التقارير

أمريكا تمارس أعمال القرصنة البحرية وتتلقى اربع صفحات من ايران


 

د.محمد العبادي ||

 

 يوم السبت الماضي رافقت مقاتلة إسرائيلية(اف ١٥) قاذفة اميركية في رحلة فوق مياه الخليج بحسب وكالة رويترز في رسالة استفزاز واضحة لإيران، وهي تحمل أكثر من دلالة على الترابط العضوي بين أمريكا والكيان اللقيط واهدافهم المشتركة في المنطقة .

ايران تعرف معنى هذه الحركات الاستعراضية التي تقوم بها أمريكا .

ان سبب التوتر في المنطقة هي التدخلات الأمريكية فيها ، فأمريكا ماهيتها وهويتها استعمارية وجاءت من مسافة حوالي (١٣) ألف كيلو متر للسيطرة على المنطقة ومقدراتها ، وفي الفترة الأخيرة أطلقت أمريكا تهديداتها النارية ضد ايران ، وتزايدت معها الدوريات ونطاق العمليات البحرية التي يقوم بها الأسطول الامريكي الخامس في الخليج وبحر عمان وأجزاء من المحيط الهندي.

لا أدري ماذا يفعل هؤلاء الامريكان بذكائهم الصناعي وانظمتهم وقدراتهم هل علموا أبناء المنطقة عليها  أم استعرضوا عضلاتهم وقدراتهم لإرهابهم ؟!

الأعمال الأمريكية في المنطقة مترابطة وتوجد قيادة للتنسيق بين العمليات المختلفة ، ولم تكتف أمريكا  بفرقاطاتها وقطعها البحرية واستعراضها في المياه الدولية ؛ بل عملت على تشغيل القراصنة وتوظيفهم لخدمة مشاريعها وزيادة تدخلاتها في المنطقة .

في صبيحة هذا اليوم ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني وبتبعه وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية، ووكالة ايسنا، وايرنا وغيرها وبرواية أولية ثم دعمت ذلك بوثائق مصورة بثها التلفزيون الرسمي:  ان سفينة ايرانية تعرضت للقرصنة من قبل البحرية الأمريكية في بحر عمان وتم تفريغ حمولتها في سفينة أخرى،  ثم جرت هذه السفينة إلى وجهة مجهولة ، غير أن بحرية الحرس الثوري الإيراني أحبطت عملية القرصنة وطاردت السفينة واجرت عملية إنزال على ظهرها ، وتدخلت قيادة البحرية الأمريكية بقطعاتها البحرية وبإسنادها الجوي في محاولة لقطع الطريق ومحاصرة السفينة ،لكنها لم تفلح في ذلك ، لأن قيادة الحرس الثوري كانت شجاعة ومستعدة للدخول في اشتباك حقيقي واسترجاعها ، وقد أمّنت الغطاء الجوي لزوارقها السريعة والمجهزة والتي تملك القدرة على المناورة واستطاعت أن تكسر الطوق الذي فرضته البحرية الأمريكية ، وبقيت أمريكا عاجزة عن الرد إلى أن وصلت سفينة النفط إلى ميناء بندر عباس .

ان ايران وجهت أربع صفعات لامريكا في يوم واحد ؛ الصفعة الأولى: إن أمريكا كشفت عن ضعفها بلجوئها إلى ممارسة القرصنة البحرية في المياه الدولية، الأمر الذي يسيء الى سمعة أمريكا السيئة أصلاً .

الصفعة الثانية : ان أمريكا اثبتت بعملها هذا أنها هي المبادرة إلى خلق الأزمات والتوتر في المنطقة ، وأن ايران تقوم برد فعل على تلك الأعمال التي تتنافى مع القوانين الخاصة بالبحار .

الصفعة الثالثة : ان ايران قد استعادت نفطها المسروق عنوة مع السفينة الجديدة .

الصفعة الرابعة : ان ايران اثبتت ان لديها قيادة عسكرية محنكة قادرة على وضع التخطيط السليم والرد المناسب على الأعداء ، وفي مقابل ذلك اثبتت القيادات العسكرية الأمريكية خطأ حساباتها .

وهناك صفعة خامسة مؤجلة من قبل ايران لامريكا حيث أن ايران ومنذ حوالي عقد من الزمن وبعد أن بنت قدراتها المتنوعة ووثقت بنفسها؛ أعلنت ان كل عمل يقوم به العدو لا يترك دون رد ، وعليهم أن ينتظروا الرد .

ان مفاهيم الشجاعة والإقدام والعزم على مواجهة الأعداء متأصلة في عقيدة الحرس الثوري والجيش الإيراني؛ لأن المبادئ التي غرسها الإمام الخميني ومن بعده السيد الخامنئي هي مبادئ ثورية وحسينية أصيلة لامجال فيها للضعف والتردد وفي يقيني ان النصر انبثق منها .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
من تسريبات وثائق احداث 11 ايلول..”المسؤول السعودي الذي ساعد الارهابيين كان يتاجر بالمواد الاباحية للاطفال”
أمريكا تمارس أعمال القرصنة البحرية وتتلقى اربع صفحات من ايران
مشروع خمط..!
لبنان بين كذبة " هيمنة حزب الله " وحقيقة أنحسار نفوذ المملكة .
تمزيق مندوب العدو  الصهيوني في الأمم المتحدة تقريرًا يدين كيانه
 دوافع الرياض لإرسال إشارات تدعم التطبيع
بغداد وبيروت..ما هو أبعد من المال والاقتصاد
بين الاغلبية السياسية والتوافق.. اراء متضاربة بشأن شكل الحكومة الجديدة
الكيان الصهيوني وإيران..الهجوم السيبراني والرد..!
حّلْ الازمة : استقالة قرداحي ام صمود لبنان ام توجيه امريكي 
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1694.92
الجنيه المصري 92.76
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
مواطنة : مع كل صخب الاطاريح التي تملأ المواقع لتحلل وتنقد ماوصل له الانسان يأتي طرحكم في هذه السلسلة ...
الموضوع :
آداب الطعام الجزء (9) آداب ما بعد الطعام...
صباح جبر برهان عبود الزبيدي : شكوتي ضد وزارة الدفاع العراقية. خدمت في الجيش العراقي الباسل الجديد في بداية 2007 وحتى نهاية 2017 ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
رسول حسن نجم : نستغرب من الشعب في المملكه السكوت على الذل والهوان الذي الحقه بهم ال سعود.. فهل ياترى فضلوا ...
الموضوع :
الإعتذار في غير مكانه إذلال ومهانة وتنازل عن الكرامة
محمد صالح حاتم : شكرا جزيلا. مأرب ستحرر ومعها كل محافظات اليمن، لن يبقى على ظهر الارض اليمنية اي غاز او ...
الموضوع :
تحرير مأرب ومبادرات الحل في اليمن
رسول حسن نجم : فيما وعيناه من الدستور العراقي ان لايسن قانون يتعارض مع احكام الدين الاسلامي ومارأيناه في مايسمى بمهرجان ...
الموضوع :
عندما يحل البعض محل الله تعالى..!
رسول حسن نجم : الرجل من أساطين القاده المجاهدين والمنكر لجهاده كالذي يغطي الشمس بغربال... ولكن! في السياسه والاداره للدوله تكمن ...
الموضوع :
تحية لشيبة الحشد الحاج هادي العامري..
هادي محمد حسبن : عبارات الحشد الشعبي.. والمهندس و سليماني والعصائب ووو كل رموز الشيعة. وعبارات ضد أمريكا وضد السعودية والإمارات ...
الموضوع :
بعد العمل الاستفزازي التي تقوم به ضد الحشد الشعبي ادارة الفيسبوك توضح سبب حظر من ينشر عبارة الحشد الشعبي
محمد علي : احسنتم سيدنا العزيز ابو جعفر وفقك الله لكل خير وصلاح بحق الحسين 🙏 ...
الموضوع :
جنة الدنيا..وجنة الآخرة..!
رسول حسن نجم : في الاربعين سنه الاخيره التي حكم بها البعث (١٩٦٣-٢٠٠٣) كانت الدوائر الاستكباريه هي من يدير دفة الحكم ...
الموضوع :
الثورة الفرنسية وليس لوثر من أصلح أوروبا..!
امل هادي علي : ارجو ايجاد حل جذري المشكلتان نحن المدارسين للي هاجروا العراق وتركوا الخدمة دون الحصول على اي مستحاقات ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
فيسبوك