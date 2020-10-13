التقارير

عن قائد عمره 78 عاما ويتسلق الجبال لوحده..!


 

متابعة ـ قاسم آل ماضي||

 

كتبت مجلة التايمز اللندنية في افتتاحيتها كلمة بعنوان قائد ايران في الثامنة والسبعين من العمر.. ما يلي بعض فقراته:

قائد ايران في الثامنة والسبعين من العمر و يقود البلاد منذ 28 عاما وهي اكثر البلدان امنا و استقرارا في الشرق الأوسط على الرغم مما تعيشه المنطقة من عواصف عاتية.

القائد الايراني ذو 78 عاما يتحدث الى شعبه لمدة ثلاث ساعات دون ان يكرر عبارة و دون ان يتناول قطرة من الماء(يسمون ذلك في علم السياسة الحديث ذو الأوجه الثلاثة) وهذا القائد يخطب لمدة 80 دقيقة باشدسلوب الوجه الثلاثي حيث حطم الرقم القياسي الذي سجله هتلر و تشرشل بالحديث لمدة 9 دقائق.

هذا القائد الذي لم يتلقى الدروس التخصصية في علم الاقتصاد يقدم لبلاده مشروعا من عدة صفحات حول بحوث الاقتصاد الحديث وهو المشروع الذي أشاد به خبراء الاقتصاد الدوليين!!! هذا القائد في الثامنة والسبعين وخلال محاضرة استغرقت ساعة كاملة  يشرح لشعبه مكامن الضعف والقوة بكلمات بسيطة و يشخص الآفات الاجتماعية.

انه يعيش كأي مواطن من ذوي الدخل المحدود ويمنع اولاده من قبول المناصب الادارية.

هذا القائد بتحذيره و تهديده لملك دولة اخرى يثير فيه الخوف والهلع(مجزرة منى بمكة) بحيث تتنفذ كل مطالبه في اليوم التالي!! وقد سجل الرقم القياسي في حضوره بجبهات القتال (سنوات الحرب العراقية ضد ايران).

انه يتحدث حول القضايا الدولية ومستقبل العالم السياسي  بدقة واستشراف منقطع النظير(الاتفاق النووي و حرب اليمن ورئاسة ترامب و..)  هو سياسي بارع حيث يقضي على دسائس و مؤامرات كافة منظمات الجاسوسية في العالم والتي خططت لها خلال سنوات بخطبة واحدة.

اين تجدون قائدا في الثامنة والسبعين يتسلق الجبال لوحده؟!!

 

مجلة التايمز - عدد ديسمبر 2016

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