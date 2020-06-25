اقوال ابرز مفكرين العالم حول افول  امريكا

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د. مسعود ناجي ادريس|| بعد ان قدمت امريكا نفسها بعد الحرب العالمية الثانية كقوة عالمية بلا منازع، الآن تتراجع عن هذه المكانة. العديد من العلماء يؤكدون هذه النظرية ، وبالطبع هناك أسباب عديدة وراء ذلك. في السنوات الأخيرة ، كانت هناك مناقشات في المراكز التحليلية وفي وسائل الإعلام حول تراجع القوة الأمريكية والتغيير في النظام العالمي من نظام أحادي القطب إلى نظام متعدد الأقطاب. ولكن ما مدى جدية هذه النقاشات؟ ما هي العلامات والأثباتات التي تؤكد وجهة نظرهم؟ في هذا التقرير ، سوف نقدم حجج وآراء 7 مفكرين توقعوا منذ فترة هذا التراجع لإمريكا. لكن قبل ذلك ، نود أن نقدم للقراء مقدمة لعصر احادي القطبية او عصر الاحتكار الذي تقوده أمريكا. الأفول كالنمل الابيض انهار الاتحاد السوفيتي في عام 1991 ، بعد عامين من وصول جورج هربرت ووكر بوش (بوش الأب) إلى السلطة كرئيس للولايات المتحدة. لم يكن بوش الأب الوحيد الذي تحدث عن نهاية النظام العالمي ثنائي القطب بعد الحرب العالمية الثانية. وبالتعاون مع خبراء في القضايا الاستراتيجية والمحللين السياسيين ، وعد ببداية عصر الهيمنة الأمريكية وبداية القرن الأمريكي ، وقال إنه من الآن فصاعدًا ، فإن طريقة الحياة والقيم والثقافة الأمريكية ستحكم العالم. اتبع جورج دبليو بوش (بوش الابن) خطى والده. وقد بنى خطط حكومته على نظريات "نهاية التاريخ" بقلم فرانسيس فوكوياما و "صراع الحضارات" بقلم صامويل هنتنغتون. ووصف بوش الإرهاب المنظم بأنه العدو الجديد للولايات المتحدة بعد الاتحاد السوفيتي وغزا العراق وأفغانستان. في ذلك الوقت ظهرت العلامات الأولى لانحدار الهيمنة الأمريكية. قال نوفم تشومسكي ، المفكر والمنظر الأمريكي المعروف في ذلك الوقت ، إن تراجع الولايات المتحدة قد بدأ وأن المسؤولين الأمريكيين المغرورين لم يكونوا على علم بأن بقاء بلادهم في مكانة القوة العالمية بلا منازع حلم من نسج الخيال. ابتكر تيد جالين كاربنتر ، وهو أستاذ جامعي وعضو في معهد كاتو ، مصطلح "النمل الأبيض" للإشارة إلى التدهور التدريجي للقوة الأمريكية بسبب تصاعد الحروب العديدة وتراجع منافسيها. تم استخدام هذا المصطلح لاحقًا في مقالات و كتب كريستوفر لين. في السنوات الأخيرة ، أدى تنصيب دونالد ترامب كرئيس للولايات المتحدة إلى حديث المحللين عن العلامات الدالة على انخفاض القوة الأمريكية. في عام 2016 ، اعترف ترامب ، كأول سياسي في الطبقة الأولى للسلطة ، باختفاء مؤشرات القوة لهذه الدولة ، قائلاً إن الولايات المتحدة لم تعد عظيمة.وفي حملته الاعلامية في الأنتخابات استخدم شعار "دعونا نجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى". بالإضافة إلى ذلك ، اعترفت إدارة ترامب ، في أول وثيقة استراتيجية للأمن القومي (2017) رسميًا بانخفاض القوة الأمريكية وركزت جهودها على منعها أو تأخيرها. قال هنري كيسنجر ، وهو منظّر سياسي و استراتيجي أمريكي معروف: "أعتقد أن ترامب قد يكون أحد الشخصيات القليلة في التاريخ التي تخرج أحيانًا لإعلان نهاية الحقبة". بالطبع ، هناك اختلافات بين المحللين حول علاقة ترامب بتراجع القوة الأمريكية. يعتقد الكثيرون أن تراجع قوة هذه الدولة قد بدأت قبل ترامب ، وأن تصويت الناس لصالح ترامب تحت شعار "لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" كان نوعًا من الاعتراف العام بتراجع عظمة أمريكا. وبهذا المعنى ، فإن ترامب هو أكثر من كونه عاملاً في تراجع القوة الأمريكية. تعتقد المجموعة الثانية أنه لم يكن هناك سابقة للتراجع قبل ترامب ، وأنه ألحق أضرارًا لا يمكن إصلاحها بالقيادة وبالتأثير الأمريكي في العالم بسياسات مثل الانسحاب من الاتفاقيات الدولية وإبعاد الولايات المتحدة عن حلفائها القدامى. وبحسب هذه المجموعة ، فإن ترامب مسؤول عن تراجع القوة الأمريكية. هناك مجموعه أخرى من المحللين لديهم نظرية محادية مأخوذة من النظريتين السابقتين حيث يعتقدون بوجود تراجع بطيء في السنوات الاخيرة كان من الممكن ايقافه قبل ترامب لكن ترامب أصبح محفزًا ومُعجلاً لأنخفاض القوة للحكومة من خلال استخدام نفس سياسة الولايات المتحدة كما فعل السابقون. على الرغم من تعدد الأراء و النظريات ، نرى المجموعات الثلاث من المحللين اتفقوا على تراجع الهيمنة الأمريكية بشكل واضح لا يمكن إنكاره. في التقرير التالي ، قدمنا ​​منظرين بارزين توقعوا تراجع القوة الأمريكية بناءً على مؤشرات مختلفة. 1-أفرام نعوم تُشُومِسْكِي كتب تُشُومِسْكِي، المنظر والمفكر والمحلل السياسي العديد من المقالات حول تراجع الولايات المتحدة. مثل بعض المحللين الآخرين ، مثل فريد زكريا ، يعتقد أن سياسة الولايات المتحدة هي التي تسببت في تراجعها . يعتقد تشومسكي أنه على الرغم من أن الولايات المتحدة دولة ديمقراطية ، إلا أنها أصبحت "دولة رأسمالية". وقد كتب هذا الباحث والناقد عن ظاهرة دور "الأموال القذرة" في السياسة الأمريكية بالتفصيل وكتب ايضاً عن دور الجماعات الثرية في الضغط على السياسيين ودفعهم لصالح الشركات الخاصة والمؤسسات المالية. بالإضافة إلى كونه منتقدًا للنظام الرأسمالي ، يجادل تشومسكي بأن ما يسمى الآن "الرأسمالية" هو في الأساس نظام عمل مؤسسي ذو استبداد منتشر وغير مسؤول للغاية يفرض سيطرة هائلة على الاقتصاد والأنظمة السياسية والحياة الثقافية والاجتماعية. وهم قريبون من الحكومات القوية التي تشارك بشدة في الاقتصاد المحلي والمجتمع الدولي. تشومسكي يستدلل على نظريته، بأن أكثر من 80 بالمائة من الناس في امريكا يعتبرون أن نظامهم الاقتصادي "غير عادل بطبيعته" ، وأن النظام السياسي خادع ويخدم "المصالح الخاصة" بدلاً من مصالح الشعب. تعتقد الغالبية العظمى أن أصوات العمال غير مسموعة في الشؤون الحالية للمجتمع (نفس الشيء ينطبق على المملكة المتحدة) ، وأن الحكومة مسؤولة عن مساعدة المحتاجين ، وأن إنفاق المال على الصحة والتعليم له الأولوية على إلغاء الضرائب وتخفيضات الميزانية والفواتير اليوم. يمرر الجمهوريون في الكونجرس القوانين التي تصب في مصلحة الأثرياء وعلى حساب عامة الناس ، وغيرها من السياسات الفاشلة. "يمكن للمثقفين أن يرّوا قصة مختلفة عن ما ذُكر اعلاه ، ولكن ليس من الصعب معرفة الحقيقة." يشكك نعوم تشومسكي في النظام العالمي الجديد وهيكل معادلات القوة في العالم ، ويعتبر أن النتيجة الظاهرية فقط لصالح توسيع الفكر الرأسمالي في العالم. يعزو إحدى السمات المميزة للنظام العالمي الجديد إلى تفتيت النفاق والعنصرية. يستشهد تشومسكي بصدام كمثال على كلامه. وفقا لتشومسكي ، في النظام العالمي الجديد ، يتم تفسير الحقائق لصالح من هم في السلطة في العالم ، لدرجة أنه تم الإبلاغ عن هجمات صدام على الأكراد على نطاق واسع ، مما أجبر واشنطن على الانتقام بدعوى الدفاع عن مصالح الأبرياء. في غضون ذلك ، لم يتم الإبلاغ عن هجمات صدام المدمرة على الشيعة على الإطلاق. 2- "جيمس بيترز" قام جيمس بيترز ، الأستاذ وعضو هيئة التدريس في جامعة برمنجهام ، بتأليف مئات المقالات وعشرات الكتب. أحد مجالات أبحاث بيتررز هو دور اللوبي الصهيوني في السياسة الخارجية الأمريكية ، ويرى أن السياسات التي يفرضها هذا اللوبي عامل في تراجع القوة الأمريكية. في كتابه "الصهيونية والعسكرية وتدهور القوة الأمريكية"(2008) ، يلقي بيترز الضوء على دور اللوبي الصهيوني في الجيوش الأمريكية العسكرية في المنطقة ، ثم يشرح العوامل التي تسبب فقدان القوة الأمريكية في العالم. وبحسب اعتقاده ، بعد نهاية الحرب العالمية الثانية ، تحركت أوروبا الغربية واليابان ، ومؤخرا الصين وروسيا ، نحو ازدهار قدراتها الاقتصادية الخاصة ، في حين تحولت الولايات المتحدة إلى السياسة العسكرية من خلال التحرك نحو مصالح الضغط الصهيونية. كتب الأستاذ الجامعي أن ما يؤذي الولايات المتحدة ، على الأقل في المدى القصير ، يصب في مصلحة إسرائيل. 3- «فرید زکریا» كرس العالم السياسي وأحد مقدمي شبكة أخبار "السي ان ان" معظم دراساته وأبحاثه لقضية السياسة الخارجية الأمريكية. يعتقد زكريا أن تراجع الهيمنة الأمريكية هو نتيجة إساءة استخدام البلاد لقوتها في السنوات التي تلت الحرب العالمية الثانية. ووفقا له ، فقدت الولايات المتحدة حلفائها وعززت أعدائها من خلال استغلال سلطتها. يعتقد زكريا أن هجمات 11 سبتمبر لعبت دوراً مزدوجاً في تراجع الهيمنة الأمريكية. أجبرت الهجمات واشنطن أولاً على تعبئة مواردها وقواتها لمواجهة ما أسمته "بالإرهاب". في عام 2001 ، قررت الولايات المتحدة ، التي كان اقتصادها أكبر من الاقتصادات الخمسة السابقة ، زيادة إنفاقها الدفاعي بشكل ملحوظ. العامل الثاني ، بحسب فريد زكريا ، كان غزو العراق ، الذي أصبح كارثة مكلفة بالنسة لهذه الدولة. وبحسب اعتقاده أن تنصيب ترامب قد وجه الضربة القاتلة الأخيرة للسياسة الخارجية الأمريكية ، وأنه بإخراج الولايات المتحدة من معاهدات مثل اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ ، والابتعاده عن أوروبا و الاستعانة بمصادر خارجية في السياسة الأمريكية كلمملكة العربية السعودية وإسرائيل ، أثبتت استمرار تراجع الهيمنة الأمريكية. 4- «ديفيد راني » وهو أستاذ في جامعة إلينوي ، وقد ألف أكثر من 100 مقال وكتاب. في أحد كتبه ، "اضطراب العالم الجديد: تراجع القوة الأمريكية" ، يناقش مفهوم "أزمة القيم" ويكتب أن هذه المشكلة قد استحوذت على المجتمع الأمريكي منذ الأزمة الاقتصادية لعام 2008. يعتقد راني أن أزمة القيم كانت موجودة طوال تاريخ الرأسمالية وهي ظاهرة متأصلة للرأسمالية. يشرح راني وجهات نظره حول الكتاب على موقعه على الإنترنت: "ان أحد استنتاجاتي أن ما شهدناه في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي عبارة عن ظاهرة أسميها" أزمة القيم ". ورداً على ذلك ، خضع النظام الرأسمالي بأكمله لتغييرات هيكلية كبيرة أدت إلى نزوح العمال من وظائفهم ومنازلهم. على الرغم من هذا النظام المعاد تصميمه ، والذي وصفه الأب جورج دبليو بوش "بالنظام العالمي الجديد" ، فإنه لا يمكن أن يستمر. تم ربط هذا النظام بمنزل فارغ. اليوم ، ذلك المنزل الفارغ ينهار. نواجه مرة أخرى أزمة القيم. في هذا الكتاب ، نناقش أن أزمة القيم الحالية ستؤدي إما إلى استبدال كامل للنظام الرأسمالي في العالم أو تغيير في الهيكل العام للنظام ". وقال "إن الدور المهيمن لأميركا في العالم مستمر منذ منتصف الأربعينيات ، والرأسمالية بشكلها الحالي تتعرض لضغوط من نواحي كثيرة". من المرجح أن تنجح هذه الضغوط ، على الرغم من أنه من غير الواضح ما الذي سيحل محلها. لكن لن تساعد الاقتراحات في زيادة الإنفاق الحكومي على منع حدوث ذلك. وكتب راني "كما قلت 2008 و 2009 هما بداية أزمة القيم". أعني ، ما شهدناه في عام 2008 لم يكن أكبر ركود منذ الأزمة الاقتصادية في ثلاثينيات القرن الماضي ؛ ما نشهده اليوم ليس انتعاشاً بطيئاً من تلك الأزمة. نحن في بداية أزمة أكثر خطورة. كانت أزمة القيم موجودة طوال تاريخ الرأسمالية وهي ظاهرة متأصلة في الرأسمالية. 5- «ألفريد ماكوي» مكوي ، أستاذ التاريخ في جامعة ويسكونسن ماديسون ، وهو مؤلف الكتاب المعروف ، "شراكة وكالة المخابرات المركزية في تهريب المخدرات العالمية". كتب مكوي العديد من المقالات حول تراجع القوة الأمريكية ، وهو بالطبع واحد من أولئك الذين يرحبون بالنظام العالمي دون السيطرة الأمريكية. إلى جانب عوامل مثل انقلابات وكالة المخابرات المركزية في بلدان مختلفة ، وحرب فيتنام ، وتعذيب الولايات المتحدة للناس بعد الحرب في العراق وأفغانستان ، وضربات الطائرات بدون طيار ، حيث يبرز مكوي دور الصين في تراجع الهيمنة الأمريكية. و يعتقد أن الصين قد تحدت المنظمات التي يهيمن عليها الغرب في العالم من خلال بناء نظام عالمي موازٍ للنظام الأمريكي. ووفقًا له ، فإن منظمة شنغهاي للتعاون (بدلاً من الناتو) ، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (بدلاً من صندوق النقد العالمي) واتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة في المنطقة (بدلاً من الشراكة عبر المحيط الهادئ) هي المؤسسات المقابلة التي أنشأتها الصين بدلاً من المنظمات الغربیه