متابعة ـ قاسم آل ماضي||

على الرغم من الصفقة الإماراتية الإسرائيلية فإن ترامب سيترك الشرق الأوسط في فوضى أكبر مما وجده

الشرق الأوسط مثل الغوغاء: فقط عندما يعتقد الرؤساء أنهم في الخارج ، يتم سحبهم مرة أخرى. أراد جورج دبليو بوش تكريس رئاسته لـ "المحافظة المتعاطفة" ، لكن تم تعريفها بالحروب في العراق وأفغانستان. أراد باراك أوباما "التمحور" في آسيا وحتى سحب القوات الأمريكية من العراق قبل إعادتها لمحاربة الدولة الإسلامية. وأعلن الرئيس ترامب بصوت عالٍ أن "الدخول إلى الشرق الأوسط هو أسوأ قرار تم اتخاذه على الإطلاق .... في تاريخ بلدنا!"

ومع ذلك ، فإن هذه المنطقة هي التي زودت ترامب بإنجازاته القليلة في السياسة الخارجية. لقد أشرف على مقتل اثنين من الأعداء الرئيسيين للولايات المتحدة - أبو بكر البغدادي ، زعيم تنظيم الدولة الإسلامية ، واللواء قاسم سليماني ، قائد فيلق القدس الإيراني. يمكنه أيضًا أن ينسب الفضل إلى التدمير النهائي لخلافة الدولة الإسلامية - إلى حد كبير باتباع مخطط أوباما. الآن قدمت المنطقة الإنجاز الدبلوماسي الأبرز - والوحيد تقريبًا -: قرار الإمارات العربية المتحدة بأن تصبح الدولة العربية الثالثة التي تعترف بإسرائيل ، وقرار إسرائيل بتأجيل ضم مستوطناتها في الضفة الغربية.

في الحقيقة ، كانت إسرائيل والإمارات تقتربان منذ سنوات بسبب خوفهما المشترك من إيران. كانت مساهمة ترامب في الغالب غير مقصودة. كانت خطة السلام في الشرق الأوسط التي أصدرها ولي العهد الأمريكي ، جاريد كوشنر ، في يناير ، دعوة افتراضية لإسرائيل لضم مستوطنات الضفة الغربية. لو حدث ذلك ، لكان قد ألحق ضررا دائما بآفاق حل الدولتين. ومع ذلك ، وبدعم من ترامب ، ناشد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ناخبي اليمين من خلال وعده بجعل الضم حقيقة واقعة في يوليو. عرضت الإمارات العربية المتحدة على نتنياهو طريقة مرحب بها للتراجع عن تعهده المتهور للحملة من خلال تقديم اعتراف دبلوماسي مقابل تأجيل الضم.

كما يحدث في كثير من الأحيان مع ترامب ، فهو أكثر مهارة في حل المشكلات التي خلقها بنفسه - انظر ، على سبيل المثال ، الطريقة التي فجر بها اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية ، فقط لإعادة تسميتها باسم اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. لكن سيكون من الفظيع حرمان ترامب من جولة انتصاره لتحقيق إنجاز حقيقي ومرحب به. ومع ذلك ، لا ينبغي أن يؤدي اعتراف الإمارات بإسرائيل إلى صرف انتباهنا عن حقيقة أن سجل ترامب في الشرق الأوسط سجل سلبي إلى حد كبير.

كما أشار زميلي جيسون رضائيان ، فإن مغادرة منسق السياسة الإيرانية برايان هوك من وزارة الخارجية بمثابة تقدير مناسب لسياسة ترامب الفاشلة تجاه إيران. أدى قرار ترامب الكارثي بالانسحاب من الاتفاق النووي في عام 2018 إلى قيام تلك الدولة بتكثيف برنامجها النووي ؛ إنها الآن أقرب إلى امتلاك قنبلة نووية مما كانت عليه عندما تولى ترامب منصبه. وعلى الرغم من مقتل سليماني ، لم تخفف إيران من دعمها للوكلاء القتلة في لبنان وسوريا والعراق واليمن. الآن ، من المقرر أن ينتهي الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على بيع الأسلحة لإيران بعد أن فشل وزير الخارجية مايك بومبيو يوم الجمعة في إقناع مجلس الأمن بتمديده. لقد أضرت عقوبات ترامب أحادية الجانب بشكل كبير بالاقتصاد الإيراني ، لكن الجمهورية الإسلامية وجدت صديقًا لها في الصين ، ولا يزال الأمر أكثر خطورة من أي وقت مضى.

لا تبدو الأمور أفضل في سوريا ، حيث أدت الحرب الأهلية التي بدأت في عام 2011 إلى مقتل ما لا يقل عن 400 ألف شخص. تتواصل الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان - التي يرتكبها نظام الأسد بشكل أساسي بمساعدة حلفائه الروس والإيرانيين - على الرغم من وقف إطلاق النار المؤقت في إدلب. خرب ترامب أحد الإنجازات الأمريكية القليلة في سوريا من خلال سحب معظم القوات الأمريكية العاملة مع الأكراد والسماح للقوات التركية والسورية والروسية بالدخول.

وبالمثل ، فإن الحرب الأهلية في اليمن ، التي أودت بالفعل بحياة ما لا يقل عن 100،000 شخص منذ عام 2015 ، لا تزال في مسارها القاسي ، مما يضع الحوثيين المدعومين من إيران في مواجهة تحالف تقوده السعودية. المعاناة التي لا داعي لها في اليمن هي إحدى عواقب الشيك على بياض الذي قدمه ترامب لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وتشمل العواقب الأخرى مقتل كاتب عمود في صحيفة Post ، ومحاولة قتل ضابط مخابرات سعودي سابق في كندا ، والجهود المحتملة من قبل السعوديين لبناء أسلحتهم النووية.

يحاول رئيس وزراء جديد موالي للغرب في العراق كبح جماح الميليشيات المدعومة من إيران ، لكنهم يردون ، تاركين أمن العراق هشًا كما كان دائمًا. لبنان في وضع أسوأ من أي وقت مضى بعد الانفجار الكارثي في بيروت والانهيار الاقتصادي وانتشار فيروس كورونا الجديد. صفقة ترامب مع طالبان لم تسفر عن سلام في أفغانستان. لقد تصاعدت أعمال العنف بالفعل ، ويعتقد العديد من الأفغان أن سيطرة طالبان أمر لا مفر منه بمجرد مغادرة آخر القوات الأمريكية العام المقبل. وبالطبع ، لم تقترب إسرائيل والفلسطينيون من السلام منذ إطلاق خطة كوشنر.

باختصار ، على الرغم من الأخبار المرحب بها حول الإمارات وإسرائيل ، فإن ترامب سيترك الشرق الأوسط في فوضى أكبر مما وجده. هذا ليس شيئاً للتفاخر به

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واشنطن بوست الامريكية

ماكس بوت

15-8-2020