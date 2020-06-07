فتح جديد لايران!!  هسه ينجلط المضغوطين  

متابعة ـ قاسم آل ماضي ||

إيران الإســــــــــلام المحمدي الأصيل إسلام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

بعد التقنيه الذريه النوويه وتقنية النانو جاءت التقنيه الاعلى تطورا في العالم( تقنية بلاسما( UFO ) فأصبحت إيران اول دولة تصنع اطباق طائرة باسم شيعة اهل البيت عليهم السلام.

إيران تتفوق على الغرب و أمريڪا في التوصل و معرفة تقنية طاقة بلاسما UFO التي تدخل في صناعة اطباق طائرة و التخفي وقنص و صید الطائرات الحربیة و الصواريخ و تعمية جميع اجهزة العدو حيث ادخل العالم الإيراني مهران توڪلي ڪشه المعروف بانشتاين قرن 21 هذه التقنية وهي طاقة بلاسما الذي هو اصل ڪل الوجود إلى إيران و والحرس الثوري في سنة 2007 و بواسطة هذه التقنية تم إنزال طائرة أمريڪية

متطورة جدا إلى الأرض بدون أضرار تذڪر صدق رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عندما قال ( لو ڪان العلم في الثريا لناله يد من فارس)

حتى الآن لم تتوصل امريڪا و الغرب مع صرف مليارات الدولارات سنويا في مجال البحوث و التحقيق في طاقة بلاسما UFO إلى هذه التقنية بشڪل ڪامل

ملاحظة: تقنية طاقة بلاسما أهم من الطاقة النووية حيث في المجال العسڪري تستطيع اصطياد و تدمير جميع الصواريخ النوويه و غيرها و الطائرات الحربية خارج مدار الأرض أو قبل وصولها إلى أجواء تلك الدولة

والسبب الرئيس في حصار إيران هو خوف الغرب من المستقبل القريب عندما يتمڪن الحرس الثوري الإيراني من الانتفاع بشڪل ڪامل من هذه التقنية في المجال العسڪري فلن يڪون هناك مجال لأي دولة مقارعتها في أي حرب تنشب بينهما.. اللهم أنصر شيعة أمير المؤمنين علي إبن أبي طالب عليه السلام وعجل لوليك الفرج يارب العالمين.

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