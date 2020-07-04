بناء السدود في ايران والحاجة إلى مثلها في العراق

✍ د.محمد العبادي ||



https://telegram.me/buratha اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام

ان الله تعالى قد انزل من السماء ماء بما يكفي لسد حاجة الانسان ( انزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها) فالماء ينزل من السماء وفيه ما يلبي حاجة الإنسان، لكن بتفريط الانسان يذهب الماء هدرا في فيافي الأرض وفجاجها . ان بناء السدود واختيار اماكنها لم يأت اعتباطا ، بل يأتي بناء على دراسات هندسية حيث يلاحظون الموقع الجغرافي ويدرسون نوع التربة والهواء ، وبعد ذلك يقومون بعملية مسح أولي وقياس الأبعاد والمسافات المضروبة أو المقررة للسد ، وبعدها تأتي عمليات الحفر حتى الوصول إلى النهر أو المكان الذي ينحدر اليه ماء المطر أو السيول ، وهكذا إلى باقي المراحل الأخرى. السدود المائية لها فوائد كثيرة كالاستفادة منها في توليد الطاقة وفي مياه الشرب ، وفي احياء القطاع الزراعي ، وحتى توليد الثروة السمكية ، وقد شاهدت بعض الأماكن في ايران والتي تم بناء السدود فيها قد تحولت إلى مناطق سياحية وترفيهية يرتادها السياح وتنبت على أطرافها وحولها الاشجار وينحدر إليها الطير و... قبل الثورة كان عدد السدود في ايران (١٩ ) سدا ، وبعد قيام الثورة سنة ١٩٧٩م ، وفي زمن بني صدر لم يتم بناء سد في ايران ، وفي حكومة الشهيدين رجائي وباهنر تم بناء سد واحد فقط ، وفي زمن رئاسة السيد الخامنئي ورئيس وزرائه مير حسين موسوي تم بناء حوالي (٦ ) سدود . وفي حكومة الشيخ رفسنجاني تم بناء (٢٢ ) سدا ، ثم في زمن السيد محمد خاتمي تم بناء ( ٣٥ ) سدا ، وفي زمن حكومة أحمدي نژاد حصلت طفرة في بناء السدود ففي دورته الرئاسية الأولى تم (٣٤ ) سدا وفي دورته الثانية وبداية دورة الرئيس روحاني تم اكمال بناء ( ٤٨ ) سد أخرى، وفي دورة الرئيس روحاني الثانية الحالية تم بناء (٩ ) سدود فقط ، وبهذا يبلغ مجموع السدود في ايران (١٧٢ ) سدا ، وبسعة ( ٥١٧٦٥ ) مليون متر مكعب . ان ايران لديها خطط مستقبلية لبناء (٦٧٢) سدا ، ولديها حاليا (١٢٠ ) سدا في طور إكمال المراحل النهائية ، وهناك مشاريع لبناء (١٧٦ ) سدا بعضها تم الشروع في بنائها فيما بعضها الآخر في طور الدراسة والإعداد . لقد كانت ايران قبل انتصار الثورة فيها تتعاقد مع الشركات الأمريكية والفرنسية والايطالية ، اما اليوم فلديها أكثر من (٢٠٠ ) شركة متخصصة في بناء السدود ، وايضا لديها الان (٧٠ ) شركة استشارية تقدم خدماتها بهذا الخصوص . اعتقد ان العراق غني بطاقاته البشرية وثرواته المائية وعليه أن يرفع سقف طموحه وتطلعاته في عملية البناء ويمكن له ان يستفيد من تجربة ايران أو تركيا أو الصين لان هذه الدول تحتل مراتب متقدمة بهذا المجال و ( اذا شئنا استطعنا ) .