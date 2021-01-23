التقارير

ملامح الشكل الجديد للإتفاق النووي مع إيران


 

د.محمد العبادي ||

 

كان ترامب قد خرج من الاتفاق النووي عام ٢٠١٨م ، وطبق سياسة الضغوط القصوى بل الاقسى ضد ايران ، لكن جهوده باءت بالفشل بعد أن قاومت ايران تلك السياسة الخبيثة والخشنة، وذهب قادتها - حسب قول الوزير ظريف - إلى مزبلة التاريخ .

بدأت إدارة بايدن عملها بإتخاذ سلسلة من القرارات ومنها العودة إلى إتفاق باريس للمناخ ، وإلى عضوية منظمة الصحة العالمية ، وغيره ، لكن هذه السرعة والسلاسة في العودة للاتفاقات الدولية لم تكن كذلك مع إيران .

الرئيس بايدن كان قد كتب مقالا بعنوان في صحيفة ( نيويورك تايمز) في أيلول سبتمبر وكان عنوان المقال ( إذا إحترمت طهران مجددا) وكتب اذا إحترمت طهران القيود المفروضة على برنامجها النووي في الإتفاق الدولي المبرم في سنة ٢٠١٥م ستعود واشنطن بدورها إلى الإتفاق كنقطة إنطلاق لمفاوضات متابعة .

ان هذا الموقف الذي ذكره الرئيس الأمريكي بايدن لم يكن هو الشكل النهائي لكلامه؛ بل هناك شروط وإضافات جديدة على الاتفاق المبرم عام ٢٠١٥م . ومن تلك الشروط كما حددها بايدن وفريقه للأمن القومي (١- أن تتناول مفاوضات العودة برامج الصواريخ البالستية الإيرانية ٢- وعدم إقتصار المفاوضات الجديدة على مجموعة ٥+١ ؛ بل الاتحاد الأوروبي والدول الخليجية. ٣-تمديد فترة القيود على الأنشطة النووية ٤- التفاوض مع إيران حول علاقاتها ونشاطها الإقليمي ).

ان رأي بايدن هذا يتبناه وزير خارجيته بلينكن ؛ بل أكثر من ذلك فقد كتب (١٥٠) نائبا ديمقراطيا رسالة إلى جو بايدن يعلنون فيها عن دعمهم للعودة للاتفاق وتشديد القيود وطلبوا منه أن يمارس ( ديبلوماسية دولية قوية ومنسقة في سبيل حل مشكلة الأنشطة الايرانية المزعزعة للاستقرار في المنطقة !!! ، وتطوير الصواريخ الباليستية ..)!!!

لاشك أن بايدن سيأخذ ما قاله أعضاء الكونغرس بنظر الاعتبار وسيكون ظل تلك الدعوة حاضرا في مداولاته مع مساعديه .

ويبدو أن الرئيس بايدن غير مستعجل على تطبيق أفكاره إلا بعد التشاور مع فريقه الإستشاري والمسؤولين في الخارجية والأمن القومي ، وأيضا التشاور مع حلفائه الاوربيين وبعض الأعراب المجاورين لايران .

انهم يريدون ممارسة الضغوط من جديد ، لكن بديبلوماسية ناعمة وذكية .

 ان هذا الشروط والذيل الجديد الذي اضافه بايدن ومن على شاكلته لا يمكن أن تقبل به ايران لأن هذا  المقياس الأمريكي سياسي بامتياز  ولا يحترم حقوق ايران كعضو في الطاقة النووية كما أنه لا يحترم الاتفاق الذي لاتزال تحترمه بعض الدول مثل روسيا والصين ولو بالحد الأدنى  ، كما أنهم يتعاملون مع إيران  وكأنها  لم تلتزم بالاتفاق النووي في حين أن أمريكا هي التي خرجت من الاتفاق وتماهت سياسة أوربا  معها ، وكما قال الوزير ظريف بأن( ايران هي التي حافظت على الاتفاق لا الدول الأوربية).

على كل حال اعتقد ان عودة ايران للإتفاق سوف تكون متوازية مع عودة أمريكا وحلفائها فلو طبقوا رفع العقوبات بشكل انتقائي فسوف تلتزم ايران بشكل انتقائي أيضا .

اتمنى ان تكون حكومة الرئيس روحاني قد تعلمت الدرس  جيدا وتعمل بكل جد بتوجيهات قائد الثورة عندما دعا المسؤولين إلى العمل على ( إجهاض العقوبات بدلا من رفعها ، فإن كان رفع العقوبات ممكننا ومن دون المساس بمصالح ايران فبها ) .

ان تملص ومماطلة الغربيين من إلتزامتهم كان درسا لإيران، وأظن أنها سوف لن تعود إلى الإتفاق من دون ضمانات تغلق على الغربيين باب الالتفاف على إلتزاماتهم  .

ــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ملامح الشكل الجديد للإتفاق النووي مع إيران
ما هيَ علامات مَوت الأمبراطوريات العُظمَىَ؟!
الرئيس في مصيدة: كيف سيغيّر بايدن الولايات المتحدة
من هو الجنرال لويد أوستن الذي قاد القوات الامريكية لدخول بغداد عام 2003 واختاره بايدن وزيرا للدفاع؟
صورة تقريبية عن الداخل الأمريكي في ضوء خطاب حفل تنصيب بايدن
ماذا يخطط الأميركان للعراق؟!
روسيا في اليَمن والدور المشابه لدورها في  سوريا
تصريحات السفير الامريكي جيفري عن الدور الامريكي في المنطقة: الجديد والدلالات
حسين علي محفوظ.. شيخ بغداد والموسوعة المتحرّكة! نستذكره في هذه السطور
الترامبية الصورة الحقيقية للديمقراطية المزيفة
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 93.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
فيصل الخليفي المحامي : دائما متألق اخي نزار ..تحية من صنعاء الصمود . ...
الموضوع :
الغاضبون لاحراق قناة دجلة..؟
سعدالدين كبك : ملاحظه حسب المعلومات الجديده من وزاره الخارجيه السيد وزير الخارجيه هو الذي رشح بنفسه وحده سبعين سفيرا ...
الموضوع :
بالوثائق.. توجيه برلماني بحضور وزير الخارجية الى المجلس في الجلسات المقبلة
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم اللهيبارك بيك ويرحم والديك وينصرك بح سيدنا و حبيبنا نبيى الرحمة ابو القاسم محمد واله ...
الموضوع :
هيئة الحشد الشعبي تبارك للقائد ’المجاهد أبو فدك’ ادراجه على لائحة العقوبات الأميركية
زيد مغير : مصطفى مشتت الغريباوي بدون أي استحياء منح منصب وزير الدفاع لشخص بعثي نتن له اخوين داعشيين ومنصب ...
الموضوع :
عضو بالامن النيابية يرد على مستشار الكاظمي بشأن سليماني ويطالب باقالته فورا
مازن عبد الغني محمد مهدي : نسال الله عز وجل ان يحفظ السيد حسن نصر الله و يحفظ الشعب اللبناني الشقيق ويحفظ الشعب ...
الموضوع :
سماحة السيد حسن نصر الله: لا يمكن للعراقيين أن يساووا بين من أرسل إليهم الانتحاريين ومن ساعدهم
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم صلي على محمد وال محمد وعجل فرجهم الشريف ونسالك يالله يا عظيم يا ذو الفضل العظيم ...
الموضوع :
40 مطلوباً من 6 دول متورطون باغتيال سليماني والمهندس
سليم الياسري : كان مثالا للمجاهد الحقيقي. متواضع الى درجة كبيرة فلم يهتم بالمظاهر لم يترك خلفه الا ملابسه التي ...
الموضوع :
بطل من اهوار العراق
Jack chakee : اويلي شكد مظلوم الرجال العراقي ويموت على جهاله مو واحدكم يرشي القاضي علمود لا ينطيها نفقة لو ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
البزوني : القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة سوف تبقى دماء الشهداء السعداء الحاج قاسم سليماني وابو مهدي ...
الموضوع :
أول تعليق أميركي على إمكانية محاكمة ترامب بجريمة المطار الغادرة الجبانة
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم صلي على محمد واله الاطهار والعن الدئم على الظالم البعثي الجديد محمد إبن سلمان لا تستغرب ...
الموضوع :
رسالة إلى خليفة الحجاج بن يوسف الثقفي؟
فيسبوك