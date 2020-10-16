التقارير

العراق مع وجود الحشد الشعبي ومن دون وجوده!

64 2020-10-16

 

متابعة ـ عمار الجادر||

 

24 April 2019, Iraq, Baghdad: An armed member of the Iraqi Special Operations Forces secures the premises where a conference is being held by the predominantly Shia Muslim Popular Mobilization Forces (PMF) to honour Iranian fighters who died fighting the so-called Islamic State (IS) terror group. Photo: Ameer Al Mohammedaw/dpa (Photo by Ameer Al Mohammedaw/picture alliance via Getty Images)

الخبر:

على الرغم من اتفاق رئيس الوزراء العراقي مع المسؤولين في منطقة كردستان العراق بخصوص مدينة سنجار الا أن الانتقادات لهذا الاتفاق واسعة.

التحليل:

في مقدمة الذين اعترضوا على هذا الاتفاق هم الاهالي والمسؤولين في سنجار وعزوا اعتراضهم الى أن الأكراد تخلوا عنهم عندما هاجمتهم داعش في عام 2014 الأمر الذي أدى الى سقوط المدينة ووقوع الكوارث الانسانية في هذه المنطقة، بينما يعتقد هؤلاء أن تحرير سنجار من داعش جاء على يد الحشد الشعبي والتضحيات التي قدمها.

والاعتراض لم يقتصر على الاهالي والمسؤولين في سنجار فالى جانب هؤلاء انتقد الكثير من السياسيين العراقيين الاتفاق ورأوا أن ابعاد الحشد الشعبي عن المعادلات الامنية خسارة كبيرة، ومن الصعب توفير الأمن والاستقرار في العراق من دون مؤسسة الحشد الشعبي الرسمية.

غير أن الحقيقة التي لا يمكن اخفائها هي أن الولايات المتحدة الأميركية نفذت خاصة بعد ابعاد العراق عن شبح تهديدات داعش الرئيسية؛ العديد من الخطط لافراغ هذه المؤسسة الشعبية من محتواها وفي نهاية المطاف تصفية هذه المؤسسة، وفي هذا الاطار بذلت مساع حثيثة لاثارة الخلافات بين فصائل الحشد وأركانه، وكذلك السعي لايجاد الهوة وتوسيعها بين الحشد والشعب العراقي وبرز ذلك بشكل واضح خلال التظاهرات التي شهدها العراق في الآونة الأخيرة، وأيضا السعي الى نزع أسلحة الحشد الشعبي وتحويله الى قوة لا تمتلك أي تأثير، غير أن هذه المساعي لم تجد، وعندما وصلت الادارة الأميركية الى قناعة عقم مساعيها، بدأت مشروعا جديدا في انهاء وجود قوات الحشد الشعبي من المناطق التي بأمس الحاجة اليها.

الحكومة العراقية الجديدة تنفذ هذا المخطط في الوقت الذي اتفقت فيه القوى السياسية الداعمة لها على أن تكون أولويتها هي تحسين الوضع المعيشي للشعب وتوفير الظروف اللازمة لطرد القوات الأجنبية من العراق، بينما جعلت هذه الحكومة من أولوياتها اخراج قوات المقاومة العراقية من المنطقة الخضراء وابعادها عن المطار، وتعززت هذه الرؤية تجاه الحكومة بالاتفاق الذي أبرمته حول قضية سنجار، ويقال أن الحكومة ستواصل تنفيذ المخطط في مناطق أخرى كجرف الصخر، والملفت ان الحكومة قامت قبل ذلك بخطوات لتهميش دور الفصائل التي تصون أمن العراق من المناطق الحدودية، هذا في الوقت الذي تدخل فيه قضية اطلاق سراح سجناء داعش لدى “قسد” في سورية مرحلة جديدة في كل يوم، ووفقا لآخر الأنباء فانه من بين العشرة آلاف داعشي المعتقلين سيتم اطلاق سراح 4 آلاف منهم دفعة واحدة، والغريب في ذلك أن قيادات داعش الذين كانوا معتقلين في شمال سورية اطلق سراحهم وانهم تحركوا نحو العراق.

وفي هذا الاطار، وفي الوقت الذي تؤكد فيه بعض التسريبات أن السفارة الأميركية خالية من العاملين، وأن الأكراد لا يكسبوا شيئا من ملف توفير الأمن في سنجار، وأن الانتخابات العراقية قريبة؛ فإن بعض المراقبين للشأن العراقي يعتقدون أن اتفاق سنجار وراءه أهداف سياسية وانتخابية، والمثير في كل ذلك أن مدينة سنجار لم تكن يوما من المناطق المختلف عليها بين الكرد والحكومة المركزية في العراق، لتقفز على سلم أولويات الطرفين.

ومما لاشك فيه ان هذه القضايا تقع في الوقت الذي بُذلت قبلها مساع حثيثة رافقتها حرب نفسية ضروس لتشويه صورة المقاومة العراقية على انها هي التي تخل بأمن العراق واستقراره، وأبرز الأحداث التي وقعت في هذا الاطار هو الهجوم الذي شنه مسلحون مجهولون قبل 10 ايام على منزل في منطقة الرضوانية في بغداد، والى جانب ذلك الهجمات التي وقعت ضد المقرات والبعثات الدبلوماسية.

ما يجري حاليا في العراق هو مسعى يرمي الى اثارة قضايا هامشية لتختفي معها القضايا الرئيسية والاساسية وما يطالب به الشعب العراقي، بينما كانت فطنة وذكاء الأركان الثلاث في العراق وهي، الشعب والمرجعية والمقاومة تحبط فيه أحابيل المؤامرات والمتآمرين.

 

Short URL :

http://alasrmag.com/?p=5918

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
العراق مع وجود الحشد الشعبي ومن دون وجوده!
الشيطان يكمن في التفاصيل..السعودية وإيران وحركتت المقاومة..
الدستور وانتصار ارادة العراقيين
المشهد الكردستاني ..فصول الخيبات وخريف الأحلام الضائعة
وثائق ويكلكس وايميلات كلنتون واستمرار التظليل الامريكي ..
ما وراء كذبة إيقاف الكويت أعمال إنشاء ميناء مبارك؟!
الخطاب العربي على مواقع التواصل بشأن اتفاقيات التطبيع سلبي
سيد شهداء المقاومة في مهرجان الأفلام المقاومة الدورة 16
من هو جورج نادر الذي كشف عنه الزبيدي
الغموض يلفّ المشهد الترامبي.. ماذا عن “مفاجأة أكتوتر” المنتظرة؟
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1388.89
الجنيه المصري 76.1
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
حيدر عبد الامير : القسط يستقطع من راتب المستلف مباشرة من قبل الدائره المنتسب لها او من قبل المصرف واذا كان ...
الموضوع :
استلام سلفة الـ«100 راتب» مرهون بموافقة المدراء.. والفائدة ليست تراكمية
نذير الحسن : جزاكم الله عنا بالاحسان احسانا وبالسيئة صفحا وعفوا وغفرانا ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
مازن عبد الغني محمد مهدي : لعنة على البعثيين الصداميين المجرمين الطغاة الظلمه ولعنة الله على صدام وزبانيته وعلى كل من ظلم ال ...
الموضوع :
كيف تجرأ الجوكر والبعث على إنتهاك حرمة أربعين الحسين؟
عمار حسن حميد مجيد : السلام عليكم اني احد خريجي اكاديميه العراق للطران قسم هندسة صيانة طائرات و اعمل في شركة الخطوط ...
الموضوع :
الدفاع: دعوة تطوع على ملاك القوة الجوية لعدد من اختصاصات الكليات الهندسية والعلوم واللغات
ابو عباس الشويلي : صاحب المقال انته تثرد بصف الصحن اي حسنيون اي زياره اي تفسير لما حدث قالو وقلنا هم ...
الموضوع :
لاتعبثوا ..بالحسين!
علاء فالح ديوان عويز : السلام عليكم انا الجريح علاء فالح ديوان مصاب في محافظة الديوانية في نفجار سوق السمك عام2012/7 ولم ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
ابو محمد : وهل تصدق ان ماجرى هو تصحيح للواقع ؟ ماجرى هو خطة دقيقة للتخريب للاسف نفذها الجهلة رغم ...
الموضوع :
بين تَشْرينَيْن..!
Mohammad Kadhim Hassan : That is absolutely right ...
الموضوع :
كيف تحول أبوعمار الى ياسر عرفات ..؟
اقسام شاكر ناصر : م/ تظلم اتوجه بهذا الالتماس اليكم وكلي أمل أن تتكرموا بالنظر إليه بعين الاعتبار ومساعدتي على حل ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
زيد مغير : الذي اعتقل السيد ابو القاسم الخوءي هو المجرم صابر الدوري حيث أخذه من النجف إلى بغداد ودخل ...
الموضوع :
الاعلام البعثي ومحاربة السيد الخوئي
فيسبوك