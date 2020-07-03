التقارير

من أين أتي الدواعش الى  العراق وسوريا وما هي أعدادهم ؟!  


متابعة ـ قاسم آل ماضي ||

 

🇩🇿 شاركت الجزائر : 200 داعشي

🇲🇦 شاركت المغرب : 1500 داعشي

🇱🇾 شاركت ليبيا : 600 داعشي

🇹🇳 شاركت تونس : 3000 داعشي

🇪🇬 شاركت مصر : 400 داعشي

🇸🇦 شاركت السعودية : 2500 داعشي

🇾🇪شاركت اليمن : 110 داعشي

🇯🇴 شاركت الاردن : 1500 داعشي

🇱🇧 شاركت لبنان : 900 داعشي

🇵🇸 شاركت فلسطين : 120 داعشي

🇰🇼 شاركت الكويت : 70 داعشي

🇦🇪 شاركت الامارات : 15 داعشي

🇧🇭 شاركت البحرين : 12 داعشي

🇵🇰 شاركت باكستان : 500 داعشي

🇦🇫 شاركت افغانستان : 50 داعشي

🇹🇯 شاركت طاجكستان : 200 داعشي

🇰🇿 شاركت كازخستان : 250 داعشي

🇺🇿 شاركت اوزبكستان : 500 داعشي

🇹🇲 شاركت تركمانستان : 360 داعشي

🇰🇬 شاركت قرغيستان : 200 داعشي

🇷🇺 شاركت روسيا : 2700 داعشي

🇺🇦 شاركت اوكرانيا : 50 داعشي

🇹🇷شاركت تركيا : 1000 داعشي

🇧🇬شاركت بلغاريا : 1 داعشي

🇲🇰 شاركت مقدونيا : 12 داعشي

🇽🇰 شاركت كوسوفو : 150 داعشي

🇦🇱 شاركت البانيا : 90 داعشي

🇷🇸 شاركت صربيا : 70 داعشي

🇧🇦 شاركت البوسنه والهرسك : 340 داعشي

🇮🇹 شاركت ايطاليا : 80 داعشي

🇫🇷 شاركت فرنسا : 1600 داعشي

🇪🇸 شاركت اسبانيا : 100 داعشي

🇨🇭 شاركت سويسرا : 40 داعشي

🇦🇹 شاركت النمسا : 150 داعشي

🇩🇪 شاركت المانيا : 600 داعشي

🇱🇺 شاركت لكسومبورغ : 1 داعشي

🇧🇪 شاركت بلجيكا : 520 داعشي

🇳🇱 شاركت هولندا : 250 داعشي

🇬🇧 شاركت بريطانيا : 750 داعشي

🇮🇪 شاركت ايرلندا : 30 داعشي

🇩🇰 شاركت الدنمارك : 150 داعشي

🇸🇪 شاركت السويد : 300 داعشي

🇫🇮 شاركت فنلندا : 70 داعشي

🇪🇪 شاركت استونيا : 2 داعشي

🇳🇴 شاركت النرويج : 60 داعشي

🇦🇺 شاركت استراليا : 125 داعشي

🇳🇿 شاركت نيوزيلاندا : 6 دواعش

✴ المجموع : 22،234

✴ لم يذكر التقرير الارهابيين العراقين والسوريين لانها البلدان المعنيه والكثير منهم كان مجبرا الانضمام او الموت

✴ 95% من هذه البلدان لم تساعد العراق وسوريا ولو حتى بطلقة نار واحده او وسائل الدعم

✴لم يتواجد اي دور للدول العربية بمساعدات عسكرية او معنوية بل ان اغلب الارهابيين كانوا من العرب

✴لايوجد ارهابي ايراني واحد بين كل هؤلاء الارهابيين

✴تحية عراقية لإيران التي دعمت العراق في دحر داعش

✴شكرا ايران

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