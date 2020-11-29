طهران/ قائمة جوائز الفترة الثانية لمهرجان أفلام المقاومة الدولي الـ16

متابعة ـ علي عبد سلمان||

نشرت ادارة مهرجان افلام المقاومة الدولي القائمة الكاملة لجوائز الدورة 16، الذي أقيم حفل ختامه اليوم الجمعة، في متحف الدفاع المقدس بالعاصمة الايرانية طهران.

واختتمت مساء اليوم الجمعة 27 نوفمبر/تشرين الثاني، فعاليات الفترة الثانية للدورة 16 لمهرجان المقاومة السينمائي الدولي، التي انطلقت في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وشهد حفل الختام الإعلان عن جوائز المسابقات الرسمية الخمسة في إطار الفترة الثاني من المهرجان: المسابقة الرئيسية التي تنافس بها 12 فيلمًا منها الفيلم السوري «دم النخل» للمخرج السوري نجدت أنزور.

*قسم صناع الافلام التعبويين:

- فئة الرسوم المتحركة: الديبلوم الفخري والجائزة النقدية للمهرجان لـ برزان رستمي عن فيلم الرسوم المتحركة "توازن" (بالانس).

- فئة الفيديو: الديبلوم الفخري والجائزة النقدية للمهرجان لـ مرتضى مقدسي عن انتاج فيديو "ذكريات".

- فئة السيناريو: الديبلوم الفخري والجائزة النقدية للسيناريست مرتضى بجوهان عن سيناريو "غودال".

- فئة الوثائقيات القصيرة: الديبلوم الفخري والجائزة النقدية لـ قدرت باقري عن الوثائقي القصير "خصر الجندي".

- فئة الافلام القصيرة الروائية: تمثال وديبلوم فخري وجائزة نقدية لـ زانيا لطفي عن فيلمها "نهست".

- فئة الافلام التلفزيونية: تمثال المهرجان وديبلوم فخري وجائزة نقدية لـ عفت صوفي عن فيلم "الجذور".

*قسم النقد والتحقيقات السينمائية

وفي إطار هذه المراسم، تم تقديم تمثال المهرجان والديبلوم الفخري لـ رعنا کوه‌فند في قسم النقد السينمائي، كما تم تقديم تمثال المهرجان وديبلوم فخري وجائزة نقدية لكل من ميثم فرخي ورويا قلخان عن التحقيقات التي أجروها في مجال السينما،

*قسم سرد القلم

- فئة سيناريوهات الافلام الطويلة الروائية: تمثال المهرجان وديبلوم فخري وجائزة نقدية لـ داود جليلي ومحسن غضنفري عن سيناريو فيلم "ثلاثة ارباع الحرب".

- فئة سيناريوهات الافلام التلفزيونية: تمثال المهرجان وديبلوم فخري وجائزة نقدية لـ سيناريو فيلم "ذلك لم يكن أبي".

- فئة السيناريو الاقتباسي: تمثال المهرجان وديبلوم فخري وجائزة نقدية لـ نيوشا عبدالله زاده عن سيناريو "الوجود".

- فئة سيناريو الأفلام القصيرة: تمثال المهرجان وديبلوم فخري وجائزة نقدية لـ محسن غضنفري عن سيناريو فيلم "الاحلام".

* جوائز المسابقة الرئيسية

-فئة الفيديو:

أفضل فيديو: تمثال المهرجان وديبلوم فخري وجائزة نقدية لـ مشهدي ابراهيمي عن فيديو "الرحلة الصامة".

أفضل إخراج لمقطع فيديو: تمثال المهرجان وديبلوم فخري وجائزة نقدية لـ داود احمدي عن اخراجه فيديو "بيت الشعب".

- فئة الانيميشن:

أفضل أنيميشن، تمثال المهرجان وديبلوم فخري وجائزة نقدية لـ "جريمة السيد جيمس العجيبة غير الطبيعية".

أفضل إخراج، تمثال المهرجان وديبلوم فخري وجائزة نقدية لـ حنانه واحدي عن اخراجها فيلم الانيميشن "عندما تحلق الفراشات مع الرياح".

- فئة الافلام القصصية القصيرة:

أفضل فيلم، تمثال المهرجان وديبلوم فخري وجائزة نقدية لـ مجتبی اسبناني عن الفيلم القصير "من طرف ليلى".

أفضل سيناريو، تمثال المهرجان وديبلوم فخري وجائزة نقدية لـ سید سجاد قافله‌باشي عن إخراجه فيلم "ماكاروف".

- فئة السيناريو:

أفضل سيناريو، تمثال المهرجان وديبلوم فخري وجائزة نقدية لـ اسکندر آسمان‌اُف من طاجیکستان عن سيناريو "على الحدود".

- فئة الأفلام التلفزيونية:

أفضل فيلم تلفزيوني، تمثال المهرجان وديبلوم فخري وجائزة نقدية لـ عفت صوفي عن فيلم "الجذور".

أفضل إخراج، تمثال المهرجان وديبلوم فخري وجائزة نقدية لـ خيرالله تقيان بور للمخرج "هنا منزلي".

أفضل سيناريو فيلم تلفزيوني، تمثال المهرجان وديبلوم فخري وجائزة نقدية لـ صابر الله‌دادیان عن سيناريو "البحر المتوسط".

- فئة الوثائقيات القصيرة:

أفضل فيلم، تمثال المهرجان وديبلوم فخري وجائزة نقدية لـ سيد رضا صافي عن الوثائقي "سيروس".

أفضل اخراج، تمثال المهرجان وديبلوم فخري وجائزة نقدية لـ حسین همایونفر عن اخراجه فيلم "و جسدي انا".

أفضل التحقيقات والبحوث للوثائقيات القصيرة: تمثال المهرجان وديبلوم فخري وجائزة نقدية لـ الفيلم الوثائقي القصير "اسکوتارا".

- فئة الوثائقيات الطويلة:

أفضل فيلم، تمثال المهرجان وديبلوم فخري وجائزة نقدية لـ مرتضى شعباني عن الفيلم الوثائقي "خواطر البادية".

أفضل إخراج، تمثال المهرجان وديبلوم فخري وجائزة نقدية لـ بهروز نورانی‌بور عن اخراج الوثائقي الطويل "أبناء الليل".

أفضل التحقيقات والبحوث للوثائقيات الطويلة، تمثال المهرجان وديبلوم فخري وجائزة نقدية لـ سید مصطفی حسینی عن الوثائقي "اقتل مهدي عراقي".

-فئة الافلام السينمائية:

أفضل فيلم: تمثال المهرجان وديبلوم فخري وجائزة نقدية لـ ابراهیم حاتمی‌کیا عن فيلمه الخروج.

أفضل سيناريو: تمثال المهرجان وديبلوم فخري وجائزة نقدية لـ مهدی جعفری عن الفيلم السينمائي "23 شخصاً".

جائزة لجنة التحكيم الخاصة تم تقديمها لـ مهرداد خوشبخت عن اخراج فيلم "23 شخصاً".

كما تم تقديم تمثال المهرجان وديبلوم فخري وجائزة نقدية لـ محمدحسین قاسمي عن فيلم "الليلة التي اكتمل فيها القمر".

*قسم الفيلم بالمعنى المطلق:

حاز فيلم "رسالة من دمشق" لـ عباس ايمانيان على تمثال المهرجان وديبلوم فخري وجائزة نقدية، ليكون أفضل أفلام المهرجان في قسم الفيلم بالمعنى المطلق.

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