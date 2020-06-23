التقارير

التمييز البنيوي لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية تجاه ايران  


✍ د.محمد العبادي ||

 

بعد مايقرب من ( ٢٠ ) شهرا من المفاوضات توصلت ايران إلى اتفاق حول برنامجها النووي مع ما يسمى مجموعة ٥+١ ، ودخلت بنود الاتفاق حيز التنفيذ من طرف واحد فقط وهو ايران ، اما باقي الدول الموقعة على الاتفاق فكانت تتعامل بحذر ولم تطبق شرطا واحدا من شروطه ال(١٢ ) حسب ما قاله السيد ظريف وزير الخارجية الإيراني ومساعده عباس عراقچي .

ايران خفضت من مخزونها من اليورانيوم بنسبة ٩٨% لتصل إلى ٣٠٠ كيلو غرام لمدة (١٥) سنة .

كما أنها التزمت بتخفيض اليورانيوم عند نسبة ٣.٦٧ % لتأكيد الثقة بسلمية برنامجها النووي ، وأنها لاتطمح إلى صنع السلاح النووي والذي يصل تخصيب اليورانيوم لبلوغه إلى أكثر من ٩٠% .

وتم شحن كميات كبيرة من اليورانيوم المخصب وتصديرها إلى بعض دول الاتفاق .

ايران أيضا كانت قد وقعت بشكل طوعي على البروتوكول الإضافي لترميم الثقة ، ولمد جسور التواصل مع الأطراف الدولية ،وكذلك لتمكين الوكالة الدولية للطاقة النووية من الحصول على المعلومات اللازمة لسد الثغرات فيما يتعلق بالبرنامج النووي ، ولتقديم ضمانات أكبر للكشف عن الأنشطة النووية .

ان  البروتوكول الإضافي ينص على القيام بعمليات تفتيش مفاجئة إلى المنشأت التي يرغب المفتشون بتفقدها بعد مهلة ساعتين إلى ٢٤ ساعة من الإعلان عن نيتهم بالتفتيش .

 وقد ادان اعضاء البرلمان الايراني  قرار مجلس حكام الوكالة الذرية الاخير في تفتيش موقعين نووين، وقالوا بأنه : (وفقا للإحصاءات الرسمية التي وردت في تقارير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ؛ فقد تم تنفيذ أشد أنواع التفتيش والمراقبة في تاريخ الوكالة في غضون ( ٥ ) أعوام فقط والتي شملت الوصول إلى أكثر من (٣٠ ) موقعا ايرانيا بشكل مفاجئ  وفق البرتوكول الإضافي.!

وتابع أعضاء البرلمان : انه وفق التقارير لعمليات تفتيش الوكالة الدولية في الفترة ما بين ٢٠١٣م لغاية ٢٠١٩م فقد ارتفعت نسبتها من ٤ إلى ٢٠% من إجمالي عمليات التفتيش في العالم برمته و٩٣% مقارنة بالبلدان المماثلة ) .انتهى الاقتباس .

في ضوء ذلك صدر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكثر من (١٨ ) تقريرا تؤكد تعاون ايران وسلامة الأنشطة النووية الإيرانية .

ان ايران التزمت من طرف واحد لكنها لم تحصل على حقها رغم مطالبتها المستمرة بذلك . ثم ما الذي يدعوا ايران الى ان تتقيد بالبروتوكول الإضافي في الوقت الذي تتنصل الأطراف الأخرى من تعهداتها ؟!  

ان الثلاثي الاستعماري الخبيث(بريطانيا وفرنسا وألمانيا) ومعهم أمريكا وإسرائيل يمارسون تطبيق مشروع الضغوط القصوى على ايران ويتناوبون الادوار مستغلين نفوذهم العميق في هذه المؤسسة الدولية ، وفي الوقت الذي تمارس فيه هذه الدول اساليبها في الضغط والابتزاز تتغافل وبشكل علني عن البرنامج النووي العسكري الإسرائيلي.!!!

ان هذا يشير  إلى الخلل البنيوي في هذه المؤسسة والتي أصبحت أداة للابتزاز السافر في تحقيق المأرب السياسية والاقتصادية.

ــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
التمييز البنيوي لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية تجاه ايران  
تقرير: كورونا سيرفع مستويات الدين في الدول الأكثر ثراء بالعالم
قصة الطيار البنغالي المسلم سيف الله أعظم..قاتل لحساب 4 جيوش عربية  
ترامب يخوض حرب شوارع في اوروبا والهدف  ميركل  وبوتين...!
"اسرائيل" تتفكك؛ والخراب الثالث قاب قوسين او ادنى..!  
هل جاء قانون "قيصر" الأمريكي تمهيدا لضم إسرائيل للضفة؟!  
الحرب الناعمة الأمريكية على العراق  (منظمة هيفوس Hivos إنموذجاً)  
قصة محتجزي رفحاء من الألف الى الياء..  
الهروب التركي نحو العراق..!
الفيليون: اكثر من عشرون الف رهينة ضاع اثرهم..!  
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 73.26
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3030.3
ريال قطري 325.73
ريال سعودي 315.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.73
التعليقات
مهيمن سامي العيبي : السلام عليكم كنت سابقن في لواء علي اكبر تحت قيادة لواء عبد الكريم الحسناوي في بيجي معارك ...
الموضوع :
تشكيل لواء علي الأكبر والبطولات التي سطرها ضد كيان “داعش” التكفيري
جاسب علي : وهناك سفارات تحوي على عدد من ازلام السابقين واتباع صدام كانوا يخدمون في المخابرات مثل المخضرم علي ...
الموضوع :
طلب برلماني بغلق السفارات والبعثات للدول التي ليس لديها تمثيل دبلوماسي في العراق
قاسم محمد : المحافظات المسموح بها التظاهر والتخريب هي محافظات الوسط والجنوب اما غيرذلك فغير مسموح به ذلك قرار السفارة ...
الموضوع :
كيف أتفق متظاهرون على إقالة 9 محافظين من بغداد الى البصرة؟!  
قاسم محمد : الى السيد الكاتب المحترم مصطفى الكاظمي ليس من اهالي الكاظمية هو بالاصل من الناصرية مع احترامنا لكل ...
الموضوع :
إصبع على الجرح ـ ماذا يحصل ايها الكاظمي ..  
زيد مغير : استاذي الكريم مع اجمل تحياتي اليك وانا اقرأ مقالك الرائع مررت بالقائمة العراقية واتذكر موقف اياد علاوي ...
الموضوع :
عبيد صدام حقراء وأراذل القسمين الاول والثاني  
ضياء عبد الرضا طاهر : هذه المفاوضات هي لتثبيت العدوا الامريكي وحلفائه وهي نوع من انواع الخداع الذي يمارسه هذا العدوا المجرم ...
الموضوع :
المفاوضات الامريكية العراقية ملاحظات وحقائق  
عبدالله : خوش مقال👏 ...
الموضوع :
إغتيال الذاكرة الشيعية ..في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,,بارك الله فيك سيدنا المحترم ,,عن رسول الله صلوات الله عليه واله ...
الموضوع :
الشاهد الشهيد
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم نسألك ونتوسل اليك بحق الرسول ابو القاسم محمد والله الاطهار المطهرين ان تصلي على محمد وال ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني يوجه رسالة الى العراقيين بعد تزايد اعداد المصابين بكورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,اللهم صل وسلم على الرسول الاعظم ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
فتح جديد لايران!!  هسه ينجلط المضغوطين  
فيسبوك