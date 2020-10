تعثر الدفع الأميركي للاعتراف بالكيان الغاصب، ومأزق الخرطوم

متابعة ـ علي عبد سلمان||

نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الاميركية تقريرا أعده مديرها مكتبها في نيروبي ماكس بيرك ونبا محيي الدين عن تعثر الجهود الأميركية لدفع السودان إلى الاعتراف بالكيان الغاصب، ومأزق الخرطوم.

وفي التقرير الذي حمل العنوان الآتي:

U.S. push for Sudan to recognize Israel falters — and puts Khartoum in a tight spot

في الأسبوع الماضي، أجرى مسؤولون أمريكيون محادثات مع السودان على أمل إضافته إلى قائمة الدول التي قامت بتطبيع العلاقات مع إسرائيل في ما وصفته إدارة ترامب بأنه جزء من عملية السلام في الشرق الأوسط. لكن المفاوضات مع السودان توقفت، الأمر الذي أوقف زخم النجاحات الدبلوماسية للإدارة السابقة قبل الانتخابات.

يعمل السودان منذ أكثر من عام لرفع اسمه من قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب، الأمر الذي منع البلاد من الوصول إلى النظام المصرفي الدولي لما يقرب من ثلاثة عقود. في محادثات الأسبوع الماضي في أبو ظبي، قدم المسؤولون الأميركيون تطبيع العلاقات مع إسرائيل كجزء من طريق جديد للخروج من تلك القائمة.

ووفقًا لمسؤولين سودانيين على اطلاع بالمحادثات، فقد تعثرت جزئيًا لأن المفاوضين السودانيين يخشون من أن الاعتراف السريع بإسرائيل من دون حزمة إغاثة اقتصادية كبيرة بما يكفي لتيسير الصفقة قد يؤدي إلى تحوّل الدعم الشعبي ضد حكومة السودان الانتقالية غير المستقرة وغير المنتخبة، وهي تولت السلطة بعد الإطاحة بالحاكم الاستبدادي القديم عمر حسن البشير العام الماضي.

وقال المسؤولون الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة المفاوضات بحرية: إن الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة التي استضافت المحادثات، وإسرائيل عرضوا أقل من مليار دولار في شكل ائتمان وقود واستثمارات، وليس العملة الصعبة، التي يحتاجها السودان بشدة نظرًا لانهيار عملته، وارتفاع معدل التضخم.

وكان المفاوضون السودانيون يريدون ضعف ذلك على الأقل مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل، ورفضت وزارة الخارجية التعليق على المحادثات. كما رفض مسؤولون إسرائيليون التعليق.

وبسبب تراجع نفوذ السودان في العالم العربي، فإن صفقة التطبيع مع الخرطوم ستكون جائزة صغيرة للولايات المتحدة أو إسرائيل مقارنة بصفقة مع قوة إقليمية مثل السعودية. ومع ذلك، ستكون غنية من الناحية الرمزية؛ فالسودان وإسرائيل طوال عهد البشير كانا عدوين لدودين، وكانت المشاعر المؤيدة للفلسطينيين متجذرة بعمق في المجتمع السوداني.

قام البشير بتمويل ونقل الأسلحة إلى منظمة التحرير الفلسطينية وحماس وآخرين، الأمر الذي أدى بدوره إلى قيام إسرائيل بالضغط على الولايات المتحدة لوضعه على قائمة الدول الراعية للإرهاب. كما عاش أسامة بن لادن الذي قاد القاعدة، وعمل علانية في السودان لسنوات.

بدأت الولايات المتحدة في تخفيف العقوبات في العام 2016 بعد قطع السودان العلاقات الدبلوماسية مع إيران. مع الإطاحة بالبشير، عملت واشنطن والخرطوم على تسريع عملية شطب السودان عن القائمة، إلى جانب تسوية بقيمة 335 مليون دولار يدين بها السودان كتعويضات لضحايا هجمات القاعدة على سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا في العام 1998.

كانت العمليات تتقدم ببطء عندما أدخلت إدارة ترامب تطبيع العلاقات مع إسرائيل كجزء من المعادلة. قال أحد المسؤولين السودانيين، وهو عضو بارز في الحكومة المدنية: "ربط رفع السودان من قائمة الإرهاب بالتطبيع مع إسرائيل هو ابتزاز محض"، "من المحتمل أن تقوض الإدارة الأميركية الحكومة الانتقالية."

في السودان كما في الولايات المتحدة، تعتبر إسرائيل قضية حساسة. عندما زار وزير الخارجية مايك بومبيو السودان في أيلول سبتمبر الماضي رفض رئيس الوزراء عبد الله حمدوك دعوة وزير الخارجية للاعتراف بإسرائيل؛ قائلاً إن حكومته المدنية غير المنتخبة تفتقر إلى التفويض بشأن مثل هذه القضية الحساسة.

قال الزميل البارز في أتلانتيك كاونسل ورئيس الأركان السابق للمبعوث الخاص لوزارة الخارجية إلى السودان كاميرون هدسون: "تغير كل شيء بالنسبة إلى السودان عندما وقعت الإمارات اتفاقها مع إسرائيل". حتى تلك اللحظة، كانت عملية منظمة إلى حد ما لإخراج السودان من قائمة الإرهاب. وكان السودان يعمل باجتهاد على تنفيذ المتطلبات ".

قال هدسون: "تطبيع العلاقات مع إسرائيل خطوة مثيرة للجدل إلى حد كبير لم تتم مناقشتها بشكل كافٍ داخل التيار السياسي السائد في السودان"، "لولا الولايات المتحدة، لما كان هذا موضوع نقاش عام".

تسيطر وزارة الخارجية على مصير السودان. ويتمتع بومبيو بصلاحية شطبه من قائمة الإرهاب، مما قد يؤدي إلى تحرير مليارات الدولارات من التمويل الدولي من دون موافقة الكونجرس. كان المفاوضون السودانيون يأملون في الحصول على أكثر من مجرد إلغاء إدراجهم في صفقة مع إسرائيل، بحجة أن السودان يحتاج إلى ملياري دولار على الأقل إن لم يكن أكثر لتجنب انهيار اقتصادي.

قال مسؤول أمريكي مطلع على المحادثات: " وقع السودانيون في فخ المبالغة في تقدير قيمتها وعدم إدراك أن إخراجهم من القائمة مهم فقط لأنفسهم"، "من المحتمل أن يفوتوا فرصة عقد صفقة ويجدون أنفسهم في مواجهة شروط أقسى."

رهن الاقتصادي وزعيم الحكومة المدنية السودانية التي تتقاسم السلطة مع مجلس عسكري حمدوك مصداقيته بوعوده لشطب السودان من قائمة الإرهاب، ومنع الانهيار الاقتصادي. لكن تطبيع العلاقات مع إسرائيل قد يهدد الخطوات الأخرى التي حققها مثل توقيع اتفاقيات سلام تاريخية مع قادة المتمردين الذين خاضوا صراعات طويلة الأمد مع نظام البشير.

وقال نائب الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان – فرع شمال التي وقعت اتفاق سلام مع الخرطوم في أيلول سبتمبر ياسر عرمان: "لا أعتقد أنه يمكن حل قضية إسرائيل من دون توافق". "وقد يؤدي إلى انقسام بين الحكومة الانتقالية والرأي العام، نحن نبحث عن نقاش مبني على مصالح السودان من دون أي استقطاب أو اتهامات ".

قبل أن تغير الإمارات والبحرين موقفهما مؤخرًا، كان الأردن ومصر فقط في العالم العربي من لهما علاقات مفتوحة مع إسرائيل. وقد فشلت المحاولات في الماضي لدفع دول أخرى إلى القيام بذلك.

كتب بايتون كنوبف من المعهد الأمريكي للسلام وجيفري فيلتمان من معهد بروكينغز: "لا أحد يريد تكرار اتفاقية السلام الإسرائيلية اللبنانية لعام 1983 التي وقعتها حكومة لبنانية من دون شرعية شعبية ، وانهارت في أقل من عام".

حتى إذا تم التوصل إلى اتفاق تطبيع، فلا يزال هناك عقبة إضافية أمام عودة علاقات السودان الدولية إلى طبيعتها: فالزعماء الديمقراطيون في الكونجرس الأميركي يوقفون التشريع الذي من شأنه أن يعيد الحصانة السيادية للسودان، وهو المبدأ القانوني الذي يجعل الحكومات محصنة ضد الدعاوى المدنية مثل ضحايا الحادي عشر من أيلولسبتمبر، أو المحاكمة الجنائية. لقد فقد السودان تلك الحصانة عندما أُدرج على قائمة الولايات المتحدة الراعية للإرهاب.

في الوقت الحالي، يشكك المسؤولون في الخرطوم وواشنطن في إمكانية التوصل إلى أي اتفاق قبل الانتخابات الأميركية، ما يعني أن السودان قد يظل على القائمة لأشهر عديدة. بالنسبة إلى أولئك الذين عملوا على تخليص السودان من هذا التصنيف، فإن المحادثات المتوقفة تشكل نكسة كبيرة.

قال رئيس مجلس الأعمال الأميركي السوداني إيهاب عثمان: " عملت الحكومة السودانية الجديدة بجد لتلبية متطلبات الرفع من القائمة"، "ليس هناك شك اليوم في أن الحكومة السودانية قد تغيرت بشكل جذري وتتطلع إلى أن تكون شريكًا إقليميًا مسؤولاً وموثوقًا به في المجتمع الدولي".