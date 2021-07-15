المواد القابلة للاشتعال المستخدمة في دوائر الدولة

د .بلال الخليفة ||

أولا: السندويج بنل Sandwich panel

الساندوتش بانل Sandwich panel يقصد به ألواح الصاج المجلفن المحشوة بالمادة العازلة و يتكون الساندوتش بانل من مواد خفيفة و مركبة والتي تحاط بطبقتين من كلا الجانبين من الصاج او الالومنيوم وفي وسطهما توضع طبقة عازلة وتكون هذه الطبقة العازلة عبارة عن رغوة خاصة ناعمة ومرنة. وتكون من مواد مثل مادة البولي يوريثين، البوليستيرين، الصوف الصخري، الصوف الزجاجي توضع وتلصق مع الصفائح (المجلفنة او المموجة او الالمينيوم) السفلية و العلوية.

كما ذكرنا فهي مادة خفيفة للغاية ومقاومة يتم وضعها بين طبقتين من الصفائح, إن هذا العازل يعطي مقاومة عالية للغاية لهذا الهيكل, يمكن أن يكون هذا العازل من مواد المختلفة يمكن ذكر عدد من العوازل المستخدمة بشكل شائع مثل :

1.​ ​ ​ ​البولي يوريثين.

2.​ ​ ​ ​البوليسترين.

3.​ ​ ​ ​الصوف الصخري.

4.​ ​ ​ ​الصوف الزجاجي.

5.​ ​ ​ ​XPS.

ولكن رغم تعدد أنواع مادة العازل كما ذكرنا إلا أنه تظل البولي يوريثان هي الأكثر شيوعا وإستخداما في ألواح الساندوتش بانل, فمن الشائع استخدام رغوة البولي يوريثان في صناعة ألواح الساندوتش بانل القياسية, ومن المزايا الاساسية لعازل رغوة البولي يوريثان في ألواح الساندوتش بانل (سواء ألواح ساندوتش بانل السقفية ام الجدارية) ما يلي :

1.​ ​ ​ ​مقاومة الاحتراق و الاشتعال البطيء.

2.​ ​ ​ ​خفيفة الوزن.

3.​ ​ ​ ​مقاومة عالية وعزل حراري جيد والتي لها تأثير ايجابي على سعر و شعبية ألواح الساندوتش بانل.

الخلاصة: ان المتوفر الان هو نوعين من السندويج بنل الأول هو (B2) وهو غير قابل للاشتعال ورخيص والثاني نوع (B3) وهو قابل للاشتعال وهو غالي.

ثانيا: السقوف الثانوية

السقف المعلق هو السقف الذي يعلق على بعد من السقف الأساسي دون أن يحمل على الجدران. يستعمل هذا السقف لتحسين خصائص الفراغ المعماري ولتوزيع وإخفاء أجهزة الصوت والإنارة والتدفئة وموانع الحريق ولتأمين عزل حراري وصوتي ولمنع انتشار بخار الماء والمساهمة في إنارة الفراغ.

إن الفراغ بين السقف المعلق والسقف الأساسي هو فراغ تخديمي يحوي أنابيب التدفئة و التبريد والمجاري والأسلاك والكابلات.

أما بعض المنتجات مثل الخشب وألواح مصنوعة من البلاستيك أو الألمنيوم المغلون، فقد تتعدد أشكالها وطرق إنتاجها.

فقد تكون الغاية من السقف المعلق تأمين العزل الحراري أو العزل الصوتي أو الحماية من حدوث أو انتشار الحريق أو منع تسرب بخار الماء أو تكون الغاية جمالية لتحسين مواصفات الفراغ المعماري ويضمن ذلك تحسين شروط الإنارة الداخلية.

ففي العراق ان السقوف الثانوية المستخدمة في اغلبها هي مصنوعة من المواد البلاستيكية القابلة للاشتعال، على الرغم من وجود سقوف أخرى غير قابلة للاشتعال ونها المعدنية.

ثالثا: ورق الجدران

ظهرت في الآونة الأخيرة ، ظاهرة تغليف الجدران باما ورق او الفلين الذي يكون على شكل زغارف مميزة وجميلة وكما ان سعره رخيص لذلك اتجت العوائل العراقية وحتى من الذين هم ذوي الدخل المحدود باستخدامة لتزيين البيوت وخصوصا غرف الاستقبال.

أ – الفلين

يروج استخدام الفلِّين أخيرًا في المنزل ذي الديكور الـ"مودرن"؛ المادة التي تتوافر بألوان ونقوش عدة، ومنها الألواح السادة القابلة للتلوين، أو الألواح الجاهزة الملوَّنة أو المُحمَّلة بتصميمات معينة غير قابلة للتعديل عليها. وفي حال حسن توظيف الفلِّين على السقف والجدران، هو سيمدّ المنزل بلمسة من العصرنة.

ب – الورق

ورق للزينة يستخدم لتغطية الجدران الداخلية ، ويتكون من مواد وأقمشة خشنة، وألياف صناعية، ولدائن، ورقائق من الخشب. و يلصق ورق الحائط باستخدام عجينة إلصاق تطلى من الجهة الملاصقة للجدار وتساعد على التحامهما ، و يصنع ورق الحائط ويباع على هيئة صفحات كبيرة ملفوفة.

ج – الكوبون

الان وفي معظم دوائر الدولة لا نجد بناية او دائرة الا وهي مغلفة بالكوبون، للعلم ان الكوبون أنواع مختلفة حاله كحال ورق الجدران فمنه الرخيص القابل للاشتعال ومنه المقاوم للاشتعال/ ويمكن تقسمة أيضا الى قسمين:

1 – الجدران الخارجية: وان التغليف يكون بالكوبون المصنوع من الحديد المغلون ذي السمك الخفيف، وان الاشتعال يكون في المادة التي طلي فيها ، ان الحديد لا يشتعل، ورغم ذلك شاهدنا العديد من الدوائر وبنايات المحافظات التي اشتعل الكزبون في احداث تشرين قبل سنتين عندما قام المتظاهرون بحرق تلك البنايات.

2 – الجدران الداخلية: وتكون هذه المادة من البلاستيك القابل للاشتعال في معظم الأحوال وهي خطرة جدا لان الاسلاك الكهربائية تكون قريبة منها وخصوصا المأخذ (السويج).

رابعا: الأبواب والشبابيك

معظم الأبواب تكون مصنوعة من الخشب وهي مادة تشتعل ولكن في الأخير انتشر أيضا أبواب وشبابيك مصنوعه من مادة ( PVC) وكذلك (MCF) وهي مادتين قابلة للاشتعال لكن الميزات الأخرى الجيدة جعلت الناس تتجه لاستخدامهما مثل العزل الجيد للصوت والأتربة وكذلك الجمالية الكبيرة لهما.

في حين أن الأبواب المقاومة للحريق أكثر شيوعًا في البيئات التجارية ، إلا أن هناك العديد من الشركات التي تبيع أبوابًا سكنية مقاومة للحريق. تتمتع معظم أبواب الشركة بتصنيف حريق يبلغ 30 دقيقة ، على الرغم من أن تصنيف بعضها يصل إلى 60 دقيقة. أبواب النار الخارجية مصنوعة من الخشب الرقائقي أو اللب المركب. يمكن أن تحتوي الأبواب الداخلية للشركة إما على ألواح صلبة أو زجاج نقي أو زجاج ناري محجوب.

خامسا: الطلاء او الدهان

الطلاء أو الدهان هو أي مركب سائل أو يمكن تمييعه أو مركب صمغي يمكن أن يغطي سطح المادة بطبقة رقيقة بعد أن يتصلب. ويُعرف على أنّه مزيج لمواد غير قابلة للذوبان معلقة في وسط زيتي سائل، أو معلقة في مستحلبٍ مائي، ويتألف الوسط السائل من مجموعة مواد عضوية أو لاعضوية، ويعطي بتعرضه للهواء عبر تفاعلات بلمرة أو أكسدة أو جفاف طبقةً متماسكةً (تسمى الطلية، ذات قوة التصاق بالسطح المطلي.

ويكون نوعين هما

​ 1 - الطلاء المائي : وهي التي يستخدم فيها الماء لاذابة المواد التي يتكون منها الطلاء وعادة ما تكون من اصباغ الاكريليك. وهي عادة ما تكون غير قابلة للاشتعال.

2 - الطلاء الزيتي: هي الدهانات العادية التي تتكون أساسًا من مكونين أساسيين ومركب. يحتوي الطلاء الزيتي أيضًا على عناصر أخرى مثل المجفف والحشو وأصباغ التلوين وغيرها. وعادة ماتكون قابلة للاشتعال.

· الخلاصة:

1 - في كل المواد المذكورة أعلاه ، توجد مواد غير قابلة للاشتعال وتوجد مواد قابلة للاشتعال ويعتمد في اختيار ذلك على عنصر الكلفة وعلى نوع الاستخدام، وبما ان الدوائر هي محتملة ان يحدث فيها الحرائق كان يجب اسن يستخدم المواد الغير قابلة للاشتعال.

2 – معظم الدوائر تستخدم النوع الرخيص القابل للاشتعال وهذا تاكد من خلال الحرائق المستمرة.

3 – ان استخدام النوع القابل للاشتعال، يعني وجود فساد اداري ومالي في الدائرة التي تم العمل بتلك المواد القابلة للاشتعال.

4 – ان حدوث حريق واحد كان المفروض تشكيل لجنة تقوم بكشف جميع الدوائر والوزارات باستبدال المواد القابلة للاشتعال او تلفها.

5 – كان المفروض وضع منظومات إطفاء ذاتية تتناسب مع حجم المواد القابلة للاشتعال في الدوائر وأماكن العمل.

· النتيجة

1 – وجود فساد اداري ومالي من قبل المدراء لاي دائرة فيها مادة قابلة للاشتعال

2 – وجود المحاصصة و اقتصاديات الأحزاب هو من يقف خلف تلك الحرائق لانه هو من أحال تلك الاعمال والمقاولات لشركات تابعة لاحزابهم وبالتالي قام المقاول بوضع مواد رخيصة وقابلة للاشتعال.