العالم

▪️إيران ، من أكبر الراصدين في العالم لطائرات التجسس بدون طيار عالية التقنية

▪️إيران ؛ الدولة الثانية عشر في العالم في مجال طب الأسنان

▪️إيران هي إحدى الدول القليلة في العالم التي تنتج أكثر من 95٪ من الأدوية التي يحتاجها شعبها.

▪️إيران القوة العالمية الثالثة عشر سياسياً وعسكرياً واقتصادياً (بحسب صحيفة الإندبندنت البريطانية).

▪️إيران ؛ البلد الأسرع نموًا في العالم من حيث متوسط العمر المتوقع (وفقًا لجدول الأمم المتحدة)

▪️إيران ؛ واحدة من الشركات المصنعة القليلة للمدمرات العابرة للمحيطات في العالم

▪️إيران ؛ الأسرع نموًا في مجال التنمية البشرية في العالم (وفقًا لجدول الأمم المتحدة)

▪️إيران ؛ خامس دولة في العالم في مجال التكنولوجيا المتقدمة للقرن الحادي والعشرين أي الليزر

▪️إيران ؛ احتلت المرتبة الأولى في الشرق الأوسط والمرتبة 17 في العالم في مجال تربية الأحياء المائية.

▪️إيران ؛ الدولة الثامنة في العالم من حيث توسيع أنابيب الغاز والاستفادة من الغاز

▪️إيران ؛ من أكثر دول العالم تقدماً في مجال علاج العقم

▪️إيران ؛ الدولة العشرون في العالم من حيث الترانزيت البحري

▪️إيران ؛ صاحبة رابع أكبر قوة بحرية في العالم (وفقًا لموقع BusinessInsider الأمريكي)

▪️إيران ؛ أكثر دول العالم فخراً بالأنشطة القرآنية والدولة الوحيدة في العالم التي يكون فيها أحد شروط إصدار القانون هو عدم مخالفته لأحكام القرآن.

▪️إيران ؛ رقم واحد عالميا في مكافحة المخدرات على أراضيها (حسب تقرير للأمم المتحدة)

▪️إيران ؛ منظمة لأكبر التجمعات الجماهيرية في تاريخ العالم (مسيرات داخلية وخارجية والمسيرة الأربعينية)

▪️إيران ؛ الدولة الوحيدة في العالم التي يتم تحديد شكل حكومتها من خلال الانتخابات (98٪ يصوتون للجمهورية الإسلامية)

▪️إيران ؛ الدولة الأكثر مرونة وصمودًا وازدهارًا في العالم رغم انها تحت أشد العقوبات وأوسعها في العالم

▪️إيران هدف لأشد موجات الإشاعات المسمومة وإلقاء الأنباء التشويهية

▪️إيران أكبر هموم أمريكا ...

▪️إيران هي الدولة التي رغم الضغوطات العصيبة عليها حققت ازدهارا وتقدما غير متوقع....

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