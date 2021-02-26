التاريخ الاسود، يروي مذبحة العلماء/ الجزء الاخير

كندي الزهيري ||

نكمل اسماء العلماء وطلبة الحوزة العلمية الذين قتلوا علي يد حزب البعث المجرم، وطاغوت صدام الملعون، من اجل الأجيال.

1. حجة الاسلام الشيخ مهدي البشيري طوز - كركوك 1981 عالـــم ديــــن قتل من قبل سلطات الامن

2. حجة الاسلام الشيخ جليل ابراهيم طوز - كركوك 1981 عالـــم ديــــن قتل من قبل سلطات الامن

3. الشيخ احمد الانصاري النجف الاشرف 1981 عالـــم ديــــن اعتقل ولازال مجهول المصير

4. حجة الاسلام الشيخ عباس البهبهاني النجف الاشرف 1981 طالب في الحوزة العلمية اعتقل ولازال مجهول المصير

5. آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر النجف الاشرف 1980 م رجع ديني اعدم في مديرية الامن العامة

6. الشيخ علي اكبر هاشميان النجف الاشرف 1980 عالــم ديــن اعتقل ولازال مجهول المصير

7. الشيخ صالح الرفاعي النجف الاشرف 1980 عالـــم ديـــن اعدم في مديرية الامن العامة

8. الشيخ صادق حسن اليعقوبي بغـــــداد 1980 عالـــم ديـــن اعدم في مديرية الامن العامة

9. الشيخ سالم البغدادي كاظمية - بغداد 1980 خطيب وواعظ اعدم في مديرية الامن العامة

10. حجة الاسلام والمسلمين السيد حسن الشيرازي بيــــروت 1980 عالـــم ديــــن اغتيل في بيــــروت

11. آية الله السيد محمد طاهر الحيدري بغـــــداد 1980 عالـــم ديــــن سم بالثاليـــوم

12. حجة الاسلام والمسلمين الشيخ حسين معن النجف الاشرف 1980 عالـــم ديــــن توفي تحت التعذيب

13. حجة الاسلام السيد عبد الباقي الموسوي النجف الاشرف 1984 طالب في الحوزة العلمية توفي تحت التعذيب عمره 17 سنة.

14. آية الله السيد عبد الصاحب محسن الحكيم النجف الاشرف 1983 مجتهد واستاذ في الحوزة العلمية اعدم في مديرية الامن العامة

15. حجة الاسلام والمسلمين السيد كمال الدين يوسف الحكيم النجف الاشرف 1983 استاذ في الحوزة العلمية اعدم في مديرية الامن العامة.

16. حجة الاسلام والمسلمين السيد علاء الدين محسن الحكيم النجف الاشرف 1983 استاذ في الحوزة العلمية اعدم في مديرية الامن العامة

17. حجة الاسلام والمسلمين السيد عبد الوهاب يوسف الحكيم النجف الاشرف 1983 استاذ في الحوزة العلمية اعدم في مديرية الامن العام

18. حجة الاسلام والمسلمين السيد محمد حسين محسن الحكيم النجف الاشرف 1983 استاذ في الحوزة العلمية اعدم في مدي رية الامن العام

19. حجة الاسلام السيد محمد علي الغروي شامية - ديوانية 1983 عااـــم ديــــن اعدم في مديرية الامن العام

20. حجة الاسلام الشيخ ناظم غلام المندلاوي مندلي - ديالى 1983 طالب في الحوزة العلمية اعدم من قبل محكمة امن الثور

21. الشيخ عبد الرزاق البغدادي النجف الاشرف 1983 طالب في الحوزة العلمية اعتقل ولازال مجهول المصير

22. السيد كاظم شبـــر النجف الاشرف 1983 استاذ في الحوزة العلمية اع تقل ولازال مجهول المصير

23. حجة الاسلام الشيخ غالي الاسدي الناصريـــة 1983 عالــــم ديــــن سم بالثاليــــــوم

24. حجة الاسلام الخطيب السيد عباس الحلو كوفة - نجف 1982 خطيب وواعــظ سم بالثاليوم، مديرية امن النجف

25. السيد عبد الصاحب الحلو مشخاب - نجف 1982 عالـــم ديــــن اعتقل مع ابنه ولازالا مجهولي المصير

26. السيد كاظم الحلو حصوة - بغداد 1982 عالـــم ديــــن توفي تحت التعذيب

27. آية الله السيد محمد تقي الجلالي القاسم - ديوانية 1982 مجتهد في الحوزة العلمية اعدم من قبل محكمة امن الثورة

28. حجة الاسلام السيد صابر الشرع النجف الاشرف 1982 طالب في الحوزة العلمية اعتقل ولازال مجهول المصير.

29. حجة الاسلام السيد جواد الخرسان النجف الاشرف 1982 طالب في الحوزة العلمية اعتقل ولازال مجهول المصير.

30. الشيخ جاسم الكعبي النجف الاشرف 1982 طالب في الحوزة العلمية اعتقل ولازال مجهول المصير

31. السيد ضياء الدين الهاشمي النجف الاشرف 1982 عالـــم ديــــن اعدم في مديرية الامن العامة

32. حجة الاسلام والمسلمين الشيخ مهدي السماوي السماوة 1979 عالـــم ديــــن اعدم من قبل محكمة امن الثورة

33. آية الله السيد قاسم شبر النعمانية 1979 عالـــم ديــــن اعدم من قبل محكمة امن الثورة

34. الاستاذ السيد طاهر ابو رغيف البصرة 1977 عالــم ديــــن حادث سير مدبر في البصرة

35. حجة الاسلام والمسلمين السيد عز الدين القبانجي النجف الاشرف 1974 طالب في الحوزة العلمية اعدم من قبل محكمة امن الثورة

36. حجة الاسلام السيد عماد الدين الطبطبائي النجف الاشرف 1974 طالب في الحوزة ا لعلمية اعدم من قبل محكمة امن الثورة

37. حجة الاسلام والمسلمين الشيخ عارف البصري كرادة - بغداد 1974 عالـــم ديــــن اعدم من قبل محكمة امن الثورة

38. حجة الاسلام الخطيب الشيخ عبد الزهراء الكعبي كــربـــلاء 1972 خطيب وواعظ سم بالثاليــــوم

39. الشيخ احمد فرج البهادلي النجف الاشرف 1971 عالـــم ديـــن سم بالثاليــــوم

40. السيد محمد حسن الحائري النجف الاشرف 1970 طالب في الحوزة العلمية سم بالثاليـــوم

41. اية الله حجة الإسلام السيد محمد باقر الصدر 1980 تم اعدامه مع اخته امنه الصدر

42. اية الله وحجة الإسلام السيد محمد محمد صادق الصدر 1999 مع ولديه السيد مصطفى والسيد مؤمل تم اغتيالهم من قبل مجرمي صدام،والقائمة تطول.

لا عذر الاحد امام هؤلاء العلماء وكثير من الشهداء ، ان لم يسعى إلى كشف الحقائق الخفية الى الأجيال الحالية، وان هذه الأجيال سيكون لها موقف اخر مع كل من يسمح ان يكون للمجرمين دور في مستقبلهم ومستقبل أبناءهم ....

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