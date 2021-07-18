متابعة ـ علي عبد سلمان ||

الانتباه إلى الاجتماعات القادمة التي لدينا ، سواء في المنزل أو في زيارة شخص ما ، يجب أن نأخذ في الاعتبار هذا التحذير الجديد ونتخذ الاحتياطات.

مع فيروس Covid Delta الجديد ، لا يوجد سعال ولا حمى. إنه الكثير من آلام المفاصل ، والصداع ، وآلام الرقبة وأعلى الظهر ، والضعف العام ، وفقدان الشهية ، والالتهاب الرئوي ، إنه كوفيد دلتا! وبالطبع أكثر ضراوة وذات معدل وفيات أعلى. يستغرق الأمر وقتًا أقل للذهاب إلى أقصى الحدود.

احيانا بدون اعراض !! لنكن أكثر حذرا!

هذه السلالة لا تعيش في منطقة الأنف والبلعوم !! الآن يؤثر بشكل مباشر على الرئتين ، مما يعني أن فترات "النوافذ" أقصر.

شوهد العديد من المرضى دون حمى وبدون ألم ، لكنهم أبلغوا عن التهاب رئوي خفيف في الصدر في الأشعة السينية.

غالبًا ما تكون اختبارات مسحة الأنف سلبية بالنسبة لـ Covid-19 !! ، وهناك المزيد والمزيد من النتائج السلبية الخاطئة من اختبارات الأنف والبلعوم. وهذا يعني أن الفيروس ينتشر وينتشر مباشرة إلى الرئتين ، مما يتسبب في إجهاد الجهاز التنفسي الحاد الناجم عن الالتهاب الرئوي الفيروسي.

وهذا يفسر لماذا أصبحت أكثر حدة وفتكا وفتكا !!

من فضلك ، دعونا نكون أكثر حذرا ، وتجنب الأماكن المزدحمة ، والحفاظ على مسافة 1.5 متر حتى في الأماكن المفتوحة ، واستخدام الأقنعة المزدوجة ، وقناع الوجه ، وغسل أيدينا كثيرًا (وعندما نسعل أو نعطس) من فضلك لا حضن ولا قبلات ، فهذا أمر خطير للغاية في اللحظة ، كل شخص بدون أعراض.

تبدو هذه الموجة أكثر فتكًا من الأولى. لذلك علينا توخي الحذر الشديد واتخاذ * جميع أنواع الاحتياطات *

يرجى أيضًا أن تكون متصلاً تنبيهًا لأصدقائك وعائلتك.

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