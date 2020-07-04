التقارير

بناء السدود في ايران والحاجة إلى مثلها في العراق


  ✍ د.محمد العبادي ||

 

ان الله تعالى قد انزل من السماء ماء بما يكفي لسد حاجة الانسان ( انزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها) فالماء ينزل من السماء وفيه ما يلبي حاجة الإنسان،  لكن بتفريط الانسان يذهب الماء هدرا في فيافي الأرض وفجاجها .  ان بناء السدود واختيار اماكنها لم يأت اعتباطا ، بل يأتي بناء على دراسات هندسية حيث يلاحظون الموقع الجغرافي  ويدرسون نوع التربة والهواء ، وبعد ذلك يقومون بعملية مسح أولي وقياس الأبعاد والمسافات المضروبة أو المقررة للسد ، وبعدها تأتي عمليات الحفر حتى الوصول إلى النهر أو المكان الذي ينحدر اليه ماء المطر أو السيول ، وهكذا إلى باقي المراحل الأخرى.   السدود المائية لها فوائد كثيرة  كالاستفادة منها في توليد الطاقة وفي مياه الشرب ، وفي احياء القطاع الزراعي ، وحتى توليد الثروة السمكية ، وقد شاهدت بعض الأماكن في ايران والتي تم بناء السدود فيها قد تحولت إلى مناطق سياحية وترفيهية يرتادها السياح وتنبت على أطرافها وحولها الاشجار وينحدر إليها الطير و...  قبل الثورة كان عدد السدود في ايران (١٩ ) سدا ، وبعد قيام الثورة سنة ١٩٧٩م ، وفي زمن بني صدر لم يتم بناء سد في ايران ، وفي حكومة الشهيدين رجائي وباهنر تم بناء سد واحد فقط ، وفي زمن رئاسة السيد الخامنئي ورئيس وزرائه مير حسين موسوي تم بناء حوالي (٦ ) سدود .  وفي حكومة الشيخ رفسنجاني تم بناء (٢٢ ) سدا ، ثم في زمن السيد محمد خاتمي تم بناء ( ٣٥ ) سدا ، وفي زمن حكومة أحمدي نژاد حصلت طفرة في بناء السدود ففي دورته الرئاسية الأولى تم (٣٤ ) سدا وفي دورته الثانية وبداية دورة الرئيس روحاني تم اكمال بناء ( ٤٨ ) سد أخرى، وفي دورة الرئيس روحاني الثانية الحالية تم بناء (٩ ) سدود فقط ، وبهذا يبلغ مجموع السدود في ايران (١٧٢ ) سدا ، وبسعة ( ٥١٧٦٥ ) مليون متر مكعب . ان ايران لديها خطط مستقبلية لبناء (٦٧٢) سدا ، ولديها حاليا (١٢٠ ) سدا في طور إكمال المراحل النهائية ، وهناك مشاريع لبناء (١٧٦ ) سدا بعضها تم الشروع في بنائها فيما بعضها الآخر في طور الدراسة والإعداد .  لقد كانت ايران قبل انتصار الثورة فيها تتعاقد مع الشركات الأمريكية والفرنسية والايطالية ، اما اليوم فلديها أكثر من (٢٠٠ ) شركة متخصصة في بناء السدود  ، وايضا لديها الان (٧٠ ) شركة استشارية تقدم خدماتها بهذا الخصوص . اعتقد ان العراق غني بطاقاته البشرية وثرواته المائية وعليه أن يرفع سقف طموحه وتطلعاته في عملية البناء ويمكن له ان يستفيد من تجربة ايران أو تركيا أو الصين لان هذه الدول تحتل مراتب متقدمة بهذا المجال و ( اذا شئنا استطعنا ) .
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بناء السدود في ايران والحاجة إلى مثلها في العراق
ما وراء الكاريكاتور السعودي المسيء للمرجعية في العراق؟
للسعودية.. كفي لسانك عن السيد السيستاني
امريكا تحاصر لبنان والعراق يبادر الى مساعدته: هل بتنسيق بين الظالم والمُعين؟  
من أين أتي الدواعش الى  العراق وسوريا وما هي أعدادهم ؟!  
مع الاسف الأمور ذاهبة إلى مجهول  
"الغارديان": فظائع في سجون المليشيات اليمنية المدعومة من الإمارات  
في الذكرى (16) لاغتيال السيد محمد باقر الحكيم: محاولة لتغييب مشروع الممانعة في العراق                        
العالم يتغيّر، الولايات المتحدة تلملم خيباتها، والصين تملأ الفراغ  
"فايننشال تايمز": الركائز الأربع لأمريكا في الشرق الأوسط "تنهار"..  
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 73.8
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.78
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
مهيمن سامي العيبي : السلام عليكم كنت سابقن في لواء علي اكبر تحت قيادة لواء عبد الكريم الحسناوي في بيجي معارك ...
الموضوع :
تشكيل لواء علي الأكبر والبطولات التي سطرها ضد كيان “داعش” التكفيري
جاسب علي : وهناك سفارات تحوي على عدد من ازلام السابقين واتباع صدام كانوا يخدمون في المخابرات مثل المخضرم علي ...
الموضوع :
طلب برلماني بغلق السفارات والبعثات للدول التي ليس لديها تمثيل دبلوماسي في العراق
قاسم محمد : المحافظات المسموح بها التظاهر والتخريب هي محافظات الوسط والجنوب اما غيرذلك فغير مسموح به ذلك قرار السفارة ...
الموضوع :
كيف أتفق متظاهرون على إقالة 9 محافظين من بغداد الى البصرة؟!  
قاسم محمد : الى السيد الكاتب المحترم مصطفى الكاظمي ليس من اهالي الكاظمية هو بالاصل من الناصرية مع احترامنا لكل ...
الموضوع :
إصبع على الجرح ـ ماذا يحصل ايها الكاظمي ..  
زيد مغير : استاذي الكريم مع اجمل تحياتي اليك وانا اقرأ مقالك الرائع مررت بالقائمة العراقية واتذكر موقف اياد علاوي ...
الموضوع :
عبيد صدام حقراء وأراذل القسمين الاول والثاني  
ضياء عبد الرضا طاهر : هذه المفاوضات هي لتثبيت العدوا الامريكي وحلفائه وهي نوع من انواع الخداع الذي يمارسه هذا العدوا المجرم ...
الموضوع :
المفاوضات الامريكية العراقية ملاحظات وحقائق  
عبدالله : خوش مقال👏 ...
الموضوع :
إغتيال الذاكرة الشيعية ..في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,,بارك الله فيك سيدنا المحترم ,,عن رسول الله صلوات الله عليه واله ...
الموضوع :
الشاهد الشهيد
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم نسألك ونتوسل اليك بحق الرسول ابو القاسم محمد والله الاطهار المطهرين ان تصلي على محمد وال ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني يوجه رسالة الى العراقيين بعد تزايد اعداد المصابين بكورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,اللهم صل وسلم على الرسول الاعظم ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
فتح جديد لايران!!  هسه ينجلط المضغوطين  
فيسبوك