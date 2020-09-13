لماذا تم اختيار الإمارات كأول محطة تطبيع في الألفية الجديدة؟!

د.مسعود ناجي إدريس||

على مر السنين ، وضعت الأنظمة العربية في المنطقة منافسة شديدة على أجندتها لتحسين العلاقات الدبلوماسية مع النظام الصهيوني. وتشمل هذه الأنظمة الإمارات العربية المتحدة والبحرين وعمان وقطر وحتى المملكة العربية السعودية.

على الرغم من أن بعض الإشارات الغربية تشير إلى أن البحرين وحتى المملكة العربية السعودية على استعداد لتطبيع العلاقات علنًا ورسميًا مع إسرائيل ، في هذه الأثناء ، يبدو أن الإمارات العربية المتحدة أكثر استعدادًا لتوقيع اتفاق تسوية مع النظام الصهيوني. يمكن سرد مجموعة عوامل هذا الحدث على النحو التالي:

* معنويات طموحة للمسؤولين الإماراتيين: على الرغم من أن الإمارات العربية المتحدة تعاني من عدم وجود عمق استراتيجي ونقص في البنية التحتية الأساسية لتصبح لاعبًا إِقْلِيمِيًّا رَئِيسِيًّا ، بما في ذلك منطقتها الجغرافية صغيرة جِدًّا ، فقد كافحت على مدار العقدين الماضيين لتصبح قوة إقليمية وتظهر نفسها.

تتنافس الإمارات العربية المتحدة مع المملكة العربية السعودية ومصر وتركيا خلال السنوات القليلة الماضية ، في محاولة لترسيخ مكانتها كحليف رئيسي للولايات المتحدة في المنطقة. ترى أبو ظبي إمكاناتها المالية في الأسواق العالمية بخلاف اقتصاد المملكة العربية السعودية المرتكز على النفط ، وتعتقد أنه من خلال تقليل احتياطيات النفط العالمية ، يمكنها تجاوز المملكة العربية السعودية في الأسواق العالمية. بالإضافة إلى ذلك ، هناك اختلافات كثيرة بين البلدان والرياض فيما يتعلق بأهداف الحرب في اليمن.

صورت الإمارات سياستها الخارجية بشكل مختلف عن الرياض ، وتعتقد أنه على الرغم من اتباع المملكة العربية السعودية نهجًا قاسيًا تجاه القوى الإقليمية مثل إيران وتركيا وقطر ؛ لكن أبو ظبي مستعدة للتعاون مع هذه الدول.

يعتبر الشعب الإماراتي موقعه الاستراتيجي في المنطقة أكثر أهمية من المملكة العربية السعودية ويعتقد أن لديه إمكانات أعلى لتنفيذ البرامج الأمريكية في المنطقة. وزاد هذا من استعداد المسؤولين في أبو ظبي لقبول الخطط المحفوفة بالمخاطر لتطبيع العلاقات مع إسرائيل. إن تدخل الإمارات في الشؤون الدولية ، بما في ذلك الأزمات في سوريا وليبيا وقطر ، ينطلق من هذا النهج الطموح.

* الحاجة المتزايدة للجانب الأمريكي: كما ذكرنا ، فإن الافتقار إلى الحكمة الاستراتيجية في الحكومة الإماراتية بسبب طموحات مسؤولي النظام ، وخاصة ولي العهد محمد بن زايد ، جعل الجانب الإماراتي يشعر بالحاجة إلى المزيد من الدعم الأمريكي.

يتعامل مسؤولو أبو ظبي حَالِيًّا مع قضايا إقليمية مهمة ، بما في ذلك الحرب في اليمن ووجود القوات الأمريكية في البلاد ، بينما على عكس المملكة العربية السعودية ، ليس لديهم القدرة الداخلية للخروج من هذه الأزمات المتآكلة. يعتقد مسؤولو البيت الأبيض أن المملكة العربية السعودية تدفع أموالاً كافية لدعم الولايات المتحدة ، بالإضافة إلى تنفيذ بعض المشاريع الأمريكية في المنطقة التي لا تملك الدول الأخرى القوة للقيام بها ، لكن الإمارات ستدفع المزيد لدعم نفسها.

* اختلافات معرفة الناس بين الإمارات والدول العربية الأخرى: يعتقد صناع السياسة الدوليون والاستراتيجيون الأمريكيون أن تباين معرفة الناس في الإمارات والوجه الاقتصادي لهذه الدولة قد خلق مناخًا جيدًا لتأثير الدومينو للتطبيع الرسمي للعلاقات العربية مع الكيان الصهيوني في هذه الدولة. لقد أوضحوا لمسؤولي أبو ظبي أن الرأي العام في الإمارات ، ونسبة كبيرة منهم من رعايا دول أخرى ، قد غابت عنهم القضية الفلسطينية وأصبحوا منشغلين بشكل متزايد في قضايا الاقتصاد الدولي وتطوير العلاقات الحرة.

بالطبع ، يبدو أن هذا التصور للنهج الأيديولوجي للشعب الإماراتي خاطئ ، لكن المهم في الوضع الحالي هو أن المسؤولين الأمريكيين وصلوا إلى هذا التصور أو على الأقل تعمدوا نشره بين المسؤولين الإماراتيين لتقليل التكاليف الأمنية لتطبيع العلاقات مع النظام الصهيوني.

تعتقد الإمارات أن توقيع اتفاقية حل وسط مع النظام الصهيوني يمكن أن يقلل من مخاطر مغادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البيت الأبيض في فترة الانتخابات المقبلة. من ناحية أخرى ، يعتقد دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، اللذان يمران بأوضاع مضطربة على الساحة الداخلية ، أن توقيع هذه الاتفاقية يمكن أن يلعب دورًا مهمًا في تحسين وزن هذه الأطراف في الحملة الانتخابية.

أجبرت الولايات المتحدة والنظام الصهيوني ، من خلال إثارة عداوة زائفة بين الإمارات ومحور المقاومة وإيران ، مسؤولي أبو ظبي على إنفاق مليارات الدولارات على شراء الأسلحة والتواصل مع الولايات المتحدة وإسرائيل بحجة حماية أنفسهم في المنطقة.

هذا على الرغم من أن محور المقاومة قبل توقيع اتفاقية التسوية الإماراتية مع الكيان الصهيوني لم يكن يعتبر تهديدًا للبلاد ، لكن الكشف عن علاقات إسرائيل بالعدو الأول سيزيد من حساسية مجموعات المقاومة في المنطقة. تعتزم أبو ظبي تكثيف الأنشطة الأمنية ضد اليمن خلال حرب في هذه الدولة.

ضرورة يقظة حكومات ودول المنطقة

من ناحية أخرى ، كما ذكرنا ، تشير التقديرات إلى أن توقيع اتفاقية حل وسط مع الإمارات العربية المتحدة هو مجرد واحدة من الاستراتيجيات الجديدة للنظام الصهيوني من أجل تطبيع العلاقات علنًا مع الدول العربية

وفي هذا الصدد ، فإن وسائل الإعلام التابعة للغرب ، وكذلك بعض الشخصيات والمنظرين الأمريكيين ، تسمي أسماء أخرى مثل البحرين والسعودية باعتبارها المحطات التالية في تطبيع العلاقات. وغني عن البيان أن النهوض بهذه الاستراتيجية سيعتمد على الظروف بعد توقيع اتفاق أبو ظبي - تل أبيب.

يمكن للعالم الإسلامي والرأي العام للمسلمين والطالبين بالحرية في العالم ، وخاصة الدول الإسلامية ، إذا أظهروا رد فعل كبير على العمل المهين لدولة الإمارات العربية المتحدة ، أن يكون رادعًا لاستمرار الاستراتيجية الصهيونية ، وإلا فإن الأنظمة الاستبدادية في المنطقة ، التي لا تتمتع بالديمقراطية والدعم الشعبي في بلدانها ، وقد بنت عرشها على الدعم الأجنبي ، ستوقع اتفاقية سياسية واحدة تلو الأخرى مع النظام الصهيوني...