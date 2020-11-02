تمزق القبة الإلكترونية الإسرائيلية

د.مسعود ناجي إدريس||

۱- لقد أدى هجوم إلكتروني غير مسبوق إلى إغراق إسرائيل في انقطاع كامل للتيار الكهربائي والظلام الدامس. تكمن الأهمية المزدوجة لهذا الهجوم على البنية التحتية للنظام الصهيوني في أنه لم يكن نقطة ومحدودة ، بل كان عَالَمِيًّا موحدا.

۲- من المحتمل أن هذا الهجوم لا يزال عملية إحماء وتدريب أو على نطاق ما قبل الزلزال ، ويمكن أن تكون الهجمات اللاحقة أكثر كثافة وتدميراً. تخيلوا المرة القادمة لن يتمكنوا حتى من الحديث عن المنشآت ديمونة النووية أو المطارات والمراكز الأمنية والأهداف العسكرية والاقتصادية في تل أبيب وحيفا بسبب خوفهم من الهجمات السرية .

۳- يبدو أن قادة الكيان الصهيوني أمامهم أيام أكثر قتامة لم يتخيلوها حتى. أضف إلى ذلك الصدمة الأخيرة للاضطرابات التي حدثت في الأشهر الأخيرة ، وعمليات الحل المتعددة للحكومة والانتخابات المبكرة التي زادت من عدم الاستقرار بدلاً من الاستقرار. يمكن للضربات الأمنية والاقتصادية المزعجة أن تعمل مثل مفجر القنابل.

٤- هل يعرف أحد ما إذا كان إيدي كوهين (قائد لافزان الصهيوني للعمليات النفسية في الفضاء الإلكتروني) حياً أم ميتاً؟ لماذا لا يستطيع كتابة سطور قليلة من التحليل حول تدمير جزء آخر من قوة إسرائيل الرادعة ؟!

٥- انهم يعتقدون بأن أهمية الردع السيبراني للصهاينة ضد التسلل والضربات المدمرة ليست أكثر أهمية من ردع ما يسمى بالدرع الصاروخي "القبة الحديدية" - الذي مزقته صواريخ المقاومة مرارًا وتكرارًا - لكن اهمية الردع مهمة وحيوية بنفس القدر.

٦- اعتاد الصهاينة على الادعاء بأنهم إحدى القوى السيبرانية العظيمة القليلة في العالم ، لكن الآن لا أحد يقبلهم على هذا النحو ؛ بدلاً من ذلك ، يشهد الخبراء أن المعارضين الذين يمكنهم توجيه مثل هذه الضربة الإلكترونية قد وجدوا اليد العليا.

۷- يجب مراعاة رمزين في التحليل. الخطاب الأول لـ «هرتزل هولواي» (قائد وحدة المخابرات في هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي) في تشرين الثاني 1994 ، حيث خاطب مديري مجموعته:

«في بداية ثورة 1979 ، كان لدينا ثلاثة أضعاف النمو العلمي ، لكن نمو إيران زاد 20 مرة. إنهم يقتربون من التفوق التقني. لا وجود لحرب في المستقبل، إنها مستمرة من الآن. إن إزالة الفجوة قبل 30 عامًا سيكون مكلفًا للغاية بالنسبة لنا. حرب اليوم هي حرب العقول ، لكن الدعاية من الجانب الآخر يمكن أن تكسر معنويات الإسرائيليين».

۸- وثانيًا ، تصريحات يوزي روبن (المدير السابق لبرنامج الصواريخ الإسرائيلي) في يناير 2015 قال لنشطاء سلاح الجو الأمريكي:

-وصل الإيرانيون الى التطورات الصاروخية. لقد بنوا فاتح 110 وكمهندس أقول إنهم عملوا بشكل جيد. من خلال زيادة دقة هذا الصاروخ ، يمكنهم الآن تدمير كتلة حضرية. لا يمكن تصديقه: صواريخ إيران الباليستية كبيرة الحجم يتم إنتاجها وتخزينها وحتى تصديرها.

-يمكنهم شلّ إسرائيل بصواريخ نقطة طولها 2000 كيلومتر ... صاروخ سومار هو أيضًا إنجاز عظيم أرفع قبعتي للأشخاص الذين فعلوها. هذه الانجازات تحققت في ظل العقوبات ".».

۹- قبل بضعة أشهر ، نجحت إيران في إطلاق القمر الصناعي نور العسكري ، الذي يمر فوق إسرائيل كل 90 دقيقة....