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مقاتلة الجيل السادس الروسية ميغ 41..!


 

متابعة ـ قاسم آل ماضي ||

 

تأخرت روسيا كثيراً في انتاج مقاتلات الجيل الخامس قياساً بامريكا ، التي بدأت بانتاج الجيل السادس ، وروسيا لحد الان لاتملك سوى عدد قليل من الجيل الخامس, ومعظم قواتها الجوية هي من الجيل الثالث والرابع .

 تعد الطائرة ميغ 41 واحدة من أهم المشاريع المغلقة من صناعة الدفاع الروسية الحديثة، وستكون بمثابة طائرة واعدة معقدة واعتراضية.

-تدرج مقاتلة ميغ 41  الجديدة تحت مشروع “701” ويسعى المطورين لتكون المقاتلة الجديدة ذات سرعة فائقة استعداداً لاكتساح السماء والفضاء.

-ستتمتع هذه المقاتلة “ميغ — 41” بوظائف طويلة المدى اعتراضية، امتنعت العديد من المصادر عن ذكرها، ويتم رسم العديد من التصاميم لها وستقرر وزارة الدفاع الروسية الشكل النهائي للمقاتلة العام القادم.

– سرعة الميغ 41 هي 4 ماخ مما يجعلها أسرع من الطائرة الأميركية SR-71 Blackbird.

– مقاتلة “ميغ-41” ستتسلح بصواريخ “كينجال”. ويُعتقد أن وسائط الدفاع الجوي المتوفرة في العالم لا تستطيع إيقاف هذه الصواريخ.

– الطائرة تتصف بقدرة فائقة على القيام بدوريات طويلة الأمد والتعامل مع كافة أنواع الأهداف، بما فيها الصواريخ المجنحة الصغيرة الحجم والمروحيات والطائرات فوق الصوتية المحلقة على ارتفاعات عالية، وذلك ليلًا ونهارًا وفي الظروف الجوية المعقدة وعلى خلفية التشويش المعادي المكثف، فقد تم تزويدها بمنظومة مراقبة حديثة ذات شاشة كبيرة لعرض المعلومات التي تمكن الطيار من الإطلاع على الوضع الجوي للمعركة وتحديد الإحداثيات والملاحة بواسطة الأقمار الاصطناعية».

(ميج -41) من الجيل الجديد، أو بالأحرى طائرة الاعتراض الفرط صوتية، ما يعني أن سرعتها ستبلغ نحو 4500 كيلومتر في الساعة، ويعني ذلك أيضًا أن تلك الطائرة بوسعها التقدم على الصواريخ أثناء تحليقها فوق الأرض».

ونقل «روسيا اليوم» عن «خبراء» قولهم: «تلك الطائرة الواعدة ستطير بعد 10 أعوام بسهولة فوق الأراضي الأمريكية دون أن تتعرض للإصابة من قبل أية درع جوية أو صاروخية».

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