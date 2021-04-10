التقارير

القيادة الإدارية الاستثنائية في إيران تدشن ١٣٣ إنجازا نوويا تحت ظروف الحصار


 

د.محمد العبادي ||

 

القيادة الإدارية الاستثنائية هي تلك القيادة الإدارية المتميزة التي تستطيع تحقيق الأهداف والإنجازات الكبيرة في ظل الظروف الصعبة وغير المعتادة ، وهذا ما نشاهده في القيادة الايرانية .

ليس عبثا ان يطلق القائد الخامنئي تسمية معينة في بداية كل عام جديد من السنة الهجرية الشمسية الايرانية ، وفي هذه السنة أطلق على العام الحالي ب( عام الإنتاج ، الدعم ، إزالة الموانع ) .

إن هذه النعت للعام الجديد يأخذ بنظر الإعتبار السياسات المتبعة في البلاد ، والتقارير وتلخيصاتها واستخلاصاتها ، والتقييمات للعمل من قبل المسؤولين ، وملاحظة الإمكانيات الواقعية للبلاد ، وماتم التخطيط له ، وماتم إنجازه بالفعل ، أو ماهو في طور الإكتمال والإنجاز.

ان القيادة في ايران راهنت على شعبها واعتبرته أهم ثروة تملكها ، ثم لفتت عنايتها إلى التعليم بمختلف فروعه العلمية وأقامت قواعدها عليه ؛ فزرعت أجيالها المتعلمة في منشآتها الصناعية والزراعية والتجارية والمالية المتنوعة ، ثم حصدت زرعها وذاقت طعم جهودها من الثمرات المختلفة.

لقد إفتتح الرئيس الإيراني عبر الفيديو في اليوم الوطني للتكنولوجيا النووية(١٣٣) إنجازا نوويا جديدا ، وبزيادة قدرها( ١٨%) عن العام الماضي حسب ما قاله بهروز كمالوندي الناطق بإسم منظمة الطاقة النووية الإيرانية .

وقد تم إفتتاح تلك المشاريع في المحافظات؛ ( أراك- خنداب) ، و( اصفهان- نطنز) ، و ( ألبرز - هشتكرد) ، و( قم - فردو) ، و(طهران).

المشاريع التي تم إنجازها تدخل في مجالات عديدة كالصحة ومايرتبط بها مثل المركبات الدوائية ، والأدوية الإشعاعية والليزر وغيره ، وايضا  من تلك المجالات ما يتعلق بإنتاج الطاقة النووية مثل تشغيل ( ٦) مشاريع للتكنولوجيا  النووية في مجال التخصيب ، وبعض تلك المشاريع يختص بالصناعة مثل الليزر ثلاثي الأبعاد المختص بطباعة الفلزات ، وهناك مشاريع تختص بالزراعة وغير ذلك .

ان هذه الإنجازات النووية الوطنية ورائها معرفة وتخطيط ، وتوجيه ، ومتابعة ، وموارد بشرية ومالية ، وعمل دؤوب ، وعزيمة وإصرار على إكمالها .

 إن هذه الانجازات تقف خلفها عناصر علمية ومعرفية كثيرة ، ولاشك أنها ستؤثر على تنمية  المجالات الأخرى بشكل ملحوظ ،  فبناء المشاريع يؤدي إلى توفر فرص العمل  والإنتاج  والتجارة والنقل وغيره ؛ الأمر الذي يعني أن إيران تتقدم وتنمو رغم ظروف الحصار الظالم المفروض عليها .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
القيادة الإدارية الاستثنائية في إيران تدشن ١٣٣ إنجازا نوويا تحت ظروف الحصار
السياسة الامريكية واحزابنا السياسية والديمقراطية
إيران والكيان الصهيوني حرب ناقلات أم بروڨا مواجهة كُبرَى؟!
زعيم داعش الجديد جاسوس امريكي بامتياز بشهادة الاعلام الامريكي
حزب أللَّه تجربَة ونجاح قُوَّة وإقتدار♦ الجزء الأول(1)
رشوة نوبل للسلام الإسرائيلي..خبير متفجرات داعية سلام..!
حتَّىَ لا نبقى أسرَىَ التكهنات لقد وَلَّىَ عصر الأُحاديَة
*هل حَضَّرَت واشنطن وأبو ظبي والرياض ربيعاً أردنياً مستقلاً؟!
تقرير : زعيم داعش الحالي كان متعاونا مع الامريكان وقدم تفاصيل دقيقة عن التنظيم
واشنطن وبغداد..حوار الطرشان..!
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 92.76
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.82
التعليقات
ابراهيم العرامي : كتابات الاستاذ هاشم علوي مسجل عام جامعة اب تزيدا مزيدا من العزة واكرامة ونفتخر بوجود كتاب وسياسيين ...
الموضوع :
اليمنيون يحتشدون باليوم الوطني للصمود وقادمون بالعام السابع
زيد مغير : حينما يذكر اسم الاردن امامي اتذكر مجزرة ايلول الاسود الذي قتل فيها 120 الف شاب مسلم بالاتفاق ...
الموضوع :
وزير الزراعة العراقي يستخف بعلم بلاده..!
رسول حسن..... كوفه : هم تعال اضحكك وياي جا مو طلعت ايران توديلنه انتحاريين يكتلون الشيعه جا مو واحد بعثي زار ...
الموضوع :
خلي أضحكك وياي..!
احمد الدوسري : شكرا للعاملين في المنافذ الحدودية شكرا الي الأستاذ كمال الشهم مشهود له الشجاعه والكرم.اخوكم احمد الدوسري من ...
الموضوع :
احباط محاولة تهريب اكثر من 300 مليون دولار اميركي من منفذ طريبيل
رسول حسن..... كوفه : دوله حضاريه حديثه عادله ثلاث مفاهيم الحضاره... الحداثه... العداله هل يوجد الان دوله في العالم جمعت هذه ...
الموضوع :
ألواح طينية، أصحوا يا بُكمٌ..حتى لا نكون كالذين سادسهم كلبهم..!
سيد حيدر ال سيديوشع : الوقوف الى جانب القضية الفلسطينية واجب انساني ، واجب ديني ، واجب إسلامي ضعيف من يقول غير ...
الموضوع :
هل يجب مساعدة فلسطين؟!
احمد جاسم : فساد اداري ومالي بكل دوائر الخالص وبلتعاون مع القائم مقام الضريبه كله رشاوى يله تكمل المعامله والضربه ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
رسول حسن..... كوفه : جزاك الله خيرا سماحة الشيخ الباحث الكبير في القضية المهدوية على هذه التوضيحات المهمه واكرر طلبي لسماحتك ...
الموضوع :
في منتدى براثا الفكري .... البيئة الاجتماعي وخارطة المواصلات كمحددات فاعلة لتشخيص هوية اليماني الموعود
رسول حسن..... كوفه : اما اصحاب القرار بخفض قيمة الدينار هم اغبياء او انهم يرون غباء الشارع العراقي او لا.. بل ...
الموضوع :
ردّوها إن استطعتم..مبرِّراتُ رفع سعر الدولار باطلةٌ وهذا ردُّنا
رسول حسن..... كوفه : ايران اذا هددت نفذت واذا نفذت اوجعت فديدنهم الفعل وليس الانفعال اقول مابال من يقتل ضيفهم فيهم ...
الموضوع :
وزير الدفاع الإيراني يتوعد... "سيتلقون الرد على هذا العمل الشنيع"
فيسبوك