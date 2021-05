السلالة الهندية COVID19 جينيا بالتفصيل

د. حيدر سلمان ||

الهند قدمت المعلومات للمختبرات الانكليزية عن ما يحتمل انه سلالة جديدة من COVID19 في 5 اكتوبر 2020 واكتملت معلوماتها في 22 فبراير 2021 وفي الولايات المتحدة في 23 فبراير 2021.

بالتاكيد السلالة تسمى "ثنائية التحور" لكنها تحتوي 13 طفرة وراثية في احماضها الامينية، 7 منها في البروتين الشوكي والاهمية تكمن في طفرتين هما L452R و E484Q وتسمى سلالة هندية او التحور الهندي.

لا نعلم ما اذا كانت اصلا تحورت في الهند، ولكن يعتقد ان انتشارها ابتدأ بتجمعات دينية كبيرة وبتواجد مصابين من السلالتين (كاليفورنا، جنوب افريقيا) و وجدت طريقهما لتصيب مريض واحد وتنتج سلالة هجينة تحمل الطفرتين الهامة في فايروس واحد سريع الانتشار واثر التجمعات كان كفيلا بانتشاره ولكنه يبقى احتمالا.

في نهاية ديسمبر ٢٠٢٠ اصلا كانت هناك 271 اصابة مؤكدة من هذه السلالة في الهند وهو ما يمثل خمس سكان البلاد في 21 ولاية، وهذا الحال حدث اصلا في البرازيل التي اصيب 70% من سكانها لتشهد فترة نزول وتعود لصعود الاصابات مجددا ما يعزز نظرية ان الاصابة لاتعطي مناعة طويلة الامد ليبقى اللقاح هو الحل.

· ارقام هامة لسلالات الكورونا المستجدة.

1. الهجين L452R+E484Q في B.1.617 وتسمى تحديدا السلالة الهندية.

2. الطفرة "L452" او "N501Y" وتسمى سلالة كاليفورنيا وهي 20% اعلى سرعة انتشار عن الاخريات.

3. الطفرة "E4848" وهي في السلالات B.1.427 و B.1.429، و في B.1.351 وهي السلالات في جنوب افريقيا و البرازيل. والتي تتميز بتهربها من المناعة والتي تعبر بلازما المتعافين او المضادات وحيدة النسيلة "monoclonal Ab".

هناك طفرات ثانوية في سلالة الهند مثال P681R في ال B.1.617 وB.1.618 في ولايات مهاراشتا وغرب البنغال.

🔴 منظمة الصحة اطلقت على السلالة الهندية بانها مثيرة للاهتمام وليست مثيرة للقلق.

ولكي تعتبر اي سلالة مثيرة للقلق يجب ان تتوافر فيها:

1. زيادة في قوة الانتشار ما يؤدي لتغير في معطيات الوباء.

2. زيادة في القوة المرضية "virulence" ما يتسبب في تغير المرض سريريا.

3. يتهرب من المناعة المتأتية من إصابات سابقة من كوفيد 19.

4. تناقص في فعالية التدابير المضادة بضمنها اللقاحات، الادوية، الاختبارات.

🔹️ وللان لم تتوفر هذه النقاط مجتمعة في السلالة الهندية ولذلك لم تعتبر مثيرة للقلق بل مثيرة للاهتمام.

· عموما

هناك أربعة أنواع من المعلومات لتقييم السلالات:

1. التجارب المختبرية.

وبالنسبة للسلالة الهندية B.1.617.

تم الاعتماد على التتابع الجيني NGS ضمن عشر مختبرات تحتوي تلك الاجهزة في الهند بالاضافة لمختبرات في الصين وبريطانيا والولايات المتحدة.

2. آثار اللقاح الحقيقي، وهذا يستغرق المزيد من الوقت. 3. البحث عن طفرات محددة في سلالة محددة ومقارنتها بالسلالالات المتحورة الأخرى التي نعرف المزيد عنها.

4. البيانات الوبائية لتعكس مدى سرعة الانتشار.

India provided the information to British laboratories on what is a possible of new variant strain of COVID19 on October 5, 2020 and was completed on February 22, 2021 and in the United States on February 23, 2021.

Of course, the strain is called "doublemutant" but it contains 13 genetic mutations in its amino acids, 7 of which are in the spinal protein. The importance lies in two mutations, namely L452R and E484Q. It is called an "Indian strain" or "Indian variant".

We do not know if it originally mutated in India, but it is believed that its spread began with large religious gatherings. With the presence of infected people from the two strains (California, South Africa) and found their way to infect one patient and produce a hybrid strain that carries the two important mutations in one fast-spreading virus, and the effect of clusters was enough to spread, but it remains a possibility.

And at the end of December 2020, originally there were 271 confirmed cases of this strain in India, which represents one-fifth of the country's population in 21 states, and this case originally occurred in Brazil, which affected 70% of its population witnessing a period of descent and returns to the rise of infections again, which reinforces the theory that the infection does not give Long-term immunity, so that the vaccine remains the solution.

