التقارير

استراتيجية أميركية جديدة.. هل ستكون إيران إحدى أعمدة الاستقرار الإقليمي؟!

51 2020-10-29

 

متابعة ـ عمار الجادر||

 

رأى نائب مدير تحرير موقع “ناشونال إنترست” آدم لامون أن العلاقات الأميركية الإيرانية وصلت الى الحضيض.*

وفي مقال نشره الموقع، شدد الكاتب على ضرورة أن تعيد الولايات المتحدة النظر في سياستها حيال إيران لتجنب حصول مواجهة مباشرة بين الطرفين في الشرق الأوسط، وأضاف أن على واشنطن أن تدرك أن إيران تبدي في الكثير من الأحيان المرونة السياسية عندما يتعلق الأمر بمواجهة تهديدات الأمن القومي

وتابع الكاتب أن ما حصل في أعقاب هجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر يكشف أن التعاون بين الولايات المتحدة وإيران قد حقّق نتائج قيمة عندما تلاقت مصالح الأمن القومي، مشددًا على ضرورة أن تجري واشنطن حوارًا مع طهران لتعزيز الأمن في الشرق الأوسط

عقب ذلك، قال الكاتب إن الولايات المتحدة كانت تدرك أن إيران قد تشكل لاعبًا محوريًا في محاربة تنظيم “داعش” الإرهابي، وأضاف أن واشنطن اضطرت للاعتراف بأن قوات الحشد الشعبي كانت الطرف الأقوى في محاربة “داعش” في العراق، وأن الدعم الإيراني للحشد الشعبي لعب دورًا بارزًا في هذا السياق.

ومن ثم قال الكاتب إن العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران تدهورت بشكلٍ غير مسبوق منذ مجيء دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وتحدث عن استخلاص العبر من التجارب السابقة مع إيران مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وشدد الكاتب على ضرورة أن تتعلم الولايات المتحدة كيفية التعاون والتنافس مع إيران في آنً معًا، وقال إن “هذه الاستراتيجية نجحت لإدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، إذ شهدت حقبته إبرام اتفاقٍ نوويٍ مع إيران والتعاون والتنافس بين واشنطن وطهران في محاربة “داعش” في العراق”.

وبينما قال الكاتب إن إنشاء نموذجٍ جديدٍ في الشرق الأوسط حيث تكون إيران إحدى أعمدة الاستقرار الإقليمي لن تكون مهمةً سهلةً للولايات المتحدة، حذر من أن الاستسلام قبل محاولة القيام بذلك سيجر الولايات المتحدة إلى المزيد من النزاعات على مدار عقود.

وبناء عليه، شدد الكاتب على أنه “حان وقت التغيير”.

مجلة تحليلات العصر

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
استراتيجية أميركية جديدة.. هل ستكون إيران إحدى أعمدة الاستقرار الإقليمي؟!
مناورات TOS1:الزمان، المكان، الفواعل، المفاعيل ، و الآفاق
العراق..مشاهد مرتبكة وصور مضطربة  لفترة حرجة 
اتريدون ان تعرفوا من قتل المدرس الفرنسي حقاً...!؟
بيان خجول لهيئة كبار علماء السعودية بشأن الاساءات الفرنسية
محاكمات للأنبياء..والغاية هي القدس
تقرير: الكاظمي يفضل فوز ترامب لأنه جاء به الى السلطة
جيش المرعوبين بعيون "الجبهة الداخلية"
الإقليم السني .. إبقاءٌ للإحتلال الأميركي وبداية للتطبيع الصهيوني
يسألونك عن  الحرس الثوري قل هو  عين ايران ودرعها الحصين...!
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 75.87
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
لمياء سعد عبد اللطيف : حولت الكي كارد الى ماستر وقطع راتبي لمدة ٤٥يوم كما يقولون ومعظم المتقاعدين يعانون من هذه المشكلة ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ابن الكاظمية المقدسة : لعد تعلموا زين ...من مسوين مناهجكم عائشة أم المؤمنين و الحكام الأمويين والسياسيين خلفاء لرسول الله صلى ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يدرسه السنة لابنائهم في مرحلة الثانوية وياتي المدعو كمال الحيدري ليقول ان الشيعة يكفرون السنة
Sadiq U Alshuraify : I read your article is really good I like it ...
الموضوع :
ألم تقرأوا الرسائل أبداً؟!
أبو علي : أنا أحد منتسبي شبكة الإعلام العراقي منذ تسنم الجوكري نبيل جاسم إدارة الشبكة والى اليوم لاحظنا أن ...
الموضوع :
قناة العرقية..السلام عليكم اخوان..!
علي الدر : تقارير مهمه للمتابعه ...
الموضوع :
مالذي حكت عنه هيلاري كلينتون بوثائقها البسرية؟!
ابو اوس : السلام عليكم القانون العرافي في حضانة ونفقة الاطفال قانون ظالم لا يتبع الشريعة الاسلامية ، وهو قانون ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على سيدتنا امن بت وهب ولعنه الله الدائمة على زرقاء اليمامة بحق محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
زرقاء اليمامة وعملية اغتيال النبي محمد( ص) ؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يفضح الظالمين بحق محمد واله الاطهار المطهرين اعتء الاسلام اعداء ال محمد الطيبين الطاهرين بحق محمد ...
الموضوع :
فضيحة مدوية.. تورط وزير إماراتي بـ'اعتداء جنسي على موظفة بريطانية
قاسم عبود : الحقيقة انا لا اصدق ان بعض العاملين في موقع براثا لا يعرفوا كيفية اختيار المواضيع للنشر . ...
الموضوع :
فنان..يؤخر رحلة عنان..!
أحمد عبدالله : كتاب نهج البلاغة بالانجليزية ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
فيسبوك