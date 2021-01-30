ايران تتقدم عالميا في براءة الإختراعات

د.محمد العبادي ||

تتسابق كثير من دول العالم في فروع العلم المختلفة .

لاشك أن وراء تقدم تلك الدول خطط علمية وتنموية ، ولاشك أيضا أن جامعات تلك الدول تحتل المراتب الأولى في سجل التصنيف العالمي العلمي للجامعات .

يقولون ان سرعة الابتكارات في عصرنا كبيرة جدا بحيث يحصل في كل (٣٠) ثانية ابتكار جديد ، وسرح ذهني في أثناء ذلك إلى العراق الذي حطمته معاول الهدم من القريب والبعيد حتى ظهرت أفواج من الجهلة والمارقين يمنعون من طلب العلم بذرائع تافهة :

العلم يبني بيوتا لاعماد لها **والجهل يهدم بيوت العز والشرف

لقد احتكرت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة الترتيب العالمي في الابتكارات لأكثر من ثلاثة عقود ، لكن الصين قد أزاحتها عن عرش الصدارة الذي تربعت عليه ردحا من الزمن .

ان الصين وحسب المنظمة العالمية للملكية الفكرية المعنية بتسجيل براءات الاختراع الدولية قد سجلت في سنة ٢٠١٩م ( 58990) براءة إختراع وفقا لما ذكرته وكالة رويترز متفوقة بذلك على الولايات المتحدة التي جاءت في المرتبة الثانية بحوالي (57 ) ألف طلب .

وهناك تحليلات تقول ان الصين قد زحزحت أمريكا عن الصدارة في الاختراعات منذ سنة ٢٠١٢م، ولم تتقدم للمنظمة العالمية للملكية الفكرية بإختراعتها ، لانها لا تريد إثارة النظم الغربية الاستعمارية والتي تعمل على تسفيه نتاجات الدول المنافسة لها وتقلل من شأنها ؛ بل تعمل على مضايقتها وخلق المشاكل لها.

في نيتي أن كتب موضوعا عن النمو المتوازن في إيران بعد أن رأيت الإعلام يهمل تلك الجوانب ، ويتمحور حول النمو في القدرات العسكرية عند ايران دون الجوانب الأخرى حيث أن معدلات النمو في القطاعات المدنية كثير جدا ومتنوعة .

ان ايران وحسب احصاءات البنك العالمي تنفق على البحث العلمي (٦٤٣٢) مليون دولار ؛ الأمر الذي يشير إلى شدة اهتمامها بالعلم وهو ماساهم في زيادة براءات الاختراع المسجلة في المؤسسات الدولية.

لقد ذكرت (وكالة ايرنا) في (شهر تير ١٣٩٩ش اي في حوالي النصف الأول من سنة ٢٠٢٠م نقلا عن ( مؤسسة النخب الوطنية ) حيث أعلنت عن تسجيل ١٨٩٠ طلب براءة إختراع ، وقد تم الإنتهاء من إجراء التقييم العلمي ل (٢٩٨) ، وسيتم تقييم باقي الطلبات علما ان مؤسسة النخب الوطنية قد أعلنت عن تسجيل (١٠٤) براءة اختراع جديدة في السجلات الدولية .

ان ايران تتقدم بسرعة كبيرة في عدد براءات الاختراع ففي سنة ٢٠٠١م كان عدد براءات الاختراع المسجلة( ٥٢٩ ) لكن هذا العدد قد تزايد إلى أكثر من خمسة أضعاف سنة ٢٠١٤م حيث وصل إلى(٢٨٨٠) براءة اختراع .

وحسب مانقلت صحيفة الوفاق الايرانية الدولية في ٣٠كانون الثاني ٢٠٢١م فإن ايران كانت تحتل المرتبة (٥٦) عالميا في عام ٢٠١٥م ، لكنها الآن - طبقا لما قال رئيس فريق الاختراعات الإيراني أمير عباس كوشكي - قد وصلت إلى المرتبة عشرين عالميا ، ولازالت عجلة التقدم في هذا البلد الأمين تسير بسرعة كبيرة إلى الأمام :

العلم كنز فلاتفنى ذخائره**والمرء ما زاد علما زاد بالرتب .