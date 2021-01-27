عاجل : رويترز: دوي انفجار في العاصمة السعودية الرياض والسبب غير واضح
التقارير

الحرب الأميركية على شيعة العراق غدًا

40 2021-01-27

 

حازم أحمد فضالة ||

 

·        (الحرب القانونية)

    ذكر الكاتبان: مايكل نايتس، حمدي مالك، في دراسة لهما حول الاتجاهات الجديدة للميليشيات العراقية -على حدِّ تعبيرهما- كلامًا مفصلًا وخطيرًا، وهذا بعض مما ورد بالدراسة:

    «... لا يزال من المتوقع أنْ ترفد واشنطن الجهود الدولية الهادفة إلى الحدَّ من تهديد المقاومة، سوف تتطلَّب الطبيعة المتطورة لهذا التهديد مجموعة أدوات متطورة تتضمَّن ما يلي...  »، ثم يذكران في الدراسة خمس أدوات أو آليات، مع تفصيل في كيفية تفعيلها، الأدوات الخمس هي:

١- المساءلة القائمة على الأدلة.

٢- ردود غير حركية.

٣- انتخابات حرة ونزيهة.

٤- منافسة (المنطقة الرمادية) مع لمسة خفيفة.

٥- توظيف ضغوط التوقعات الأميركية.

    الدراسة باختصار تقدم توصيات دقيقة للإدارة الأميركية، حسب متابعتنا لها فهي تتضمن الآتي:

١- إشعال (الحرب القانونية) ضد شيعة العراق، وعندما نقول شيعة العراق فإننا نقصد بذلك (الإسلام السياسي، المقاومة، الحشد الشعبي، الخط الثوري... )، وهذا المفهوم (الحرب القانونية) الذي ذكرته الدراسة نصًّا؛ يعني رفع دعاوى ضد محور المقاومة (الحشد الشعبي والفصائل) للمحاكم الدولية المختصة بصورة مكثفة مِن قِبَل مجموعات من الأشخاص الحقيقيين، ومجموعة من الشخصيات المعنوية (المؤسسات)؛ على أنها عُرِّضَت للانتهاكات الشديدة مِنْ قِبَل هذه الجهة (الحشد الشعبي والفصائل).

٢- العمل على رفع دعاوى مماثلة (داخلية) في العراق نفسه، ضد (الحشد الشعبي والمقاومة) على وفق النَّسق نفسه.

٣- تكثيف العمل على تجريم (الحشد الشعبي)؛ لإسقاط الفصائل الأخرى كلها بإسقاطه.

٤- العمل الدقيق لتنظيم تظاهرات قوية تنطلق في الربيع القادم -تقريبًا- للضغط على الحشد الشعبي والفصائل والخط الثوري، وإرهاقهم وبعثرتهم قبل الانتخابات، وهذا يسير بالتوازي مع النِّقاط الثلاث في أعلاه.

    ولأجل ذلك فإنَّ أميركا ستوْقِع عددًا من الضحايا لتدعم التُّهَم التي تُرفَع ضد الحشد الشعبي والفصائل.

٥- سوف تحاول أميركا عن طريق حلفائها التوغُّل عميقًا في المؤسسة القضائية لتحقيق عامِلَي التغيير والضغط، فهي تريد تغيير شخصيات في القضاء، وتريد تسليط الضغط القوي على المؤسسة لانتزاع أحكام قضائية ضد الحشد الشعبي والفصائل؛ تتوافق مع الرؤية الأميركية في النِّقاط الأربع في أعلاه.

    طبعًا ثقتنا بالمؤسسة القضائية العراقية أكبر من هذه المحاولات الأميركية بإذن الله.

٦- التدخل الأميركي والغربي (الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي) بالانتخابات العراقية القادمة بقوة، ولمنع الخط الثوري وتحديدًا (كتائب حزب الله، عصائب أهل الحق، حركة النجباء) من حصد أي مقاعد نيابية، سواء أكانت باسمها الصريح (مثل العصائب)، أم بغير اسمها الصريح.

    وهذا مؤشر على الإعداد الأميركي والغربي لعمليات تزوير في الانتخابات، والتدخل الصريح تحت غطاء قانوني يقدمه حلفاء أميركا في الحكومة.

٧- محاولات جادة ودقيقة لاختراق الحشد الشعبي والفصائل من خلال استغلال (بعض الخلافات بينهم)؛ لتحقيق منطقة آمنة للعب في مِساحة محور المقاومة أسمتها (المنطقة الرمادية).

·        الخلاصة:

    هذه الرؤية الأميركية لا بد من الوقوف ضدها، وحرق الأوراق الأميركية قبل البدء بعرضها على الطاولة، وهذا يتحقق من خلال أنْ يُقدِم الحشد الشعبي والفصائل وحاضنتهم السياسية والمجتمعية؛ على رفع الدعاوى المكثفة ضد المحور الأميركي، وعلى وفق النَّسق نفسه.

    والموضوع لا يمكن اختصاره بهذا المقال المتواضع؛ فهو بحاجة إلى دراسة دقيقة، ورسم حركات موجَّهة تناسب الثقل المضاد.

عنوان الدراسة التي كتباها مايكل نايتس وحمدي مالك: (تغيير في السلطة - اتجاهات الميليشيات العراقية الجديدة وردودها)

نُشِرَت على (معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى - The Washington Institute for Near East Policy)

بتاريخ: 19-كانون الثاني-2021.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
أوراسيا ديلي: عار أمريكا القومي
الحرب الأميركية على شيعة العراق غدًا
هل فعلاً تخيفهم القنبلة النووية الإيرانية؟
 لدمشق الياسمين..وأحلام مستغانمي..أكتب ..
السعودية المحاصرة..!
نظام الشر الأمريكي ولعبة العصا والجزرة..!
الخارجية الأمريكية تحذف قرار تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية من موقعها على الإنترنت
أهداف سياسيّة خلف تفجيرات داعش الإرهابية في ساحة الطيران في بغداد: فما هي؟!
تركيا وأطماعها الامبراطورية على الاراضي العراقية..!
أمريكا وتبادل الأدوار لتدمير الشرق الاوسط
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
فيصل الخليفي المحامي : دائما متألق اخي نزار ..تحية من صنعاء الصمود . ...
الموضوع :
الغاضبون لاحراق قناة دجلة..؟
سعدالدين كبك : ملاحظه حسب المعلومات الجديده من وزاره الخارجيه السيد وزير الخارجيه هو الذي رشح بنفسه وحده سبعين سفيرا ...
الموضوع :
بالوثائق.. توجيه برلماني بحضور وزير الخارجية الى المجلس في الجلسات المقبلة
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم اللهيبارك بيك ويرحم والديك وينصرك بح سيدنا و حبيبنا نبيى الرحمة ابو القاسم محمد واله ...
الموضوع :
هيئة الحشد الشعبي تبارك للقائد ’المجاهد أبو فدك’ ادراجه على لائحة العقوبات الأميركية
زيد مغير : مصطفى مشتت الغريباوي بدون أي استحياء منح منصب وزير الدفاع لشخص بعثي نتن له اخوين داعشيين ومنصب ...
الموضوع :
عضو بالامن النيابية يرد على مستشار الكاظمي بشأن سليماني ويطالب باقالته فورا
مازن عبد الغني محمد مهدي : نسال الله عز وجل ان يحفظ السيد حسن نصر الله و يحفظ الشعب اللبناني الشقيق ويحفظ الشعب ...
الموضوع :
سماحة السيد حسن نصر الله: لا يمكن للعراقيين أن يساووا بين من أرسل إليهم الانتحاريين ومن ساعدهم
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم صلي على محمد وال محمد وعجل فرجهم الشريف ونسالك يالله يا عظيم يا ذو الفضل العظيم ...
الموضوع :
40 مطلوباً من 6 دول متورطون باغتيال سليماني والمهندس
سليم الياسري : كان مثالا للمجاهد الحقيقي. متواضع الى درجة كبيرة فلم يهتم بالمظاهر لم يترك خلفه الا ملابسه التي ...
الموضوع :
بطل من اهوار العراق
Jack chakee : اويلي شكد مظلوم الرجال العراقي ويموت على جهاله مو واحدكم يرشي القاضي علمود لا ينطيها نفقة لو ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
البزوني : القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة سوف تبقى دماء الشهداء السعداء الحاج قاسم سليماني وابو مهدي ...
الموضوع :
أول تعليق أميركي على إمكانية محاكمة ترامب بجريمة المطار الغادرة الجبانة
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم صلي على محمد واله الاطهار والعن الدئم على الظالم البعثي الجديد محمد إبن سلمان لا تستغرب ...
الموضوع :
رسالة إلى خليفة الحجاج بن يوسف الثقفي؟
فيسبوك