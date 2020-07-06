التقارير

هل شاركت السعودية بهجوم سيبراني على إيران؟!  


متابعة ـ قاسم آل ماضي ||

 

⚠️صحيفة اسرائيلية ترجح مشاركة السعودية في هجوم إلكتروني على إيران

زعم موقع "ديبكا" العسكري الإسرائيلي الأحد، أن المملكة العربية السعودية قد تكون شاركت في عملية عسكرية إلكترونية تستهدف المواقع الحساسة في إيران، مشيرا إلى سلسلة الانفجارات التي وقعت في بعض تلك المواقع في الأسبوعين الماضيين.

ونقل الموقع عن مصادر استخباراتية قولها: إن الانفجارات -خاصة في مفاعل نطنز النووي في محافظة أصفهان- أدت إلى تأخير البرنامج النووي العسكري لإيران لمدة شهرين.

وزعمت المصادر، أن العملية مشتركة بين السعودية والولايات المتحدة و(إسرائيل)، وتأتي ردا على ما وصفته بهجمات عسكرية وإلكترونية إيرانية ضد السعودية و(إسرائيل)، وعلى استمرار طهران في خططها لتطوير أسلحة نووية رغم معاناتها الشديدة جراء العقوبات الأمريكية وتفشي وباء كورونا.

وجاء في التقرير "تعتقد المصادر أنه من طبيعة المواقع المستهدفة في إيران فإن هناك عملية مشتركة سعودية-أمريكية-إسرائيلية تجري حاليا ضد إيران بعد فشل العقوبات الأمريكية وتفشي وباء كورونا في إرغام طهران على وقف حملتها المحمومة لإنتاج سلاح نووي".

وأضاف "تعتقد المصادر -أيضا- أن الانفجارات الأخيرة في بعض المواقع الإيرانية أدت إلى تأخير البرنامج النووي العسكري لنحو شهرين .. لذلك، فإن هناك توقعات بأن ترد إيران على تلك العمليات".

واندلع حريق الخميس في منشأة نطنز النووية لكن المسؤولين قالوا إن العمليات لم تتأثر.

وأشار مسؤول سابق إلى أن حادث نطنز قد يكون محاولة لتخريب العمل في المحطة التي تشارك في أنشطة تنتهك الاتفاق النووي مع القوى الكبرى.

ووجهت المملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي رسالة لمجلس الأمن الدولي بشأن جلسته الخاصة بإيران، الثلاثاء، جددت فيها تحذيرها من تجاهل خطر تمدد طهران في المنطقة ودعمها لحركلت المقاومة التي وصفتها بالإرهابية.

وأكدت المملكة، في رسالتها، أن هدف طهران زعزعة الاستقرار ليس في المنطقة فحسب، بل بالعالم أجمع، مستشهدة بأن النظام الإيراني أرسل أسلحة "للميليشيات" في سوريا، والعراق، ولبنان.

المصدر: ديبكا

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
هل شاركت السعودية بهجوم سيبراني على إيران؟!  
هل أستولت الإمارات على جزيرة سقطرى اليمنية..وكيف؟!  
الغارديان: ضم إسرائيل مناطق في الضفة الغربية غير قانوني وغير حكيم وغير أخلاقي  
من هم أهل "عراقو"؟!  
بلفور تآمر على اليهود..!  
ماذا عن تأخر إطلاق الرواتب؟!  
كيف ستؤثر الانتخابات الأمريكية القادمة على العالم والمنطقة ؟!  
الإساءة للسيد السيستاني.. إنه غدر في الوهابية قديم
'هجوم عراقي كاسح على السعودية' والإمارات تدخل على الخط !
بناء السدود في ايران والحاجة إلى مثلها في العراق
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 74.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
مهيمن سامي العيبي : السلام عليكم كنت سابقن في لواء علي اكبر تحت قيادة لواء عبد الكريم الحسناوي في بيجي معارك ...
الموضوع :
تشكيل لواء علي الأكبر والبطولات التي سطرها ضد كيان “داعش” التكفيري
جاسب علي : وهناك سفارات تحوي على عدد من ازلام السابقين واتباع صدام كانوا يخدمون في المخابرات مثل المخضرم علي ...
الموضوع :
طلب برلماني بغلق السفارات والبعثات للدول التي ليس لديها تمثيل دبلوماسي في العراق
قاسم محمد : المحافظات المسموح بها التظاهر والتخريب هي محافظات الوسط والجنوب اما غيرذلك فغير مسموح به ذلك قرار السفارة ...
الموضوع :
كيف أتفق متظاهرون على إقالة 9 محافظين من بغداد الى البصرة؟!  
قاسم محمد : الى السيد الكاتب المحترم مصطفى الكاظمي ليس من اهالي الكاظمية هو بالاصل من الناصرية مع احترامنا لكل ...
الموضوع :
إصبع على الجرح ـ ماذا يحصل ايها الكاظمي ..  
زيد مغير : استاذي الكريم مع اجمل تحياتي اليك وانا اقرأ مقالك الرائع مررت بالقائمة العراقية واتذكر موقف اياد علاوي ...
الموضوع :
عبيد صدام حقراء وأراذل القسمين الاول والثاني  
ضياء عبد الرضا طاهر : هذه المفاوضات هي لتثبيت العدوا الامريكي وحلفائه وهي نوع من انواع الخداع الذي يمارسه هذا العدوا المجرم ...
الموضوع :
المفاوضات الامريكية العراقية ملاحظات وحقائق  
عبدالله : خوش مقال👏 ...
الموضوع :
إغتيال الذاكرة الشيعية ..في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,,بارك الله فيك سيدنا المحترم ,,عن رسول الله صلوات الله عليه واله ...
الموضوع :
الشاهد الشهيد
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم نسألك ونتوسل اليك بحق الرسول ابو القاسم محمد والله الاطهار المطهرين ان تصلي على محمد وال ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني يوجه رسالة الى العراقيين بعد تزايد اعداد المصابين بكورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,اللهم صل وسلم على الرسول الاعظم ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
فتح جديد لايران!!  هسه ينجلط المضغوطين  
فيسبوك