التقارير

الخبر وإعرابه..مستقبل اليمن، الامارات والسعودية بعد سقوط مأرب؟


 

متابعة ـ قاسم آل ماضي ||

 

-         الخبر :

 على اعتاب الاقتراب من ساعة الصفر لاستعادة السيطرة على مأرب ، تصاعدت وتيرة المحاولات الامريكية بشكل لافت على صعيدي التهديد والتودد للحيلولة دون تحقق هذا الامر المثير .

-         الاعراب :

-         في حين ادعت وكالة رويترز ان ممثلين من امريكا وحركة انصار الله اليمنية يجريان مفاوضات في عمان ، لم تبدر اي مؤشرات ولم تسمع اي اصوات من جبهة انصار الله سوى الاصرار على حسم مسالة مأرب في ساحات القتال .

( طبعا هم كذبوا اللقاء المباشر وايدوا التواصل غير المباشر عبر الوسيط العماني)

-         امريكا ادرجت امس شخصيتين هما منصور السعدي واحمد الحمزي في قائمة عقوباتها المزعومة بذريعة انهما قادة القوتين البحرية والجوية التابعة لحركة انصار الله . هذا في حين الادارة الامريكية الجديدة ومنذ الايام الاولى لتوليها زمام الامور بادرت الى شطب اسم حركة انصار الله من قائمة الارهاب الامريكية وهو الاجراء الذي قام به ترامب خلال الايام الاخيرة من فترة حكمه . مفهوم هذا التودد والتهديد يعني ان امريكا تشعر بالقلق حيال تفويت فرصتها الدبلوماسية لاقناع انصار الله بالتراجع عن تحرير مأرب والحوار حول مستقبل اليمن من جهة ، وبانها غير واثقة مئة بالمئة حيال نجاح هذا التوجه الدبلوماسي من جهة اخرى ، ولذلك نرى بانها تشطب اسم انصار الله من قائمة العقوبات من جهة وتدرج اسماء جيدة تحت عنوان قادة انصار الله العسكريين في قائمة العقوبات من جهة اخرى .

-         بمنأى عن امريكا والسعودية اللتان تشعران بقلق كبير حيال سقوط مأرب وتفضلان بان تجلسان مع حركة انصار الله حول طاولة المفاوضات قبل تحقق هذا الامر ، نرى ان انصار الله مصرة على تحرير مأرب والاستيلاء عليها لكي تكون لها اليد العليا في اي مفاوضات مرتقبة قد تخوضها . في الواقع ان سقوط مأرب سيعني بانه لا دور للسعودية والرئيس اليمني الفار عبد ربه منصور هادي على الساحة اليمنية . وفي هذا البين يبدو ان الامارات تشعر بفراغ بال اكبر حيال المستقبل في ضوء الازمة التي تسود اليمن حاليا . سبب هذا الارتياح يعود قبل كل شيء الى ممثلي الامارات او بالاحرى مرتزقتها في جنوب اليمن . الممثلون ( المجلس الانتقالي الجنوبي ) الذين يجلسون متربصين في ظل الوضع المستقر في الجنوب ، بعيدا عن النزاع في مارب بانتظار المستقبل ليشاهدوا السعودية مهزومة ذليلة تجر اذيال الخيبة وهي تخرج من اليمن ، ليجلسوا بعد ذلك خلف طاولة المفاوضات مع الجانب المنتصر في حرب الشمال اي حركة انصار الله .

-         هناك عدة امور تثير قلق السعودية وامريكا خلال هذه الايام فيما يخص مصير مأرب وبالتبع مصير الحرب في اليمن ، اولا ان على امريكا والسعودية ان يرضخا من الان فصاعدا لواقع وجود نظام جديد من الحكم الاسلامي السياسي الى جانب الفكر الوهابي تحت انف المملكة . ثانيا ان على السعودية الاعتراف بوجود واقع جديد تحت عنوان انصار الله خلف الحدود المحادية لها . ثالثا يجب ان تشعر بقلق كبير حيال انتشار الافكار التحررية والمستقلة في افريقيا وكذلك الشرق الاوسط اكثر من ذي قبل . رابعا يجب ان تعترف بسيطرة قوة وواقع جديد تحت عنوان انصار الله على المياه الدولية مثل باب المندب والمياه الدولية المحيطة باليمن . واخيرا وليس اخرا تذعن وتعترف رسميا بعدم جدوائية وعبثية عدوانها الذي فرضته على شعب اعزل لا يملك ادنى مقومات الحرب والمعدات على مدى ثماني سنوات .

ختاما ينبغي القول ، هل ستتمكن السعودية بعد سقوط مأرب ، الادعاء بانها زعيمة العالم الاسلامي؟ وهل ستكون نظرة امريكا اليها بعد سقوط مأرب كما كانت قبلها باعتبارها شريك استراتيجي مقتدر يمكن الوثوق به ؟ هذا ما ستكشف عنه الايام القادمة .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الخبر وإعرابه..مستقبل اليمن، الامارات والسعودية بعد سقوط مأرب؟
بايدن باع الأحلام الوردية فليحصد الأوهام المخملية..!
الولايات المتحدة:"الالتزام مقابل الالتزام" للعودة الى الإتفاق النووي مع إيران..!
من هو السوري الذي تسنم منصبا كبيرا في البيشمركة ؟!
مصالح الدُوَل الكُبرَىَ لها الأَولَوِيَة وباقي الدُوَل تفاصيل..!
إنحسار مدن الملح..!
الانتفاضة الشعبانية العراقية المظلومة.. لكي لا ننسى
حراك سعودي لاستبدال ابن سلمان
"إسرائيل" تعمل على إنشاء تحالف أمني إقليمي مع دول خليجية
هل سيمنع الكونغرس بن سلمان من دخول الولايات المتحدة؟
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.55
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 403.23
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 2.86
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.86
التعليقات
لفيف عن مدينة الموصل : السلام عليكم ورحمة ألله وبركاته :- 📍م / مناشدة انسانية لايجاد موقع بديل لمركز شرطة دوميز زمار ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
مواطنة : احسنتم كثيرا ً رحم الله الشيخ الوائلي طريقة الحياة العصرية الان وغلاف الغفلة الذي يختنق فيه الاغلبية ...
الموضوع :
لماذا لا زلنا الى اليوم نستمع لمحاضرات الشيخ الوائلي (قدس)؟!
مواطنة : قصص ذرية الامام موسى ابن جعفر تفوح بالاسى والمظالم ز لعن الله الظالمين من الاولين والاخرين ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
مواطن : الواقع العراقی یحکی حال اخر للمعلم بکسر المیم ! ...
الموضوع :
كاد المعلم ان يكون..!
صفاء عباس الغزالي : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم ياكريم وكيف لا وهوه زوج ...
الموضوع :
الامام علي وتكريمه من قبل الامم المتحدة
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم سيدنه المحترم,,نسال الله بحق الرسول ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين المظلومين ان يلعن اعداء ...
الموضوع :
التاريخ الاسود لحزب البعث الكافر/7..انتصار المظلوم
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسال الله العزيز الرووف بحق نبينا نبي الرحمة ابو القاسم محمد واله ...
الموضوع :
اصابة اية الله العظمى الشيخ محمد اسحاق الفياض بفايروس كورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكمورحمة الله وبركاته ,, نسال الله عز وجل بحق نبينا ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
أعداء العراق يتوحدون ويتحالفون ويعلنون الحرب على العراق والعراقيين
زيد مغير : السيدة الكريمة سميرة الموسوي مع التحية . فقط ملاحظة من مذكرات العريف الان بدليل من الفرقة ١٠١ ...
الموضوع :
بئست الرسالة ،والمرسلة؛ النفاية رغد القرقوز.
طاهر جاسم حنون كاضم : الله يوفقكم ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
فيسبوك