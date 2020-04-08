خطة الحكومة العراقية حول ارجاع الحياة الى طبيعتها تدريجيآ اليكم التفاصيل ....

متابعة ـ علي عبد سلمان

قالت مصادر حكومية بأن دوائر صنع القرار في الدولة تدرس عددا من السيناريوهات لعودة الحياة إلى طبيعتها بعد السيطرة على تفشي فيروس كورونا المستجد وبحسب المصادر فإن السيناريو المرجح هو والذي يستند إلى توقعات بأن الفترة من ١٠ وحتى ١٦ أبريل ستشهد سيطرة شبه كاملة على انتشار الفيروس فإنه يرجح أن يتم البدء بالسماح لعدد من القطاعات باستئناف أعمالها وذلك حسب خطة تدريجية

حيث أنه يرجح تقسيم القطاعات على النحو التالي :

المرحلة الأولى ( تبدا بين ١٨ إلى ٢٢ نيسان

عودة دوام الشركات والمصانع العامة والخاصة و بالحد الأدنى من العاملة بحيث التعهد بعدم السماح للتجمعات الكبيرة .

عودة دوام عدد من الوزارات والمؤسسات العامة مثل البلديات ووزارة الداخلية والمحافظات و دوائر الضريبة والمبيعات ومراقبة الشركات ومديريات الزراعة وغيرها من المؤسسات الحكومية

السماح للمطاعم بالعمل فقط بخدمة الشراء المباشر وعدم السماح بتقديم الخدمة داخل المطاعم...

السماح لقطاعات الإنشاءات والفنيين و مراكز خدمات السيارات وصيانتها بالعمل

السماح لعمال البناء وفني البناء وما يتعلق بها من فنيي الكهرباء الديكور وغيرها بالعمل

السماح لصالونات الحلاقة والكوافير بالعمل بأيام محددة

السماح لسيارات التاكسي والتطبيقات الذكية بالعمل وفقا لشروط

عدم السماح للمقاهي والكافيهات بالعمل خلال هذه الفترة

عدم استئناف الدراسة في الجامعات والمدارس والمؤسسات التعليمية

عدم السماح بوسائل النقل الكبيرة مثل الباصات والحافلات بالعمل

المرحلة الثانية ( تبدا بعد ١ أيار)

بناء على تقييم المرحلة السابقة

سيتم زيادة عدد المؤسسات والوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة باستئناف أعمالها

استمرار تعطيل الجامعات والمدارس والمؤسسات التعليمية

البدء تدريجيا بدوام الإداريين وأعضاء هيئات التدريس في الجامعات والمعلمين فقط دون استئناف دوام الطلبة

المرحلة الثالثة ( بعد عيد الفطر وانتهاء شهر رمضان)

بناء على تقييم الوضع محليا وعالميا والذي من المتوقع أن يشهد سيطرة كاملة على الوباء

استئناف الدراسة في الجامعات والمدارس والمؤسسات التعليمية اعتبارا من النهاية أيار

يتم تحديد فترة شهر الجامعات لإنهاء الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ بحيث يتم إجراء اختبارات والامتحانات و بطريقة تأخذ بعين الاعتبار أن هذا العام هو استثنائي

يتم استئناف الدراسة في المدارس كافة الغاية ٤ تموز كحد أقصى وذلك قبل بدء امتحانات الثانوية العامة ويتم إنهاء كافة الامتحانات والتي يقتصر على امتحانيين الأول بعد اسبوع من استئناف الدراسة والثاني في نهاية حزيران

المرحلة الرابعة ( ما بعد ٥ تموز )

وفقا لتقيم الوضع دوليا وفي حال اعلان دول العالم السيطرة على المرض سيتم فتح الحدود والمطارات واستئناف حركة الطيران و المعابر البرية ولن يتم السماح لاي كان الدخول إلى البلاد الا بعد إجراء فحوصات تثبت عدم حمله الفيروس