الحرب الناعمة الأمريكية على العراق ⭕(منظمة هيفوس Hivos إنموذجاً)

متابعةـ علي عبد سلمان||

◾ مراقب 16/6/2020

تعريف المنظمة حسب الموقع الرسمي: https://hivos.org/

هيفوز: منظمة دولية تسعى إلى وضع حلول جديدة للقضايا العالمية المستدامة والمشاريع الذكية، ونحن نعارض التمييز، وعدم المساواة، وإساءة استخدام السلطة والاستفادة الغير مستدامة لموارد كوكبنا، غير أن التوازن وحده لا يكفي .. تركيزنا الأساسي هو تحقيق التغيير الهيكلي من خلال الاستعانة بالشركات والمنظمات والمواطنين ونحن نتشاطر معهم احلامهم من الاقتصادات المستدامة والمجتمعات الشاملة للجميع.

⭕ (الناس بلا حدود) وهذا هو شعار المنظمة التي ترعى الشواذ الجنسيين (المثليين) وهي تصنف نفسها على أنها لها تأريخ طويل في مجال الجنس والحقوق الجنسية. وتقول المنظمة أنها كانت من أوائل المنظمات التي قامت بحملات من أجل الحقوق الجنسية ( يعني الدفاع عن أصحاب اللواط والسحاقيات والعياذ بالله) بما في ذلك المثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية والمتحولون جنسياً.

تقول المنظمة أنها تبحث عن طرق جديدة لإحداث تغيير في عقليات الناس واستراتيجيتها وتوليد القناعات لدى الشعوب للتحرر.

⭕ عمل هذه المنظمة في العراق ‼️

استعانت وزارة الخارجية الامريكية بمنظمة هيفوس كشريك لتحقيق أهدافها في تحويل المجتمع العراقي وخصوصاً الشباب الى مجتمع يسوده التحرر والميوعة والانحلال والفساد بمختلف أنواعه، وقد رصدت لعمل المنظمة في العراق مبلغ ٨٠،٠٠٠،٠٠٠ يورو لإدارة نشاطاتها في العراق.

⭕ رسالة المنظمة: العالم الحر والمستدام

◾ تاريخ التأسيس: 1968 م

◾ الدولة الراعية للمنظمة: هولندا و الولايات المتحدة الامريكية

◾ الجهة الحكومية الراعية للمنظمة: وزارة الخارجية الهولندية، وزارة الخارجية الامريكية

◾ المقر الرئيسي للمنظمة وفروعه في العالم: المقر الرئيسي: في هولندا (لاهاي) و12 مقراً اقليمياً ومحلياً المقرات الاقليمية: شرق افريقيا، جنوب افريقيا، امريكا اللاتينية، جنوب شرق اسيا، شرق الاوسط وشمال افريقيا

◾مدير المنظمة: إدوين هيزينغ

◾ ميزانية المنظمة: من 80 الى 120 مليون يورو سنوياً (حسب الموقع الرسمي للمنظمة).

⭕ معلومات تُنشَر لأوّل مرة

أنشطة المنظمات المدعومة من قبل (هيفوس):

هناك 8 منظمات مجمتع مدني في العراق تحظى بدعم مالي من (منظمة هيفوس) بمعدل 4 مليون يورو سنوياً. الأنشطة والمشاريع التي تقوم بها هذه المنظمات بالعراق هي تحت إطار حقوق وحرية المرأة.

١- جمعية الأمل العراقية/ نعمان حميد حساني /بغداد/ حي الوحدة - م/ 904 - ز/60 - د/13

📌المبالغ المستَلَمة ( 2065621) دولار

٢- منظمة حرية المرأة في العراق/ ينار حسن محمد حسن جدو/بغداد/ السعدون - م/ 101 - ز/ 87 - د/20

📌المبالغ المستلمة( 240،000) دولار

٣- منظمة النساء من اجل السلام/ شذى ناجي حسين دخيل المعادنة/ بغداد/ كرادة داخل - ساحة كهرمانة / عمارة البكري/ ط2

📌المبالغ المستلمة (31،210) دولار

📌 ٤- مؤسسة مسارات للتنمية الثقافية والإعلامية / سعد سلوم عباس جاسم الركابي /بغداد/ السعدون - حي السعدون - م/ 101- ز/ 43 - بناية الطحان ط3

📌المبالغ المستلمة (16000) دولار

٥- منظمة أوان للتوعية وتنمية القدرات/فريال عبد السادة /القادسية/ ديوانية / شارع السراي/ مجاور حسينية ام البنين

📌المبالغ المستلمة (75440) دولار

٦- المركز الإعلامي المستقل في كردستان

مصطفى العاني / سليمانية

📌المبالغ المستلمة (137211) دولار

٧- منظمة تمكين المرأة/سوزان عارف

اربيل/ عين كاوة

📌المبالغ المستلمة (54500) دولار

٨- منظمةَ إمّا /بهار علي / أربيل/ زين سيتي

📌المبالغ المستلمة (21400) دولار

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