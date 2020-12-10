التقارير

ايران تتحصن بالاسلحة الليزرية والرادارية


 

متابعة ـ علي عبد سلمان ||

 

 نجحت إيران في استنساخ صاروخ – 114 Hellfire AGM الأمريكي المضاد للدبابات الذي تحمله مروحيات “أباتشي” وAH-1Z Vipe وOH-58 Kiowa الضاربة.

وكذلك درونات MQ – 1 Predator الضاربة.

وقد أطلق الجيش الإيراني على تلك النسخة تسمية Ghaem-114. ويتم عرضها في معرض المبتكرات الواعدة للقوات البحرية والذي يقام في  طهران.

وقال المحلل العسكري الروسي، يوري ليامين، إن الحرس الإسلامي الإيراني كان قد نشر في فبراير الماضي صورة فوتوغرافية غير واضحة للصاروخ المذكور في حوزة إحدى المروحيات الإيرانية المطورة Bell-214A والتابعة للحرس الاسلامي.

يذكر أن الأمريكيين كانوا يستخدمون Hellfire على مدى أعوام في العراق وأفغانستان المجاورين. ولم يكن من الصعب على الإيرانيين الاستيلاء على نسخ منها.

وقال المحلل إن الصواريخ الـ4 التي تم الكشف عنها تمتلك رؤوسا حربية مختلفة وهي رؤوس حرارية وتلفزيونية وشبه إيجابية وليزرية. ولا يستبعد الخبراء وجود رؤوس حربية رادارية.

وأضاف قائلا:” في حال استطاعت إيران استنساخ النموذج الرابع المزود برأس رادارية إيجابية قائمة على مبدأ “يرمي وينسى” فيمكن اعتبار ذلك إنجازا كبيرا للصناعية الحربية الإيرانية.

جدير بالذكر أن إيران تستنسخ الصواريخ الأمريكية منذ زمن. وسبق لها أن نجحت في استنساخ الصاروخين المضادين للدبابات M47 Dragon و BGM-71 TOW واستخدمتهما في كل من العراق وسورية ولبنان واليمن.

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