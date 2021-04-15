⚠️ إسرائيل غير مستعدة لمواجهة تهديد طائرات مسيرة ضد منشآت أمنية

متابعة ـ قاسم آل ماضي ||

أضارت القناة 12 العبرية، أن مراقب الدولة الإسرائيلي حذّر في تقرير له، أن "إسرائيل" غير مستعدة للتعامل مع تهديد الطائرات المسيَّرة الصغيرة.

وبحسب القناة العبرية، شدد التقرير الصادر أمس الاثنين، على أن الطائرات المسيرَّة الصغيرة تُشكّل تهديداً أمنياً، نظراً لخطر الأضرار التي قد تلحقها بالمنشآت الأمنية وقواعد الجيش الإسرائيلي، كما أنها تهديدًا مدنيًا أيضاً قد يشكل اضطراباً في المجال الجوي المدني. وأضاف التقرير إنه على الرغم من تحذير مراقب الدولة في العام 2017 فإنه لا يوجد اليوم حلول في "إسرائيل" للمسألة كما هو مطلوب. بالإضافة إلى ذلك، لم تصوغ الشرطة قدرات للتعامل مع المسيَّرات الصغيرة والتهديد الذي قد تشكله كجزء من حوادث مفاجئة.

ووجَّه تقرير مراقب الدولة انتقادات أيضاً لنظام الصحة النفسية في الجيش الإسرائيلي؛ ولإجراءات تعيين مديرين في الصناعات الجوية.