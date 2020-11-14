أنشطة هوليوود ضد القضية المهدوية/ 1

د.مسعود ناجي إدريس||

· هوليوود وأنشطتها المعادية للثقافة المهدوية

أهمية مسألة الظهور وضرورة الاستعداد الفكري والعملي للمنتظر من الحقائق التي لا يغفل عنها منتظرين الشيعة. عندما نلقي نظرة خاطفة على أداء الإعلام العالمي في دول غير إسلامية يتبين لنا انهم يدركون خطورة الإيمان بالمنجي ويسعون الى نشر دعاية هدامة واسعة النطاق للابتعاد عن والإيمان بالخرافات والمنجي بشكل عام ويخططون بشكل مكثف للقضية المهدوية لإزالة الإحساس العميق بإنتظار المهدي والمؤامرات العدائية للمهدوية، على وجه الخصوص.

من بين أغلى إنتاجات هوليوود وإنتاجاتها المتقدمة في العقود الأخيرة ، تم تخصيص قسم لإنتاج أفلام تتحدث عن نهاية العالم (آخر الزمان) من قبل المنتجين الذين يسعون لبيع والربح من خلال شباك التذاكر و بأستخدام التأثيرات البصرية وتقنيات سينمائية متقدمة .

يذهب جزء كبير من استثمار مديري هوليوود الصهيونيين ، بدوافع سياسية ، إلى المنتجين. يتم إنفاق هذه الاستثمارات ، بناء على طلب اللوبي اليهودي ، في الغالب على إنتاج منتجات جذابة معادية للإسلام ومعادية للشيعة. مع هذا الوصف ، لن نفاجأ أبدًا بالتكاليف الباهظة لبعض أفلام هوليود.

المناظرة المعادية للمهدوية موجودة في سينما هوليوود منذ عام 2000 ثم ساءت الأمور اكثر. وبهذه الطريقة تم استهداف الاعتقاد بالانتظار ولم يستهدفوا نفي الاعتقاد بالمنجي. لأنهم لا يمكنهم نفي الاعتقاد بالمنجي بسبب شيوع هذا الاعتقاد عالميًا تقريبًا ولا يمكن إنكاره ، فبدلاً من إنكار هذا الاعتقاد ، تم طرح مسألة الانتظار في «التورات» و «الانجیل» في سينما هوليوود.

كمركز صناعة الأفلام الأمريكية ، تنتج هوليوود 700 فيلم سَنَوِيًّا ، وتغذي ما يقرب من 78 ٪ من دور السينما والتلفزيون في العالم. لكن في الولايات المتحدة ، تدور أكثر من 60٪ من أفلام هوليوود الأكثر مبيعًا حول أحداث نهاية العالم. كان اليهود هم الآباء المؤسسون لسينما هوليوود ، وبما أن الجدل في الغرب حول الموعود بجميع أبعاده هو جدل خطير للغاية بالنسبة لهم ، كرس المفكرون الغربيون جزءًا كبيرًا من تفكيرهم له.

دخلت الخرافات سينما هوليوود على يد الصهاينة. مثل أسطورة نهاية العالم ونبوآتها التي يمكن رؤيتها في محتوى أفلام مثل « Nostradamus» و «Armageddon» ، «Independence Day». أهم تأثير لهذه الفئة من الأفلام الخرافية هو أنها تدمر الشعور بالثقة بالنفس لدى جمهور العالم الثالث وفي نفس الوقت تعزز الثقة لأصحابها الأصليين (الذين وفقًا لهذه الأفلام هم الأمريكيون واليهود).

في بعض الأحيان ، تصادر هوليوود بمهارة القيم الإسلامية لمصلحتها الخاصة. خرافة أخرى صادرها الصهاينة على إطار سينمائي هي قضية ظهور المنقذ والرحلة إلى أرض الموعد. لكن المنقذ من مثل هذه الأفلام ليس المنقذ الذي تنتظره البشرية.

في السنوات الأخيرة ، بعد بداية الألفية الثالثة ، تم إنتاج عدد كبير من الأفلام التي إما تروج لمعتقدات نهاية العالم للصهاينة أو تخيف الناس من موعود آخر ؛ موعود يقوم بإذن الله ، بالوقوف ضد كل حرب وقتل وسفك دماء وما يسمى بالهرمجدون الصهيونية (Armageddon).

في أفلام هوليوود ، يصور المسيح الدجال على أنه من المسلمين ، وعليهم تقديم منقذ ليحارب ضد هذا الشيطان. في أفلام هوليوود ، هذا المنقذ للأرض ، المعروف أيضًا باسم الأب الروحي للبشر ، هو أمريكي أو يهودي.

من خلال إظهار المستقبل المظلم الدموي للبشرية في أفلامها ، تحاول أمريكا تقديم نفسها كمنقذ لمستقبل البشرية. يريدون إظهار آخر الزمان للعالم بهذه الطريقة: ستجري معركة الخير والشر في منطقة جغرافية محددة من الأرض.

تحاول بعض أفلام هوليود الأكثر عدائية للمهدوية ، مثل نبوءة نوستراداموس « Nostradamus» ، التي تم إنتاجها قبل ستة وعشرين عامًا ، تصوير (المسيح الدجال) على أنه شخص خرج من الشرق الإسلامي وذات غطاء إسلامي. ويذهب إلى أمريكا بسلاح نووي لتدمير العالم ؛ ولكن بحنكة الرئيس الأمريكي وإدارته الشخصية ، يتم تدميره.

هرمجدون (Armagedōn) هو فلم آخر لهوليوود يشير إلى المسيح والمخلص. فالفنيون وشركات النفط الأمريكية يأتون للإنقاذ ، والدول الإسلامية في ذروة تخلفها تنتظر المساعدة من الولايات المتحدة.

من بين الأفلام التي تشير إلى أحداث آخر الزمان وأزمة نهاية العالم في سلسلة من الأفلام تسمى هرمجدون والتي من عام 1932 إلى عام 2005 تم صنعها وتمثل أنشطة المسيحيين الصهاينة وأصولية المسيحية البروتستانتية ، وهي في الواقع اسم ولقب للحرب المروعة ، أي لمجيء وعودة المسيح الثانية (عليه السلام) وإحداث حرب نووية في هرمجدون (القدس الحالية). الأمر الذي يؤدي إلى تدمير معظم مدن العالم ومصير الخير والشر وتحدد واجب البشرية في هذه الحرب النهائية. الغرب وإسرائيل يمثلون الخير أما المسلمين والعرب يمثلون رمزا للشر.

بشكل عام ، يمكن القول إن سينما هوليوود سعت إلى معاداة الإسلام والموعود بالطرق التالية:

1. تصوير الأمريكي أو اليهودي على أنه المنقذ لنهاية العالم .

2. إظهار المسلمين على أنهم المسيح الدجال وعدو منقذهم .

3. غرس الانتصار النهائي للحضارة الغربية ومخلص الغرب والخسارة الحتمية للمسلمين الشياطين .

4. العدوان الثقافي والمواجهة مع المسلمين ، من خلال تعزيز القيم المادية ، مثل الانحراف الجنسي والعنف والسحر .

5. رسم تصدي الإسلام للتكنولوجيا والتقدم.

6. مدح اليهود وشرائعهم في كل المجالات وإهانة الإسلام والمسيحية.

لا شك أن العالم الغربي يسعى إلى إذلال وتدمير معنى آخر الزمان وتهيئة العقل العام لقبول التفسير الغربي لنهاية العالم من خلال السينما...