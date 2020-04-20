هل سيتم تشييع الدولار الى مثواه الأخير؟!  

متابعة ـ قاسم آل ماضي

ألقى صندوق النقد الدولي الضوء الأخضر رسميا على قبول العملة الصينية - اليوان - في سلة النقد الأجنبي للصندوق. ووفقًا لرويترز ، فإن هذه الخطوة تمهد الطريق لصندوق النقد الدولي لوضع اليوان على قدم المساواة مع الدولار الأمريكي. هذا هو الأحدث في سلسلة من التطورات العالمية التي تهدد بإزالة الدولار الأمريكي كعملة احتياطية للعالم.

يتوقع الخبراء أن يؤدي هذا الإعلان إلى واحدة من أعمق عمليات تحويل الثروة في حياتنا. لذلك إذا كنت ترغب في حماية مدخراتك وتقاعدك ، فمن الأفضل أن تحصل على أموالك من الاستثمارات بالدولار الأمريكي وفي فئة الأصول التي ترتفع مع انهيار العملات.

* صندوق النقد الدولي يملك سلطة عليا *

صندوق النقد الدولي ، أو صندوق النقد الدولي ، هي واحدة من أكثر المنظمات سرية وقوية في العالم. إنهم يراقبون الوضع المالي لأكثر من 185 دولة. يضعون قواعد مالية عالمية ويقدمون مساعدة "إنقاذ" للدول المفلسة. يحذر البعض من أن أي تحرك من قبل صندوق النقد الدولي لتحل محل الدولار الأمريكي يمكن أن يكون كارثيا للاستثمارات الأمريكية.

والآن ، اتخذ صندوق النقد الدولي الخطوة الأولى. وفقًا لما أوردته صحيفة وول ستريت جورنال ، ألقى صندوق النقد الدولي رسميًا الضوء الأخضر على قبول العملة الصينية - اليوان - في سلة النقد الأجنبي الخاصة بصندوق النقد الدولي. هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي يوسع فيها صندوق النقد الدولي عدد العملات في سلة العملات الأجنبية. وهذا يعني أن العملة الصينية ستصبح الآن بديلاً عالميًا قابلًا للحياة للدولار الأمريكي.

وفقًا لخوان زاراتي ، الذي ساعد في تنفيذ العقوبات المالية أثناء خدمته في وزارة الخزانة في جورج دبليو بوش ، "بمجرد أن تصبح [العملة الأخرى] بديلاً للدولار ، تبدأ قواعد اللعبة في التغيير".

قال ليونج سينج شيونج ، مساعد العضو المنتدب في أحد البنوك المركزية الرئيسية ، إن بديل الدولار هذا "من المرجح أن يغير المشهد المالي في السنوات الخمس إلى العشر المقبلة"

حذر خبير العملات الدكتور ستيف سيوجيرود ، "لقد كنت نشطًا في الأسواق لأكثر من عقدين حتى الآن ، لكنني لم أر أبدًا أي شيء يمكن أن يحرك الكثير من المال بسرعة كبيرة. سيبدأ الإعلان بتأثير الدومينو ، الذي سيحدد بشكل أساسي من الذي يصبح ثريًا في أمريكا في السنوات القادمة ، والذي يكافح.

يقول الدكتور Sjuggerud إذا كنت تمتلك أي أصول "ورقية" أمريكية - والتي تشمل الأسهم أو السندات أو النقد فقط في حساب مصرفي - يجب أن تكون على دراية بما سيحدث ومعرفة كيفية الاستعداد. يعتقد عدد من الخبراء أن الارتفاع الأخير في أسعار الذهب والفضة هو نتيجة مباشرة لإجراءات صندوق النقد الدولي. ترتفع المعادن الثمينة عند انخفاض الدولار الأمريكي.

* وفاة الدولار الأمريكي في رسم بياني مخيف *

على مدى 600 عام الماضية ، كانت هناك ست عملات احتياطي عالمية مختلفة تسيطر عليها القوى العظمى العالمية. وقد هيمن أحدث العملات - الدولار الأمريكي - على العملة العالمية لأكثر من 80 عامًا. الحقيقة المقلقة هي أن العملات الاحتياطية العالمية تنهار كل 80-90 سنة على مدى القرون الستة الماضية! ماذا يعني هذا لأمريكا وهيمنة الدولار الأمريكي؟ بناءً على الأدلة الحديثة والاتجاهات التاريخية القديمة ، يتوقع الخبراء الانهيار الوشيك للدولار الأمريكي! ما هو أكثر إثارة للقلق؟ العديد من الأمريكيين لم يفعلوا بعد الشيء الوحيد الذي سيوفر مدخراتهم وتقاعدهم من انهيار الدولار الأمريكي.

ما عليك سوى إلقاء نظرة على الرسم البياني أدناه. ويوضح عمر العملات المهيمنة التي تعود إلى 600 عام. لاحظ أن الدولار الأمريكي أصبح الآن العملة المهيمنة لمدة 88 عامًا ، تقريبًا بنفس المدة الزمنية التي سبقتها.

من الواضح لماذا يقول الخبراء أن أيام الدولار الأمريكي كعملة احتياط عالمية تقترب من نهايتها.

* انهيار جميع عملات فيات *

عملة "فيات" هي عملة ورقية مدعومة بأي شيء ملموس. على عكس "النقود السليمة" التي يدعمها الذهب أو بعض السلع الثمينة الأخرى ، فإن العملة الورقية لا تدعمها إلا الثقة في الحكومة. كان الدولار الأمريكي عملة فيات منذ أن أغلق نيكسون نافذة الذهب في عام 1971 في ما كان أعظم سرقة في التاريخ الأمريكي. الحقيقة المخيفة هي أن متوسط ​​العمر الافتراضي للعملة الورقية هو 40 عامًا ، وتجاوز الدولار الأمريكي الآن 40 عامًا كعملة فيات!

قبل عام 1933 ولأكثر من 100 عام ، كان الدولار مدعومًا بالذهب ، واشترى لك 20 دولارًا أوقية من الذهب. ولكن بعد أن سرقت الحكومة جميع مواطني الولايات المتحدة من الذهب عام 1933 للحصول على شهادة ورقية بقيمة 20 دولارًا ، أعيد تقييم الذهب عند 35 دولارًا أمريكيًا ، مما يعني أن قيمة الدولار قد انخفضت بنسبة 43٪ بين عشية وضحاها وتم نهب جميع حاملي الدولارات الأجنبية والمحلية.

بعد أن أغلق نيكسون نافذة الذهب تمامًا في عام 1971 ، استغرق الأمر 67 دولارًا لشراء أونصة من الذهب ، مما أدى إلى انخفاض قيمة الدولار الأمريكي بنسبة 50٪ مرة أخرى. واليوم ، يتطلب الأمر أكثر من ألف دولار أمريكي لشراء نفس أونصة الذهب هذه. لماذا ا؟ لأن الدولار الأمريكي ليس الآن أكثر من مجرد مذكرة بنك الاحتياطي الفيدرالي سريعة الانخفاض مدعومة من حكومة فاسدة مثقلة بـ 18 تريليون دولار من الديون غير القابلة للدفع - تنمو بمقدار 10 مليون دولار في الدقيقة!

* احمِ نفسك قبل فوات الأوان *

لقد بدأت "تجربة النقود الورقية" هذه مسارها. لقد أساء مجلس الاحتياطي الفيدرالي والحكومة الأمريكية ومحتالو وول ستريت استخدام سلطتهم من قبل

سوء إدارة الدولار ، والآن هناك تداعيات عالمية. إن عبء الدين الذي يجلس فوق الدولار الأمريكي لا يمكن تحمله وسيستمر في سحق القوة الشرائية للدولار حتى لا يرغب أحد في الاحتفاظ بالدولار الأمريكي ، ولن يتم قبوله في التجارة العالمية. يعني انهيار الدولار أن كل استثماراتك الورقية المدعومة بالدولار - الأسهم والصناديق المشتركة وأسواق المال والحسابات النقدية ، وما إلى ذلك - ستنخفض مع الدولار! في هذه الأثناء ، ستجد الحكومة والبنوك طريقة لحماية أنفسهم على نفقتك ... !!

لذا كما نقول وداعًا لهيمنة الدولار الأمريكي ، لا يجب أن يعني ذلك وداعًا لمدخراتك وتقاعدك. قم بإزالة بعض مدخراتك وتقاعدك على الأقل من النظام المالي الورقي المدعوم بالدولار وحمايته باستخدام أحد الأصول التي تجاوزت كل عملة نقدية تم اختراعها قبل 5000 عام الماضية: * الذهب. *

ــــــــــــــــ