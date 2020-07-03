من أين أتي الدواعش الى  العراق وسوريا وما هي أعدادهم ؟!  

متابعة ـ قاسم آل ماضي ||
🇩🇿 شاركت الجزائر : 200 داعشي
🇲🇦 شاركت المغرب : 1500 داعشي
🇱🇾 شاركت ليبيا : 600 داعشي
🇹🇳 شاركت تونس : 3000 داعشي
🇪🇬 شاركت مصر : 400 داعشي
🇸🇦 شاركت السعودية : 2500 داعشي
🇾🇪شاركت اليمن : 110 داعشي
🇯🇴 شاركت الاردن : 1500 داعشي
🇱🇧 شاركت لبنان : 900 داعشي
🇵🇸 شاركت فلسطين : 120 داعشي
🇰🇼 شاركت الكويت : 70 داعشي
🇦🇪 شاركت الامارات : 15 داعشي
🇧🇭 شاركت البحرين : 12 داعشي
🇵🇰 شاركت باكستان : 500 داعشي
🇦🇫 شاركت افغانستان : 50 داعشي
🇹🇯 شاركت طاجكستان : 200 داعشي
🇰🇿 شاركت كازخستان : 250 داعشي
🇺🇿 شاركت اوزبكستان : 500 داعشي
🇹🇲 شاركت تركمانستان : 360 داعشي
🇰🇬 شاركت قرغيستان : 200 داعشي
🇷🇺 شاركت روسيا : 2700 داعشي
🇺🇦 شاركت اوكرانيا : 50 داعشي
🇹🇷شاركت تركيا : 1000 داعشي
🇧🇬شاركت بلغاريا : 1 داعشي
🇲🇰 شاركت مقدونيا : 12 داعشي
🇽🇰 شاركت كوسوفو : 150 داعشي
🇦🇱 شاركت البانيا : 90 داعشي
🇷🇸 شاركت صربيا : 70 داعشي
🇧🇦 شاركت البوسنه والهرسك : 340 داعشي
🇮🇹 شاركت ايطاليا : 80 داعشي
🇫🇷 شاركت فرنسا : 1600 داعشي
🇪🇸 شاركت اسبانيا : 100 داعشي
🇨🇭 شاركت سويسرا : 40 داعشي
🇦🇹 شاركت النمسا : 150 داعشي
🇩🇪 شاركت المانيا : 600 داعشي
🇱🇺 شاركت لكسومبورغ : 1 داعشي
🇧🇪 شاركت بلجيكا : 520 داعشي
🇳🇱 شاركت هولندا : 250 داعشي
🇬🇧 شاركت بريطانيا : 750 داعشي
🇮🇪 شاركت ايرلندا : 30 داعشي
🇩🇰 شاركت الدنمارك : 150 داعشي
🇸🇪 شاركت السويد : 300 داعشي
🇫🇮 شاركت فنلندا : 70 داعشي
🇪🇪 شاركت استونيا : 2 داعشي
🇳🇴 شاركت النرويج : 60 داعشي
🇦🇺 شاركت استراليا : 125 داعشي
🇳🇿 شاركت نيوزيلاندا : 6 دواعش
✴ المجموع : 22،234
✴ لم يذكر التقرير الارهابيين العراقين والسوريين لانها البلدان المعنيه والكثير منهم كان مجبرا الانضمام او الموت
✴ 95% من هذه البلدان لم تساعد العراق وسوريا ولو حتى بطلقة نار واحده او وسائل الدعم
✴لم يتواجد اي دور للدول العربية بمساعدات عسكرية او معنوية بل ان اغلب الارهابيين كانوا من العرب
✴لايوجد ارهابي ايراني واحد بين كل هؤلاء الارهابيين
✴تحية عراقية لإيران التي دعمت العراق في دحر داعش
✴شكرا ايران
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