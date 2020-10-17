التقارير

هآراتس الصهيونية: بن زايد  تم إستغفاله برغبته..!


 

متابعة ـ قاسم آل ماضي||

 

·        رغم الخدمة التاريخية التي قدمها للاحتلال.. كاتب إسرائيلي يستهزئ بابن زايد ويكشف كيف استغفله نتنياهو.

 

رغم الخيانة لأمته العربية والإسلامية والخدمة التاريخية التي أداها للكيان المحتل، خرج الكاتب الإسرائيلي ب. ميخائيل، في مقال له بصحيفة “هآرتس” العبرية يسخر بشكل لافت من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، بسبب الموقف الذي وضعه فيه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بشأن خطة الضم الإسرائيلية لأجزاء من الضفة الغربية، والتي أكد أنها “لم تتوقف”.

وبلغة ساخرة، قال “ميخائيل” في مقاله بالصحيفة العبرية: “كلي أمل أن لا أكون قد أيقظتك من النوم، سيدي الأمير (محمد بن زايد)، ولكني اعتقدت أنه يجدر بي إبلاغك عن عدة أحداث تتعلق بشكل مباشر بالاتفاق الذي وقعته من فترة قصيرة مع رئيس حكومة إسرائيل، بنيامين نتنياهو”.وتابع: “لأن الأمر يتعلق بصفقة أساسها دعاية انتخابية لشخصين مقابل سرب من الطائرات المقاتلة، فقد ظهرت حاجة إلى إخفاء الجوهر البارد بغلاف محترم، فنتنياهو اختار طرحها كاتفاق سلام، وأنت اخترت عرضها كاهتمام بالشعب الفلسطيني”، حيث زعم ولي عهد الإمارات، أن اتفاق التطبيع مع الاحتلال، يشمل وقف خطة ضم مناطق بالضفة الغربية المحتلة والأغوار.

واستطرد الكاتب الإسرائيلي في مقاله: “أخشى أيها الأمير، أن نتنياهو كان أفضل منك في الاختيار، فالسلام هو أمر مجرد تماما، مثل العدالة والجمال، إن السلام لا يقتضي تنفيذه، هو يكتفي بالشوق والتنهد والصلاة والقليل من دحرجة العيون”، مضيفا أن “الشعب الفلسطيني، هو موضوع مختلف تماما، فهو ليس شيئا مجردا، بل هو شيء ملموس جدا، هو خمسة ملايين شخص يقبعون تحت الحذاء.

”ولفت إلى أن “الشوق والتنهد والصلاة لا تكفي، لقد صرح ممثلوك مرة تلو الأخرى، بأن الاتفاق وتوقيته استهدفا “وقف الضم”، وأكدوا أنك ودولتك ملتزمون إلى الأبد برفاه الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة في أسرع وقت ممكن في أيامنا هذه”.وتابع: “يمكن بالطبع الافتراض بأنك بالضبط مثل بيبي (لقب نتنياهو)، شخص متهكم تماما، ولكن ربما أكون قد ظلمتك، وربما أنت حقا ملتزم بالشعب الفلسطيني، وتتفاخر بأن توقيعك في واشنطن دفن الضم، ولذلك فإن من المهم بالنسبة لي إبلاغك بما يحدث مؤخرا في اسرائيل”.

وذكر ميخائيل، أنه “في 4 أكتوبر الحالي، أمر بيبي (لقب نتنياهو) “مجلس التخطيط الأعلى”، الجسم المسؤول عن بناء بيوت المستوطنين على أراضي فلسطينية، بالدفع قدما في بناء 5400 وحدة سكنية جديدة في المناطق المحتلة”.ونبه إلى أن “أحد أبواق نتنياهو المخلصة، قال: ’التأخيرات في المصادقة على البناء، كانت لأسباب مفهومة، تتعلق بالاختراق التاريخي أمام دول الخليج، ولكن الآن لم يعد هناك أي أسباب لتأجيل المصادقات‘”،

وقال: “باختصار، لقد خدعوك، فالضم مستمر”.

وأشار إلى أن “الجانب الإسرائيلي سيفتح عيونا مستغربة وسيظهر الدهشة، ويقول، الأمر لا يتعلق بضم، بل فقط ببناء بريء، وأيضا هذه خدعة، لأن البناء في المستوطنات هو بذاته الضم الحقيقي، ففي البناء للمستوطنين يكون قد ضم لإسرائيل أجزاء واسعة من العقارات الفلسطينية، وهذه أيضا طريقة ضم من السهل كثيرا تنفيذها دون ضم رسمي”.ورأى أن “فرض سيادة إسرائيل على مناطق محتلة، هو أمر يحتاجه نتنياهو، مثل حاجته لشوكة في مؤخرته”.

واضاف “ميخائيل” أنه “فقط في ظل غياب القانون، يمكن لإسرائيل أن تواصل إبقاء 5 ملايين شخص بدون منحهم أي مكانة”، لافتا إلى أن “نتنياهو قام من علي سريره في الليل، يبتسم برضى ويشكرك أيها الأمير العزيز، على أنك حررته من الضم وسهلت عليه الاحتلال”.

ونبه الكاتب إلى أن بإمكان ابن زايد، أن “يصرخ بصوت عال، ويهدد بإلغاء الاتفاق، إذا لم يتم وقف البناء الملعون هذا، وبالطبع، الأمير يستطيع أن لا تفعل أي شيء، وأن يسلم بالخدعة، وعندها يمكنني على الأقل أن أعزي نفسي بمعرفة أنني لم أكن مخطئا”، مضيفا: “أنت وبيبي مجبولان من نفس المادة؛ فهو يهتم بالسلام مثلما تهتم أنت بالشعب الفلسطيني، والعكس صحيح”، وفق قوله.

 

مجلة تحليلات العصر - هآرتس

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
سابقة القرون في مكر فرنسا وماكرون
هآراتس الصهيونية: بن زايد  تم إستغفاله برغبته..!
قناة أمريكية: محمد بن سلمان رجل عدواني لا علاقة له بالإصلاح السياسي
العراق مع وجود الحشد الشعبي ومن دون وجوده!
الشيطان يكمن في التفاصيل..السعودية وإيران وحركتت المقاومة..
الدستور وانتصار ارادة العراقيين
المشهد الكردستاني ..فصول الخيبات وخريف الأحلام الضائعة
وثائق ويكلكس وايميلات كلنتون واستمرار التظليل الامريكي ..
ما وراء كذبة إيقاف الكويت أعمال إنشاء ميناء مبارك؟!
الخطاب العربي على مواقع التواصل بشأن اتفاقيات التطبيع سلبي
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1388.89
الجنيه المصري 75.76
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
زيد مغير : إنما الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صدق الصادق الأمين حبيب اله العالمين محمد صلى الله عليه واله. ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : قالوا: سيفتك الوباء بالملايين منكم إن ذهبتم؟ فذهبنا ولم نجد الوباء! فأين ذهب حينما زرنا الحسين ع؟
حيدر عبد الامير : القسط يستقطع من راتب المستلف مباشرة من قبل الدائره المنتسب لها او من قبل المصرف واذا كان ...
الموضوع :
استلام سلفة الـ«100 راتب» مرهون بموافقة المدراء.. والفائدة ليست تراكمية
نذير الحسن : جزاكم الله عنا بالاحسان احسانا وبالسيئة صفحا وعفوا وغفرانا ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
مازن عبد الغني محمد مهدي : لعنة على البعثيين الصداميين المجرمين الطغاة الظلمه ولعنة الله على صدام وزبانيته وعلى كل من ظلم ال ...
الموضوع :
كيف تجرأ الجوكر والبعث على إنتهاك حرمة أربعين الحسين؟
حسين غويل علوان عبد ال خنفر : بسم الله الرحمن الرحيم انا الاعب حسين غويل الذي مثلت المنتخب الوطني العراقي بالمصارعه الرومانيه وكان خير ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ابو محمد : عجيب هذا التهاون مع هذه الشرذمة.. ما بُنيَ على اساس خاوٍ كيف نرجو منه الخير.. خدعوا امّة ...
الموضوع :
أحداث كربلاء المقدسة متوقعة وهناك المزيد..
عمار حسن حميد مجيد : السلام عليكم اني احد خريجي اكاديميه العراق للطران قسم هندسة صيانة طائرات و اعمل في شركة الخطوط ...
الموضوع :
الدفاع: دعوة تطوع على ملاك القوة الجوية لعدد من اختصاصات الكليات الهندسية والعلوم واللغات
ابو عباس الشويلي : صاحب المقال انته تثرد بصف الصحن اي حسنيون اي زياره اي تفسير لما حدث قالو وقلنا هم ...
الموضوع :
لاتعبثوا ..بالحسين!
علاء فالح ديوان عويز : السلام عليكم انا الجريح علاء فالح ديوان مصاب في محافظة الديوانية في نفجار سوق السمك عام2012/7 ولم ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
ابو محمد : وهل تصدق ان ماجرى هو تصحيح للواقع ؟ ماجرى هو خطة دقيقة للتخريب للاسف نفذها الجهلة رغم ...
الموضوع :
بين تَشْرينَيْن..!
فيسبوك