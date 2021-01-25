الخارجية الأمريكية تحذف قرار تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية من موقعها على الإنترنت

قاسم آل ماضي ||

حذفت الخارجية الأمريكية من موقعها الرسمي في الإنترنت قرار وزير الخارجية السابق مايك بومبيو تصنيف حركة أنصار الله في اليمن منظمة إرهابية.

وجاء قرار الخارجية الأمريكية بحذف قرار بومبيو السابق على غير توقعات التحالف السعودي الإماراتي الذي مول حملة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي واستخدم فيها ما يعرف بـ”خلايا الذباب الإلكتروني” وهي عبارة عن حسابات وهمية على تويتر وفيس بوك، بالإضافة لتوجيه كافة مسؤولي حكومة هادي وإعلامييها بما في ذلك كبار المسؤولين للعمل كذباب إلكتروني لمهاجمة الحوثيين وتأييد قرار الإدارة الأمريكية السابقة تصنيفهم إرهابيين، ليأتي قرار الخارجية الأمريكية الحالية مفاجئاً وعلى عكس توقعات وتمنيات التحالف السعودي.

وعلى الرغم من إزالة الخارجية الأمريكية قرار تصنيف أنصار الله حركة إرهابية وحذف القرار المنشور في الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية، إلا أن مؤيدي حركة أنصار الله في اليمن وخارج اليمن وإلى جانبهم منظمات وهيئات وشخصيات سياسية وإعلامية واقتصادية وحقوقية في مختلف دول العالم من الرافضين لقرار التصنيف لا تزال تطالب وتدعو إلى عدم تصنيف الحوثيين كحركة إرهابية نظراً لكون الحرب في اليمن مختلفة ولكون الحوثي طرف يمني ولديه حاضنة شعبية هي الأكبر على الإطلاق في اليمن ولكون الطرف الآخر في الحرب متهم باحتواء تنظيمات إرهابية حقيقية ومصنفة أمريكياً ودولياً بأنها جماعات إرهابية ومع ذلك تقاتل ضد الحوثيين وإلى جانب التحالف السعودي الإماراتي المدعوم أمريكياً وتحصل على السلاح الأمريكي أيضاً ورغم ذلك لم يتم تصنيف حكومة هادي وقواته المعترف بها دولياً بأنها إرهابية.